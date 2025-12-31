Nolasco (Vox) cree que "Azcón ha realizado un 'all in' con su escalera de color rojo"

Alejandro Nolasco, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, vinculó la elección de Jorge Azcón para grabar su discurso en la provincia de Teruel con la problemática derivada del Clúster del Maestrazgo y los recientes registros realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) en las oficinas de la empresa Forestalia, investigada por presunta implicación en el caso Leire. A partir de este contexto, Nolasco realizó un balance crítico del mensaje de fin de año del presidente del Gobierno aragonés, al que acusó de otorgar ventajas indirectas al PSOE y de alejarse de promesas como la reducción de impuestos, el abordaje de la inseguridad ciudadana y la adopción de medidas eficaces frente a la despoblación y la vivienda.

Tal como reportó la agencia Europa Press, Nolasco expresó que Azcón “ha realizado un 'all in' con sus cartas y ha demostrado que en su mano cuenta con una escalera de color rojo porque echa de menos que el PSOE esté al frente del Gobierno de Aragón". Según detalló el portavoz de Vox, el discurso del presidente no incluyó referencias a la fiscalidad, una ausencia que interpretó como una renuncia expresa a rebajar los impuestos y bonificar el Impuesto de Sucesiones en todos los grupos.

En cuanto a las políticas fiscales y de despoblación, Nolasco sostuvo que el Gobierno autonómico no ha promovido una bajada de impuestos para quienes residen en áreas rurales y que sus acciones en la materia se limitaron a la puesta en escena del discurso grabado en Almohaja, lo que, en su opinión, revela falta de medidas reales y duraderas frente al reto demográfico. Además, criticó la actitud del presidente aragonés por “elogiar y premiar a Javier Lambán”, mientras, según explicó, se ignoran los daños provocados por las presuntas relaciones entre el PP, PSOE y la empresa Forestalia. En este sentido, recordó que la UCO investigó la sede de esta entidad en el marco de la operación judicial conocida como caso Leire.

Europa Press también recogió las declaraciones de Nolasco sobre el desarrollo de energías renovables en Aragón, acusando al ejecutivo de Azcón de no regular la implantación de este sector y de incumplir el acuerdo de Gobierno suscrito en 2023, así como los compromisos electorales previos. Para el portavoz de Vox, la gestión actual de las renovables contribuye a la problemática territorial y rompe con las líneas pactadas al inicio de la legislatura.

En relación al acceso a la vivienda, Nolasco refutó las alusiones a la “vivienda digna” que Azcón realizó en su discurso. Según sus palabras, “el Gobierno de Aragón hace justo lo contrario”, refiriéndose a la construcción de inmuebles en los que se alojan hasta tres familias en espacios de cien metros cuadrados, sin plazas de garaje, una situación que calificó como modelo de precariedad. Añadió que el ejecutivo autonómico rechazó las propuestas de Vox orientadas a establecer la prioridad nacional y a reducir impuestos vinculados al acceso a la vivienda, específicamente los relacionados con Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El medio Europa Press consignó también la preocupación de Nolasco sobre la omisión de la inseguridad ciudadana en el discurso de fin de año de Azcón. Atribuyó esta ausencia a la complicidad del Partido Popular, mencionando incidentes de violencia grupal en los barrios de Delicias y San José, en los que estuvieron involucrados extranjeros armados. Para Nolasco, la postura política local habría facilitado, en su opinión, la llegada y permanencia de inmigrantes ilegales en Aragón.

En este contexto, hizo referencia a la abstención del grupo municipal del Partido Popular en Zaragoza, lo que permitió la distinción de Hijo Predilecto a la Casa Palestina, e interpretó este hecho como un ejemplo más del distanciamiento del PP respecto a los valores que, desde su perspectiva, debieran defenderse. Asimismo, tildó de “surrealista” que Azcón mencionara la lucha contra la violencia hacia las mujeres, argumentando que el Ejecutivo autonómico “se ha negado a elaborar el informe sobre los perfiles repetidos de los agresores sexuales”.

Según Europa Press, otra de las críticas recurrentes del portavoz de Vox estuvo dirigida al destino de fondos públicos hacia organizaciones no gubernamentales dedicadas a la gestión de la inmigración. Nolasco afirmó que estas entidades se benefician de manera indebida de recursos estatales dedicados a la atención de extranjeros en situación irregular.

Finalmente, respecto al crecimiento poblacional defendido por Azcón, Nolasco matizó que las familias aragonesas muestran un descenso en la natalidad y expresó su desacuerdo con lo que considera una política de ayudas orientadas, sobre todo, a personas provenientes de otros lugares que no han cotizado previamente en la comunidad autónoma. Estos comentarios, publicados por Europa Press, forman parte de la postura de Vox sobre las políticas actuales del Gobierno de Aragón y reflejan las tensiones entre los socios de la coalición y sus diferencias sobre los principales asuntos que afectan al territorio.