Espana agencias

Feijóo se reafirma en su compromiso de gobernar en solitario pero avisa: "Mi cordón sanitario es Bildu, no será Vox"

Alberto Núñez Feijóo afirma que, si triunfa en los comicios, buscará conducir el país sin alianzas, insiste en que el Partido Popular excluye a Bildu de pactos y rechaza cualquier paralelismo con el partido que lidera Pedro Sánchez

Guardar

El dirigente del Partido Popular (PP) ha sostenido que el respaldo electoral recibido en Extremadura proporciona a su formación y a la presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola, una responsabilidad inequívoca para liderar el gobierno regional. Según informó Europa Press, Alberto Núñez Feijóo defendió que los resultados en las urnas otorgan al PP más votos que toda la izquierda y superan también la cifra conjunta del Partido Socialista y Vox, señalando que este desenlace se traduce en un mandato claro surgido del recuento electoral.

Durante una rueda de prensa dedicada a evaluar el curso político celebrada en la sede nacional del Partido Popular, Feijóo reafirmó el objetivo de gobernar España en solitario en caso de que el PP gane las próximas elecciones generales. El líder del PP recalcó que la estrategia adoptada por su partido obedece al compromiso anunciado en el congreso nacional realizado en julio. De acuerdo con Europa Press, Feijóo afirmó: "Nosotros no somos el partido de Sánchez. Nosotros nos vamos a presentar a las elecciones generales para ganarlas. Una vez que las ganemos, intentaremos gobernar en solitario. Es nuestro objetivo, sigue siendo nuestro objetivo".

Feijóo detalló que, en caso de no lograr la mayoría suficiente, el PP explorará alternativas para alcanzar acuerdos que permitan asegurar la gobernabilidad del país. No obstante, enfatizó que el único veto explícito impuesto por la formación afecta exclusivamente a Bildu, y no a otras fuerzas como Vox ni a sus votantes. El medio Europa Press consignó que Feijóo puntualizó: "Mi cordón sanitario es Bildu, no será Vox".

El planteamiento de Feijóo marca una diferenciación respecto a la estrategia seguida por el Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez. Según explicó Europa Press, el presidente del Partido Popular subrayó que rechaza cualquier paralelismo entre la estrategia de pactos del PP y la utilizada por Sánchez, remarcando que "el PP no hace un 'cordón sanitario' a Vox".

En referencia a la situación política en Extremadura, Feijóo argumentó que las elecciones se celebran para otorgar un mandato emanado de la voluntad popular expresada en las urnas, y consideró improcedente que los partidos derroten la legitimidad de los resultados iniciando disputas tras los comicios. A juicio del líder del PP, los comicios buscan “ponernos a disposición de las urnas, no para empezar a pelearse entre los partidos que pierden las elecciones, sino para tener un mandato de estabilidad después del recuento electoral y de la decisión inapelable de los ciudadanos”.

Europa Press informó que, según Feijóo, la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura cuenta con un mandato nítido que surge tanto del número de escaños obtenidos como del apoyo ciudadano sufragado en las elecciones regionales. El presidente de los populares hizo un llamado a la clase política para que respete el resultado dictado por las urnas y priorice la estabilidad institucional por encima de intereses partidistas tras el escrutinio.

Núñez Feijóo reiteró en varias ocasiones que el PP mantiene una línea política de exclusión respecto a pactos o acuerdos con Bildu, argumentando que este partido representa la única formación a la que el PP aplica un cordón sanitario explícito. Al abordar las diferencias entre la postura del Partido Popular y el PSOE respecto a acuerdos y alianzas, el líder del PP dejó claro ante Europa Press que su formación plantea un enfoque propio, sin replicar la estrategia de Pedro Sánchez ni aplicar vetos a Vox o a su electorado.

El líder del PP insistió en que, tras la convocatoria de elecciones, los resultados dictaminan la asignación de responsabilidades políticas, y abogó por que cada formación asuma el mandato recibido. Además, alertó sobre la importancia de no someter los resultados electorales a reinterpretaciones o negociaciones entre partidos perdedores, reforzando su visión de que la estabilidad política se sustenta en la aceptación del dictamen democrático de los votantes.

El análisis efectuado por Feijóo durante su comparecencia, según Europa Press, abarca no solo la estrategia de su partido a nivel nacional, sino también la lectura de la situación en diferentes comunidades autónomas, siendo el caso de Extremadura representativo de su insistencia en que el resultado electoral se traduzca de manera directa e inequívoca en la dirección institucional.

Europa Press también indicó que durante su balance político Feijóo subrayó el compromiso del PP de presentarse en las elecciones con un programa basado en la gobernabilidad y la estabilidad institucional, sin supeditarse a pactos preexistentes excepto la única exclusión formal a Bildu, apostando por acuerdos que, en caso necesario, busquen asegurar mayorías suficientes para sostener la acción de gobierno.

Temas Relacionados

Alberto Núñez FeijóoPartido PopularSantiago AbascalMaría GuardiolaEspañaExtremaduraElecciones generalesGobernabilidadBilduVoxEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Archivada la causa contra el lotero de Lugo investigado por falsear un atraco de 400.000 euros

El juzgado ordenó el sobreseimiento provisional tras concluir que no hay pruebas concluyentes que vinculen a los implicados con delitos de simulación, estafa o robo, aunque la resolución permite presentar nuevos recursos en los plazos previstos

Archivada la causa contra el

En libertad con medidas cautelares el conductor implicado en la muerte de un motorista en Tenerife

En libertad con medidas cautelares

Prisión provisional para el hombre acusado de apuñalar a su pareja en Ayamonte (Huelva) el día 9

El arrestado en Ayamonte por presuntamente agredir a su novia el 9 de diciembre ingresó en prisión tras recuperarse en el hospital, mientras la víctima, de 57 años, recibe atención médica y permanece fuera de peligro

Prisión provisional para el hombre

Feijóo dice que envió a la jueza de la dana lo que le pidió y que le mandará sus mensajes a Mazón si se los reclama

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, defiende su colaboración con la investigación judicial sobre la dana y afirma que entregará cualquier conversación solicitada por la magistrada, mientras rechaza las críticas del Gobierno y la petición de dimisión

Feijóo dice que envió a

El Gobierno publica un sello de Pablo Iglesias Posse en el centenario de la muerte del fundador del PSOE

El Ejecutivo anunció la emisión de una edición limitada de estampillas en homenaje al histórico líder socialista, con distribución prevista durante seis años y valor asociado a la Tarifa A, según información oficial recogida en el BOE

El Gobierno publica un sello
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo deja la puerta abierta

Feijóo deja la puerta abierta a Vox en las elecciones que vienen en 2026: “Mi cordón sanitario es Bildu”

Feijóo defiende la gestión de Xavier Albiol en el desalojo del B9 de Badalona: “La ley se está cumpliendo”

Azcón liga el futuro de Aragón a un pacto de presupuestos, pero sin comprar el discurso de Vox: “Cumpliremos las leyes, hasta aquellas que no nos gusten”

La Justicia deniega la residencia por arraigo laboral a una colombiana solicitante de asilo que tenía permiso para trabajar en España temporalmente

Los militares cierran 2025 con un salario más alto, pero sin el sueldo que exigen las asociaciones: “El Gobierno tiene que tratar mejor al personal”

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El oro y la plata alcanzan máximos históricos: los metales preciosos se benefician de la incertidumbre geopolítica

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 29 diciembre

La CNMC multa con 2,91 millones de euros a Viajes El Corte Inglés, Nautalia Viajes, Ávoris Retail e IAG7 por repartirse contratos del Banco de España y la Complutense

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

Michael Schumacher y los 12

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar

Se retiró a los 23 años del tenis por salud mental y ayudó a Djokovic a manejar sus emociones: “Fui juzgado por hablar de amor en un deporte de competición”

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición