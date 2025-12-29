Feijóo enumera "10 fracasos" en la gestión del Gobierno y declara 2025 el año del "colapso total del sanchismo"

Feijóo subrayó que la gestión de los fondos europeos ha sido uno de los retrocesos más visibles y preocupantes de la actual legislatura. Según indicó, hasta diciembre de 2024 solo se había ejecutado el 19,5% de estos recursos, lo que calificó como una oportunidad económica perdida para el país. Esta crítica formó parte de un listado de diez puntos, enumerados durante una rueda de prensa en la sede nacional del Partido Popular, donde el líder de la oposición decretó 2025 como el año del “colapso total” del Gobierno de Sánchez. En este contexto, reclamó elecciones anticipadas ante lo que considera una pérdida de confianza tanto nacional como internacional en el Ejecutivo español, de acuerdo con la cobertura publicada por Europa Press.

Al detallar su análisis sobre el funcionamiento de la democracia parlamentaria, Feijóo insistió en que la legitimidad de un gobierno depende de la renovación constante de la confianza parlamentaria, a través de la aprobación de leyes, debates y, especialmente, de los presupuestos generales anuales. Señaló que la ausencia de nuevos presupuestos es indicativa de una crisis de gobernabilidad, mencionando que Sánchez podría convertirse en el primer presidente que no logra aprobar unas cuentas estatales en toda una legislatura, según reportó Europa Press. El dirigente popular consideró que la pérdida de apoyos parlamentarios, evidenciada en la propia actitud de los socios gubernamentales, constituiría motivo suficiente para convocar elecciones generales.

La cuestión de la vivienda ocupó el segundo lugar en el balance de Feijóo, quien aseguró que el problema se ha agravado significativamente durante el mandato de Sánchez. Apuntó que el precio de la vivienda ha subido más de un 50%, lo que representa el doble del incremento salarial de los jóvenes. Entre sus críticas mencionó el fracaso de medidas concretas del actual Ejecutivo, como el desarrollo de la línea telefónica 047 o una campaña del Ministerio de Vivienda dirigida a la juventud, que fue retirada por considerar que ridiculizaba la situación de ese colectivo.

Durante su intervención, el líder del Partido Popular calificó como fracaso el apagón eléctrico registrado en abril, acusando al Gobierno de no haber asumido responsabilidades ni modificar su política energética. Criticó la continuidad en el calendario de cierre de las centrales nucleares, a pesar del mandato contrario de las Cortes. Dentro de sus cuestionamientos incluyó la falta de destituciones o rectificaciones tras el incidente, lo que en su opinión refleja una falta de responsabilidad política.

En lo relativo a la política migratoria, Feijóo sostuvo que la actuación gubernamental ha sido inexistente y la describió como “inhumana”. Argumentó que la falta de respuesta estatal ha contribuido a que sigan produciéndose muertes en el mar y al fortalecimiento de las redes mafiosas que trafican con personas. Reprochó además al presidente Sánchez por utilizar la distribución de menores migrantes como un instrumento de negociación política con formaciones como Junts y el PNV, según consignó Europa Press.

La relación internacional del actual Gobierno español también fue objeto de crítica. Feijóo señaló una pérdida progresiva de confianza de los aliados estratégicos, ejemplificada en la menor presencia de España en foros europeos sobre seguridad y en la cuestión de Ucrania. Entre los episodios citados incluyó los acuerdos relacionados con el gasto en defensa adoptados en la cumbre de la OTAN y el vínculo diplomático con Venezuela, aspectos que a su juicio han dañado la credibilidad del país ante la comunidad internacional.

La juventud fue definida por Feijóo como otra de las víctimas de lo que caracterizó como “siete años de sanchismo”. Denunció que la generación joven ha sido forzada a resignarse ante un futuro con peores expectativas que las de sus progenitores. Describió este fenómeno como una pérdida del principio de prosperidad intergeneracional, mientras acusó al Gobierno de lanzar mensajes contradictorios sobre la situación real del país.

En el apartado dedicado a las familias, el líder popular subrayó que pese a un aumento de la recaudación impositiva y del endeudamiento estatal, la capacidad adquisitiva de los hogares españoles ha disminuido. Referenció el encarecimiento de la cesta de la compra en un 40% y contabilizó un centenar de subidas de impuestos, aspectos que considera han desembocado en un proceso de empobrecimiento social.

Respecto a las políticas de igualdad, Feijóo hizo énfasis en lo que denominó “hipocresía” gubernamental en materia de protección a las mujeres. Citó un aumento de los delitos de índole sexual y denunció una situación de desprotección de las víctimas, según lo publicado por Europa Press.

El fenómeno de la corrupción cerró la lista de retrocesos expuesta por el presidente del PP. Manifestó que su partido se halla cumpliendo las obligaciones de fiscalización ante las conductas presuntamente irregulares del Ejecutivo, aludiendo a la comisión del caso Koldo en el Senado y a una multiplicidad de casos sospechosos de irregularidades. Prometió analizar exhaustivamente cada caso, evaluando la veracidad de los indicios, y declaró que el PP no desviará la mirada ante este tipo de situaciones.

Finalmente, Feijóo llamó a preservar el orgullo nacional, diferenciando entre la situación del Gobierno y la nación, e insistió en que “quien está fracasando es el Gobierno, no la nación”. Rememoró que el Partido Popular ha presentado treinta y ocho propuestas legislativas y diversos planes como alternativa al Ejecutivo actual. Incidió en que, desde su perspectiva, España se encuentra en una etapa de decadencia institucional, pero afirmó su voluntad de ofrecer alternativas para una “regeneración” política. Concluyó su intervención comprometiéndose a que el PP mantendrá una actitud constructiva frente a lo que definió como una “espiral de política destructiva”, señalando 2026 como el “año del cambio” e instando a los ciudadanos a no asumir como propio el fracaso que atribuye al Gobierno de Sánchez, según detalló Europa Press.