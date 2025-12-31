Espana agencias

Alejandro Nolasco será el candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón

El partido anunció que su representante en los comicios del 8 de febrero de 2026 será un jurista de 34 años con experiencia legislativa, formación en Derecho y Filosofía y trayectoria previa en la política regional aragonesa

La carrera de Alejandro Nolasco en la política aragonesa incluye cargos como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Teruel durante la legislatura 2019-2023 y representación del partido en la comarca Comunidad de Teruel; además, ha publicado siete libros y actualmente preside la formación en Teruel y ocupa un puesto en el Comité Ejecutivo Nacional, según consignó una nota de prensa de Vox. La formación política comunicó que Nolasco, de 34 años, será su candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón en las próximas elecciones autonómicas, programadas para el 8 de febrero de 2026.

De acuerdo con la información difundida por Vox, Nolasco cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y un grado en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). El partido destacó que su aspirante a la presidencia regional ya ocupó la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, así como el puesto de portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes aragonesas, cargos que contribuyen a su experiencia en la política autonómica.

El medio también detalló que la candidatura de Nolasco para los comicios de 2026 se suma a sus antecedentes electorales, ya que en mayo de 2023 encabezó la lista de Vox en los pasados comicios autonómicos. En el ámbito municipal, ejerció el cargo de portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Teruel, y tuvo responsabilidad similar en la comarca Comunidad de Teruel, lo que supuso una presencia constante en el territorio local y provincial.

Según el comunicado recogido por la prensa, Nolasco continúa al frente de la presidencia provincial de Vox en Teruel y mantiene su lugar como vocal en el Comité Ejecutivo Nacional, órganos internos donde participa en la dirección política de la formación. En las Cortes de Aragón, lidera la actividad parlamentaria del grupo de Vox, articulando propuestas y defendiendo la postura del partido en los debates legislativos.

En la faceta académica y literaria, Vox puntualizó que Nolasco además de su formación en Derecho y Filosofía, ha desarrollado una trayectoria como escritor con siete libros publicados. Este perfil académico y su vinculación al pensamiento político han nutrido su aproximación a las tareas institucionales y proselitistas dentro de la formación.

El anuncio de la candidatura se dio a conocer a través de una nota oficial distribuida por Vox, que subrayó los cargos previos y el recorrido político de Nolasco. El partido señaló que su postulación responde al conocimiento y la experiencia adquiridos durante los últimos años tanto en el ámbito legislativo regional como en la gestión política en la provincia de Teruel.

Hasta la fecha, Alejandro Nolasco compagina su función al frente del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón con su actividad en la dirección nacional y provincial del partido, así como con su labor divulgativa y literaria, conformando un perfil que Vox impulsa ahora para optar a liderar el Gobierno autonómico tras los comicios fijados para el 8 de febrero de 2026.

