Óscar López califica de "mutante" la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez: es una investigación prospectiva

Durante una entrevista en el programa “La Hora de la 1”, Óscar López destacó un episodio ocurrido durante la instrucción del caso contra Begoña Gómez. Según relató el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, la única vez que la defensa de Gómez solicitó una aclaración escrita sobre el motivo de la investigación, el juez Juan Carlos Peinado respondió: “Usted es la mujer del presidente del Gobierno. Blanco y en botella”. Esta contestación, recabada por Europa Press, marcó un punto de inflexión en las críticas públicas de López hacia el proceso seguido por el magistrado.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, López cuestionó abiertamente los procedimientos empleados por Peinado en la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. El ministro subrayó que respeta el conjunto del sistema judicial y que no se pueden generalizar los juicios sobre la actuación de los jueces. No obstante, afirmó que conserva la libertad de opinar y discrepar “con contundencia” en determinadas actuaciones, tomando como ejemplo concreto el expediente tramitado por Peinado, al que calificó como “de libro” en cuanto a cuestionamientos.

En su intervención, López expresó que la manera en que se ha gestionado esta causa representa una práctica que, si se extendiera al conjunto de los órganos jurisdiccionales del país, saturaría a la judicatura. Según declaró a Europa Press, si todos los jueces adoptaran el criterio de admitir denuncias a trámite bajo parámetros similares a los de Peinado, sería suficiente presentar una denuncia respaldada por pocos titulares en “pseudomedios” para abrir nuevas investigaciones, lo que colapsaría la Justicia.

El ministro definió la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno como “mutante”, indicando que se trata de una labor “prospectiva” diferente a los procedimientos ordinarios. López argumentó que este tipo de prácticas, que describió como indagaciones generales sin un objeto concreto, se apartan de lo que admite el Derecho español, por lo que considera que transgreden los principios fundamentales del sistema judicial.

Según la información recopilada por Europa Press, López remarcó que el caso constituye una excepción en el funcionamiento habitual de la Justicia. Sostuvo que, en su opinión, la instrucción emprendida por el juez Peinado se basa en criterios “impropios del ámbito judicial” y que la investigación se aparta de los cauces procesales previstos por la legalidad vigente.

Durante la entrevista, además de criticar la gestión judicial del caso de Begoña Gómez, López hizo referencia a otro asunto relacionado con la actuación del Poder Judicial. Aludió a la reciente sentencia emitida contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos en el proceso judicial que afecta al entorno personal de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El ministro manifestó su desacuerdo respecto al “escándalo” derivado de dicha resolución, subrayando que, a su entender, las pruebas y los testimonios disponibles apuntan en una dirección diferente a la recogida en la sentencia, tal como recogió Europa Press.

López defendió que es legítimo que los responsables públicos expresen opiniones discrepantes sobre resoluciones judiciales en determinados casos, especialmente cuando perciben que las garantías básicas no se respetan o cuando los procedimientos no se ajustan a los cánones legales exigidos. Comparó la situación generada en torno al caso de Begoña Gómez con otros episodios recientes que han suscitado controversia social y mediática, haciendo énfasis en la importancia de salvaguardar la independencia judicial, pero también de exigir rigor y respeto a los principios jurídicos básicos.

Tal como recopiló Europa Press, el ministro insistió en que la investigación emprendida contra la esposa del presidente Sánchez ejemplifica un modelo que, desde su punto de vista, se aparta de los fundamentos del Estado de derecho. Expresó preocupación respecto a la posibilidad de que prosperen denuncias basadas en elementos mediáticos sin sustento probatorio robusto, advirtiendo sobre las consecuencias que ello podría acarrear para el funcionamiento del sistema judicial.

Al abordar la consecuencia de estos hechos, López planteó la necesidad de distinguir entre el respeto a la labor judicial y la crítica legítima a actuaciones que, según su criterio, exceden la normalidad procesal. A lo largo de la entrevista, reiteró que concede la máxima consideración a la Justicia en general, aunque entiende que puede y debe ejercerse el derecho a la discrepancia pública cuando los procedimientos lo requieren, recogió Europa Press.

Finalmente, López reiteró su posición en relación con la instrucción del juez Peinado, insistiendo en la idea de que la causa contra Begoña Gómez se enmarca en una dinámica ajena a los estándares legales ordinarios. Las declaraciones del ministro evidencian la tensión existente en torno a este asunto y se suman a la controversia generada tanto en el ámbito judicial como en el político en relación con la investigación abierta contra la esposa del presidente del Gobierno.