Espana agencias

Sumar pide explicaciones al Gobierno por el bloqueo "masivo" de direcciones de IP durante partidos de la Liga de fútbol

La formación critica la ausencia de un sistema efectivo para vigilar el filtrado de páginas durante encuentros futbolísticos, denuncia consecuencias para plataformas legales y exige que se respete el acceso web de usuarios, medios y empresas afectadas en España

Guardar

La actuación de LaLiga durante la emisión de los partidos de fútbol en España generó cortes generalizados de acceso a Internet que afectaron a miles de páginas web sin relación con la difusión no autorizada de contenidos deportivos. Empresas tecnológicas, como Cloudflare, denunciaron que el bloqueo de direcciones IP compartidas, implementado en los encuentros futbolísticos, impactó en servicios informativos, plataformas comerciales, educativas y de comunicación. El grupo parlamentario Sumar señaló que este tipo de interrupciones se producen sin transparencia y sin mecanismos claros de control o reparación para los afectados. La noticia principal radica en la petición de Sumar al Gobierno español para que explique los bloqueos masivos, detallando sus consecuencias sobre webs legítimas y el acceso de usuarios, medios y empresas.

Según informó Europa Press, Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, solicitó explicaciones sobre los bloqueos recurrentes y masivos de direcciones IP en coincidencia con los partidos de la Liga española de fútbol. La petición se fundamenta en informaciones aparecidas en diversos medios, que indican que los bloqueos se estarían aplicando a través de resoluciones judiciales dirigidas directamente a operadores de telecomunicaciones, y no a proveedores de servicios de infraestructura global. Esta diferencia de aplicación, remarcó Sumar, distingue a España de otros países europeos, donde se adoptan modelos alternativos para combatir la retransmisión no autorizada de contenidos deportivos.

El texto promovido por Sumar y recogido por Europa Press expone que la ejecución técnica en España se caracteriza por ser indirecta, amplia y poco precisa, lo que ha llevado al fenómeno conocido como sobrebloqueo. Esto ocurre cuando medidas orientadas a bloquear contenidos ilícitos terminan restringiendo también el acceso a miles de sitios web legales y ajenos a cualquier infracción de derechos de propiedad intelectual. Empresas proveedoras de servicios de infraestructura de Internet a nivel global subrayaron supuestas deficiencias técnicas en estos bloqueos generalizados, argumentando que afectan la disponibilidad de servicios esenciales y generan daños colaterales innecesarios en la red.

El medio Europa Press detalló que LaLiga, como organizadora de las competiciones profesionales de fútbol y gestora de los derechos audiovisuales, fue mencionada como responsable directa de bloqueos que utilizaron direcciones IP compartidas por múltiples dominios. Según las denuncias recogidas por la plataforma Cloudflare y secundadas por Sumar, estos bloqueos provocaron “graves cortes de Internet en toda España durante los partidos”, repercutiendo sobre una vasta variedad de servicios no relacionados con la retransmisión deportiva. Estas afectaciones alcanzaron tanto a usuarios individuales como a plataformas informativas, proyectos educativos y negocios en línea.

Sumar manifestó en el Congreso, mediante un escrito al que accedió Europa Press, su preocupación por el hecho de que, pese a los impactos señalados sobre derechos fundamentales y el funcionamiento regular de Internet, LaLiga no haya dado explicaciones ni asumido responsabilidad pública por las consecuencias de estas medidas técnicas. El portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, expresó en redes sociales que “El lucrativo negocio del señor Tebas con La Liga está pasando por encima de los derechos de los internautas y de la ciudadanía a usar Internet. La lucha contra la 'piratería' no justifica estos abusos”.

El grupo parlamentario solicitó que el Gobierno instaure un mecanismo de supervisión y control capaz de garantizar la transparencia en el proceso y evitar bloqueos masivos e indiscriminados. Además, Sumar planteó que no existen datos concluyentes sobre la efectividad real de estos bloqueos para frenar la piratería digital de manera significativa, cuestionando la proporcionalidad y necesidad de las medidas frente a los efectos adversos generados.

Según publicó Europa Press, Sumar dirigió varias preguntas al Ejecutivo, reclamando conocer si el Gobierno dispone de información precisa sobre el alcance e impacto de los bloqueos de IP destinados a contener la retransmisión ilícita durante partidos de fútbol, y cómo se ha supervisado técnica y jurídicamente la aplicación de estos bloqueos para evitar el sobrebloqueo que podría afectar a terceros. También inquirieron sobre las actuaciones adoptadas para que los bloqueos se adecúen a los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima afectación a las plataformas legítimas.

El grupo parlamentario demandó saber si existen mecanismos de transparencia, control o rendición de cuentas para identificar, impugnar o reparar bloqueos indebidos, y si el Gobierno ha solicitado información concreta a LaLiga o a las operadoras de telecomunicaciones acerca del alcance, la duración y los efectos de los bloqueos implementados. Además, Sumar pidió datos sobre el impacto de estas medidas en la reducción de la piratería digital y consultó si el Ejecutivo planea adoptar alternativas o medidas complementarias que permitan conciliar la protección de los derechos de los usuarios de Internet con la lucha contra la distribución no autorizada de contenidos.

Europa Press reportó que en el trasfondo del debate se encuentra la tensión entre la protección de los derechos audiovisuales en los espectáculos deportivos y la preservación del acceso a Internet de los ciudadanos, medios de comunicación, empresas y colectivos educativos que operan dentro de la legalidad. Sumar subrayó que la carencia de controles efectivos incrementa la incidencia de daños colaterales para usuarios y plataformas ajenas al problema original. El grupo sostiene que las actuales órdenes de bloqueo judicial en España carecen de los elementos de supervisión e informan que, en otros países europeos, los modelos empleados buscan equilibrar más cuidadosamente la protección de la propiedad intelectual y la preservación de derechos fundamentales como el acceso libre a la información y las redes.

El grupo solicitó al Gobierno que informe de manera detallada sobre todas las medidas de supervisión técnica y jurídica impulsadas hasta el momento, así como sobre las previsiones futuras para perfeccionar el sistema de bloqueo, aspirando a prevenir la repetición de incidentes que perjudiquen servicios legítimos y usuarios ordinarios de la red. La demanda también incluyó la exigencia de mecanismos que permitan reparar, de manera ágil y accesible, cualquier bloqueo indebido que surja a partir de la aplicación de estas resoluciones judiciales.

Temas Relacionados

Bloqueo de direcciones IPSumarGobierno de EspañaLaLigaEspañaCongresoCensura digitalPirateríaCloudflareOperadoras de telecomunicacionesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Óscar López califica de "mutante" la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez: es una investigación prospectiva

Óscar López califica de "mutante"

El Tribunal de Cuentas alerta de la "antigüedad excesiva" de vehículos, barcos o helicópteros de Policía y Guardia Civil

El Tribunal de Cuentas alerta

Fallece el histórico dirigente del PSOE Fernández Marugán, un "ejemplo de integridad", según Pedro Sánchez

El exdiputado fue una figura clave en la historia parlamentaria española y el Defensor del Pueblo en funciones durante casi cuatro años, recibiendo homenajes del Ejecutivo y su partido por su dedicación, ética profesional y legado institucional

Fallece el histórico dirigente del

Óscar López sobre las elecciones de Extremadura: "El sueño del PP es que Vox muerda el electorado progresista"

El titular de Transformación Digital sostiene que la formación liderada por Abascal capta principalmente apoyos conservadores, ligados al entorno rural y tradiciones, y rechaza la hipótesis de que los socialistas estén perdiendo respaldo frente a la ultraderecha

Óscar López sobre las elecciones

El PP cita el 8 de enero en el Senado al exministro Ábalos, que está en prisión preventiva por el 'caso Koldo'

La Cámara Alta ha fijado para enero la convocatoria al exresponsable socialista, actualmente encarcelado por supuesto riesgo de huida, en el contexto de una comisión especial para esclarecer el alcance de la trama bajo investigación judicial

El PP cita el 8
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP cita a Ábalos

El PP cita a Ábalos en el Senado el 8 de enero: “No es un actor secundario, es el hombre para todo”

El Gobierno escoge a Indra para desarrollar 49 nuevos drones para el Ejército al considerarla la “única empresa capacitada”

Muere a los 79 años el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán

El PSOE da carpetazo a la financiación irregular tras las conclusiones de su auditoría: “Ese era el sueño de la derecha, no hay empate”

El desembarco de Aliança Catalana en Barcelona: nueva sede y una cruzada en defensa del catalán mientras agita el discurso antiinmigración

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 30 diciembre

Ignacio de la Calzada, abogado, aclara uno de los miedos del año próximo: “En 2026 no vais a tener que declarar todos los bizum que hagáis”

Los que cobren más de 5.100 euros tendrán que pagar un extra a la Seguridad Social en 2026

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

DEPORTES

El deporte español se despide

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Toni Kroos habla sobre la crisis de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Las críticas vienen muy rápido, tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo”

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar