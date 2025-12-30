Espana agencias

Óscar López califica de "mutante" la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez: es una investigación prospectiva

Óscar López cuestiona la actuación de Juan Carlos Peinado en el proceso contra la esposa de Pedro Sánchez, asegurando que el procedimiento se aleja de la legalidad, ya que el magistrado realiza indagaciones generales y utiliza criterios impropios del ámbito judicial

Guardar

Durante una entrevista en el programa “La Hora de la 1”, Óscar López destacó un episodio ocurrido durante la instrucción del caso contra Begoña Gómez. Según relató el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, la única vez que la defensa de Gómez solicitó una aclaración escrita sobre el motivo de la investigación, el juez Juan Carlos Peinado respondió: “Usted es la mujer del presidente del Gobierno. Blanco y en botella”. Esta contestación, recabada por Europa Press, marcó un punto de inflexión en las críticas públicas de López hacia el proceso seguido por el magistrado.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, López cuestionó abiertamente los procedimientos empleados por Peinado en la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. El ministro subrayó que respeta el conjunto del sistema judicial y que no se pueden generalizar los juicios sobre la actuación de los jueces. No obstante, afirmó que conserva la libertad de opinar y discrepar “con contundencia” en determinadas actuaciones, tomando como ejemplo concreto el expediente tramitado por Peinado, al que calificó como “de libro” en cuanto a cuestionamientos.

En su intervención, López expresó que la manera en que se ha gestionado esta causa representa una práctica que, si se extendiera al conjunto de los órganos jurisdiccionales del país, saturaría a la judicatura. Según declaró a Europa Press, si todos los jueces adoptaran el criterio de admitir denuncias a trámite bajo parámetros similares a los de Peinado, sería suficiente presentar una denuncia respaldada por pocos titulares en “pseudomedios” para abrir nuevas investigaciones, lo que colapsaría la Justicia.

El ministro definió la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno como “mutante”, indicando que se trata de una labor “prospectiva” diferente a los procedimientos ordinarios. López argumentó que este tipo de prácticas, que describió como indagaciones generales sin un objeto concreto, se apartan de lo que admite el Derecho español, por lo que considera que transgreden los principios fundamentales del sistema judicial.

Según la información recopilada por Europa Press, López remarcó que el caso constituye una excepción en el funcionamiento habitual de la Justicia. Sostuvo que, en su opinión, la instrucción emprendida por el juez Peinado se basa en criterios “impropios del ámbito judicial” y que la investigación se aparta de los cauces procesales previstos por la legalidad vigente.

Durante la entrevista, además de criticar la gestión judicial del caso de Begoña Gómez, López hizo referencia a otro asunto relacionado con la actuación del Poder Judicial. Aludió a la reciente sentencia emitida contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos en el proceso judicial que afecta al entorno personal de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El ministro manifestó su desacuerdo respecto al “escándalo” derivado de dicha resolución, subrayando que, a su entender, las pruebas y los testimonios disponibles apuntan en una dirección diferente a la recogida en la sentencia, tal como recogió Europa Press.

López defendió que es legítimo que los responsables públicos expresen opiniones discrepantes sobre resoluciones judiciales en determinados casos, especialmente cuando perciben que las garantías básicas no se respetan o cuando los procedimientos no se ajustan a los cánones legales exigidos. Comparó la situación generada en torno al caso de Begoña Gómez con otros episodios recientes que han suscitado controversia social y mediática, haciendo énfasis en la importancia de salvaguardar la independencia judicial, pero también de exigir rigor y respeto a los principios jurídicos básicos.

Tal como recopiló Europa Press, el ministro insistió en que la investigación emprendida contra la esposa del presidente Sánchez ejemplifica un modelo que, desde su punto de vista, se aparta de los fundamentos del Estado de derecho. Expresó preocupación respecto a la posibilidad de que prosperen denuncias basadas en elementos mediáticos sin sustento probatorio robusto, advirtiendo sobre las consecuencias que ello podría acarrear para el funcionamiento del sistema judicial.

Al abordar la consecuencia de estos hechos, López planteó la necesidad de distinguir entre el respeto a la labor judicial y la crítica legítima a actuaciones que, según su criterio, exceden la normalidad procesal. A lo largo de la entrevista, reiteró que concede la máxima consideración a la Justicia en general, aunque entiende que puede y debe ejercerse el derecho a la discrepancia pública cuando los procedimientos lo requieren, recogió Europa Press.

Finalmente, López reiteró su posición en relación con la instrucción del juez Peinado, insistiendo en la idea de que la causa contra Begoña Gómez se enmarca en una dinámica ajena a los estándares legales ordinarios. Las declaraciones del ministro evidencian la tensión existente en torno a este asunto y se suman a la controversia generada tanto en el ámbito judicial como en el político en relación con la investigación abierta contra la esposa del presidente del Gobierno.

Temas Relacionados

Óscar LópezBegoña GómezJuan Carlos PeinadoPedro SánchezEspañaMadridInvestigación judicialJusticiaEuropa PressIsabel Díaz AyusoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Tribunal de Cuentas alerta de la "antigüedad excesiva" de vehículos, barcos o helicópteros de Policía y Guardia Civil

El Tribunal de Cuentas alerta

Fallece el histórico dirigente del PSOE Fernández Marugán, un "ejemplo de integridad", según Pedro Sánchez

El exdiputado fue una figura clave en la historia parlamentaria española y el Defensor del Pueblo en funciones durante casi cuatro años, recibiendo homenajes del Ejecutivo y su partido por su dedicación, ética profesional y legado institucional

Fallece el histórico dirigente del

Óscar López sobre las elecciones de Extremadura: "El sueño del PP es que Vox muerda el electorado progresista"

El titular de Transformación Digital sostiene que la formación liderada por Abascal capta principalmente apoyos conservadores, ligados al entorno rural y tradiciones, y rechaza la hipótesis de que los socialistas estén perdiendo respaldo frente a la ultraderecha

Óscar López sobre las elecciones

El PP cita el 8 de enero en el Senado al exministro Ábalos, que está en prisión preventiva por el 'caso Koldo'

La Cámara Alta ha fijado para enero la convocatoria al exresponsable socialista, actualmente encarcelado por supuesto riesgo de huida, en el contexto de una comisión especial para esclarecer el alcance de la trama bajo investigación judicial

El PP cita el 8

Asufin observa falta de transparencia y malas prácticas en el sector de las reclamaciones

Asociaciones de consumidores advierten que firmas dedicadas a gestionar litigios animan a los usuarios a iniciar procesos con escaso retorno económico, ocultando información clave sobre costes y priorizando sus propios beneficios en lugar de los intereses del cliente

Asufin observa falta de transparencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP cita a Ábalos

El PP cita a Ábalos en el Senado el 8 de enero: “No es un actor secundario, es el hombre para todo”

El Gobierno escoge a Indra para desarrollar 49 nuevos drones para el Ejército al considerarla la “única empresa capacitada”

Muere a los 79 años el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán

El PSOE da carpetazo a la financiación irregular tras las conclusiones de su auditoría: “Ese era el sueño de la derecha, no hay empate”

El desembarco de Aliança Catalana en Barcelona: nueva sede y una cruzada en defensa del catalán mientras agita el discurso antiinmigración

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 30 diciembre

Ignacio de la Calzada, abogado, aclara uno de los miedos del año próximo: “En 2026 no vais a tener que declarar todos los bizum que hagáis”

Los que cobren más de 5.100 euros tendrán que pagar un extra a la Seguridad Social en 2026

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

DEPORTES

El deporte español se despide

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Toni Kroos habla sobre la crisis de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Las críticas vienen muy rápido, tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo”

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar