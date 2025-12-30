El PP cita el 8 de enero en el Senado al exministro Ábalos, que está en prisión preventiva por el 'caso Koldo'

El Tribunal Supremo ha puesto fecha para analizar el recurso de apelación presentado por José Luis Ábalos contra su ingreso en prisión preventiva. Según informó el medio, la vista judicial tendrá lugar el 15 de enero y fue solicitada después de que el magistrado Leopoldo Puente, responsable de la instrucción, dictara la privación de libertad del exministro socialista el pasado 27 de noviembre, bajo el argumento de un riesgo “extremo” de fuga en el marco del denominado 'caso Koldo'. En este contexto, la atención se dirige también hacia el Senado, donde Ábalos ha sido convocado a comparecer ante la comisión de investigación establecida para examinar todas las ramificaciones de la trama que actualmente investiga la Justicia.

De acuerdo con lo anunciado este martes por Alicia García, portavoz del Partido Popular en el Senado, la fecha fijada por la comisión de investigación es el 8 de enero. La decisión se tomó tras una reunión de la Mesa de la citada comisión, estableciendo la comparecencia del exministro ese jueves. Según detalló García en una conferencia de prensa recogida por varios medios, el interés del PP es que Ábalos ofrezca explicaciones sobre su posible vinculación con la red bajo investigación judicial. García subrayó que, a juicio de su formación, el exministro jugó un papel central durante la administración de Pedro Sánchez.

El 'caso Koldo' ha generado una notable repercusión en la política española. Se trata de una investigación judicial que ha alcanzado a varios ex altos cargos y asesores del PSOE, incluyendo al propio Ábalos y a su antiguo colaborador Koldo García, ambos actualmente privados de libertad preventiva por disposición expresa del instructor del Supremo. Según consignó el medio, la investigación se centra en presuntas irregularidades y posibles delitos asociados a contratos públicos.

El procedimiento habitual para que una persona en prisión preventiva comparezca ante una comisión de investigación de las Cortes Generales requiere la autorización expresa del juez instructor. Como recordó el medio, aunque la comparecencia de José Luis Ábalos ha sido programada para el 8 de enero, todavía queda pendiente la determinación judicial sobre la salida temporal del exministro de su centro penitenciario para que acuda al Senado. Una situación similar se ha producido ya en anteriores comisiones, como en el caso reciente de Mohamed Houli Chemlal, condenado por los atentados yihadistas perpetrados en Cataluña en 2017. En aquella ocasión, el juez de vigilancia penitenciaria autorizó la salida de Houli Chemlal, permitiendo su presencia en el Congreso bajo estrictas medidas de seguridad, tal como detalló la fuente.

En cuanto a otros precedentes manejados por el Partido Popular, el medio recordó la citación emitida en diciembre para Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, quien también había estado en prisión preventiva. En ese caso, la comparecencia tuvo lugar cuando ya había obtenido libertad provisional.

El desarrollo de la comparecencia de Ábalos está sujeto a distintas variables procesales, ya que la petición formal ante el Tribunal Supremo busca revertir su situación de prisión provisional. La resolución sobre la autorización judicial para acudir al Senado aún permanece sin definirse, a la espera del pronunciamiento del juez encargado del caso.

La comisión del Senado encargada de indagar el 'caso Koldo' opera con el objetivo de esclarecer las conexiones, actuaciones y responsables involucrados en la presunta trama de corrupción. Alicia García declaró en rueda de prensa que su grupo aspira a que Ábalos aporte información detallada sobre los hechos bajo investigación y las posibles conexiones de altos cargos del anterior ejecutivo socialista.

La expectación en torno a la posible comparecencia de Ábalos se ha incrementado por la confluencia de factores judiciales y políticos. El medio enfatizó que los resultados de la vista judicial del 15 de enero podrían tener un impacto directo en el futuro inmediato del exministro y en el desarrollo de las propias pesquisas parlamentarias. Mientras tanto, la comisión del Senado mantiene la fecha establecida, a la espera de la decisión judicial que habilite la presencia física de Ábalos para responder a las preguntas de los senadores sobre su presunta implicación en la trama bajo investigación.