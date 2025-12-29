Feijóo se reafirma en su compromiso de gobernar en solitario pero avisa: "Mi cordón sanitario es Bildu, no será Vox"

El dirigente del Partido Popular (PP) ha sostenido que el respaldo electoral recibido en Extremadura proporciona a su formación y a la presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola, una responsabilidad inequívoca para liderar el gobierno regional. Según informó Europa Press, Alberto Núñez Feijóo defendió que los resultados en las urnas otorgan al PP más votos que toda la izquierda y superan también la cifra conjunta del Partido Socialista y Vox, señalando que este desenlace se traduce en un mandato claro surgido del recuento electoral.

Durante una rueda de prensa dedicada a evaluar el curso político celebrada en la sede nacional del Partido Popular, Feijóo reafirmó el objetivo de gobernar España en solitario en caso de que el PP gane las próximas elecciones generales. El líder del PP recalcó que la estrategia adoptada por su partido obedece al compromiso anunciado en el congreso nacional realizado en julio. De acuerdo con Europa Press, Feijóo afirmó: "Nosotros no somos el partido de Sánchez. Nosotros nos vamos a presentar a las elecciones generales para ganarlas. Una vez que las ganemos, intentaremos gobernar en solitario. Es nuestro objetivo, sigue siendo nuestro objetivo".

Feijóo detalló que, en caso de no lograr la mayoría suficiente, el PP explorará alternativas para alcanzar acuerdos que permitan asegurar la gobernabilidad del país. No obstante, enfatizó que el único veto explícito impuesto por la formación afecta exclusivamente a Bildu, y no a otras fuerzas como Vox ni a sus votantes. El medio Europa Press consignó que Feijóo puntualizó: "Mi cordón sanitario es Bildu, no será Vox".

El planteamiento de Feijóo marca una diferenciación respecto a la estrategia seguida por el Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez. Según explicó Europa Press, el presidente del Partido Popular subrayó que rechaza cualquier paralelismo entre la estrategia de pactos del PP y la utilizada por Sánchez, remarcando que "el PP no hace un 'cordón sanitario' a Vox".

En referencia a la situación política en Extremadura, Feijóo argumentó que las elecciones se celebran para otorgar un mandato emanado de la voluntad popular expresada en las urnas, y consideró improcedente que los partidos derroten la legitimidad de los resultados iniciando disputas tras los comicios. A juicio del líder del PP, los comicios buscan “ponernos a disposición de las urnas, no para empezar a pelearse entre los partidos que pierden las elecciones, sino para tener un mandato de estabilidad después del recuento electoral y de la decisión inapelable de los ciudadanos”.

Europa Press informó que, según Feijóo, la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura cuenta con un mandato nítido que surge tanto del número de escaños obtenidos como del apoyo ciudadano sufragado en las elecciones regionales. El presidente de los populares hizo un llamado a la clase política para que respete el resultado dictado por las urnas y priorice la estabilidad institucional por encima de intereses partidistas tras el escrutinio.

Núñez Feijóo reiteró en varias ocasiones que el PP mantiene una línea política de exclusión respecto a pactos o acuerdos con Bildu, argumentando que este partido representa la única formación a la que el PP aplica un cordón sanitario explícito. Al abordar las diferencias entre la postura del Partido Popular y el PSOE respecto a acuerdos y alianzas, el líder del PP dejó claro ante Europa Press que su formación plantea un enfoque propio, sin replicar la estrategia de Pedro Sánchez ni aplicar vetos a Vox o a su electorado.

El líder del PP insistió en que, tras la convocatoria de elecciones, los resultados dictaminan la asignación de responsabilidades políticas, y abogó por que cada formación asuma el mandato recibido. Además, alertó sobre la importancia de no someter los resultados electorales a reinterpretaciones o negociaciones entre partidos perdedores, reforzando su visión de que la estabilidad política se sustenta en la aceptación del dictamen democrático de los votantes.

El análisis efectuado por Feijóo durante su comparecencia, según Europa Press, abarca no solo la estrategia de su partido a nivel nacional, sino también la lectura de la situación en diferentes comunidades autónomas, siendo el caso de Extremadura representativo de su insistencia en que el resultado electoral se traduzca de manera directa e inequívoca en la dirección institucional.

Europa Press también indicó que durante su balance político Feijóo subrayó el compromiso del PP de presentarse en las elecciones con un programa basado en la gobernabilidad y la estabilidad institucional, sin supeditarse a pactos preexistentes excepto la única exclusión formal a Bildu, apostando por acuerdos que, en caso necesario, busquen asegurar mayorías suficientes para sostener la acción de gobierno.