Espana agencias

El PP cita el 8 de enero en el Senado al exministro Ábalos, que está en prisión preventiva por el 'caso Koldo'

La Cámara Alta ha fijado para enero la convocatoria al exresponsable socialista, actualmente encarcelado por supuesto riesgo de huida, en el contexto de una comisión especial para esclarecer el alcance de la trama bajo investigación judicial

Guardar

El Tribunal Supremo ha puesto fecha para analizar el recurso de apelación presentado por José Luis Ábalos contra su ingreso en prisión preventiva. Según informó el medio, la vista judicial tendrá lugar el 15 de enero y fue solicitada después de que el magistrado Leopoldo Puente, responsable de la instrucción, dictara la privación de libertad del exministro socialista el pasado 27 de noviembre, bajo el argumento de un riesgo “extremo” de fuga en el marco del denominado 'caso Koldo'. En este contexto, la atención se dirige también hacia el Senado, donde Ábalos ha sido convocado a comparecer ante la comisión de investigación establecida para examinar todas las ramificaciones de la trama que actualmente investiga la Justicia.

De acuerdo con lo anunciado este martes por Alicia García, portavoz del Partido Popular en el Senado, la fecha fijada por la comisión de investigación es el 8 de enero. La decisión se tomó tras una reunión de la Mesa de la citada comisión, estableciendo la comparecencia del exministro ese jueves. Según detalló García en una conferencia de prensa recogida por varios medios, el interés del PP es que Ábalos ofrezca explicaciones sobre su posible vinculación con la red bajo investigación judicial. García subrayó que, a juicio de su formación, el exministro jugó un papel central durante la administración de Pedro Sánchez.

El 'caso Koldo' ha generado una notable repercusión en la política española. Se trata de una investigación judicial que ha alcanzado a varios ex altos cargos y asesores del PSOE, incluyendo al propio Ábalos y a su antiguo colaborador Koldo García, ambos actualmente privados de libertad preventiva por disposición expresa del instructor del Supremo. Según consignó el medio, la investigación se centra en presuntas irregularidades y posibles delitos asociados a contratos públicos.

El procedimiento habitual para que una persona en prisión preventiva comparezca ante una comisión de investigación de las Cortes Generales requiere la autorización expresa del juez instructor. Como recordó el medio, aunque la comparecencia de José Luis Ábalos ha sido programada para el 8 de enero, todavía queda pendiente la determinación judicial sobre la salida temporal del exministro de su centro penitenciario para que acuda al Senado. Una situación similar se ha producido ya en anteriores comisiones, como en el caso reciente de Mohamed Houli Chemlal, condenado por los atentados yihadistas perpetrados en Cataluña en 2017. En aquella ocasión, el juez de vigilancia penitenciaria autorizó la salida de Houli Chemlal, permitiendo su presencia en el Congreso bajo estrictas medidas de seguridad, tal como detalló la fuente.

En cuanto a otros precedentes manejados por el Partido Popular, el medio recordó la citación emitida en diciembre para Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, quien también había estado en prisión preventiva. En ese caso, la comparecencia tuvo lugar cuando ya había obtenido libertad provisional.

El desarrollo de la comparecencia de Ábalos está sujeto a distintas variables procesales, ya que la petición formal ante el Tribunal Supremo busca revertir su situación de prisión provisional. La resolución sobre la autorización judicial para acudir al Senado aún permanece sin definirse, a la espera del pronunciamiento del juez encargado del caso.

La comisión del Senado encargada de indagar el 'caso Koldo' opera con el objetivo de esclarecer las conexiones, actuaciones y responsables involucrados en la presunta trama de corrupción. Alicia García declaró en rueda de prensa que su grupo aspira a que Ábalos aporte información detallada sobre los hechos bajo investigación y las posibles conexiones de altos cargos del anterior ejecutivo socialista.

La expectación en torno a la posible comparecencia de Ábalos se ha incrementado por la confluencia de factores judiciales y políticos. El medio enfatizó que los resultados de la vista judicial del 15 de enero podrían tener un impacto directo en el futuro inmediato del exministro y en el desarrollo de las propias pesquisas parlamentarias. Mientras tanto, la comisión del Senado mantiene la fecha establecida, a la espera de la decisión judicial que habilite la presencia física de Ábalos para responder a las preguntas de los senadores sobre su presunta implicación en la trama bajo investigación.

Temas Relacionados

Caso KoldoJosé Luis ÁbalosPartido PopularAlicia GarcíaTribunal SupremoSenadoCorrupción políticaPrisión preventivaKoldo GarcíaSantos CerdánEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Óscar López califica de "mutante" la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez: es una investigación prospectiva

Óscar López califica de "mutante"

El Tribunal de Cuentas alerta de la "antigüedad excesiva" de vehículos, barcos o helicópteros de Policía y Guardia Civil

El Tribunal de Cuentas alerta

Fallece el histórico dirigente del PSOE Fernández Marugán, un "ejemplo de integridad", según Pedro Sánchez

El exdiputado fue una figura clave en la historia parlamentaria española y el Defensor del Pueblo en funciones durante casi cuatro años, recibiendo homenajes del Ejecutivo y su partido por su dedicación, ética profesional y legado institucional

Fallece el histórico dirigente del

Óscar López sobre las elecciones de Extremadura: "El sueño del PP es que Vox muerda el electorado progresista"

El titular de Transformación Digital sostiene que la formación liderada por Abascal capta principalmente apoyos conservadores, ligados al entorno rural y tradiciones, y rechaza la hipótesis de que los socialistas estén perdiendo respaldo frente a la ultraderecha

Óscar López sobre las elecciones

Asufin observa falta de transparencia y malas prácticas en el sector de las reclamaciones

Asociaciones de consumidores advierten que firmas dedicadas a gestionar litigios animan a los usuarios a iniciar procesos con escaso retorno económico, ocultando información clave sobre costes y priorizando sus propios beneficios en lugar de los intereses del cliente

Asufin observa falta de transparencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP cita a Ábalos

El PP cita a Ábalos en el Senado el 8 de enero: “No es un actor secundario, es el hombre para todo”

El Gobierno escoge a Indra para desarrollar 49 nuevos drones para el Ejército al considerarla la “única empresa capacitada”

Muere a los 79 años el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán

El PSOE da carpetazo a la financiación irregular tras las conclusiones de su auditoría: “Ese era el sueño de la derecha, no hay empate”

El desembarco de Aliança Catalana en Barcelona: nueva sede y una cruzada en defensa del catalán mientras agita el discurso antiinmigración

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 30 diciembre

Ignacio de la Calzada, abogado, aclara uno de los miedos del año próximo: “En 2026 no vais a tener que declarar todos los bizum que hagáis”

Los que cobren más de 5.100 euros tendrán que pagar un extra a la Seguridad Social en 2026

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

DEPORTES

El deporte español se despide

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Toni Kroos habla sobre la crisis de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Las críticas vienen muy rápido, tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo”

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar