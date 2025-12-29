Espana agencias

Compromís exige a Feijóo que aporte a la jueza sus mensajes con Mazón el día de la dana

El representante valenciano instó al líder conservador a entregar a la magistrada todas las conversaciones del 29 de octubre, subrayando la importancia de no eliminarlas ni retrasar su envío mientras avanza la investigación por la catástrofe

El llamamiento a que las partes involucradas en el caso entreguen de forma íntegra y sin dilación toda la documentación solicitada figura entre las principales demandas en la investigación judicial sobre la gestión de la catástrofe conocida como la dana, que el 29 de octubre dejó un saldo de 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En este contexto, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez instó públicamente a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, a remitir a la magistrada responsable del caso la totalidad de las conversaciones que mantuvo con Carlos Mazón, entonces presidente valenciano, durante el citado día, sin eliminar pruebas ni demorar su entrega. La noticia, reportada por el medio, destaca la trascendencia de estos mensajes para esclarecer las actuaciones de los máximos responsables políticos durante el temporal.

Ibáñez, adscrito al grupo parlamentario Sumar, utilizó la red social X para reclamar que el líder popular entregue a la jueza la conversación íntegra, que según detalló, tuvo lugar a través de la aplicación WhatsApp en la jornada crítica del 29 de octubre. Según consignó la fuente, el diputado de Compromís enfatizó irónicamente que Feijóo debería “intentar no borrar, no contextualizar y no enviar la noche de Reyes (Magos) sus respuestas a Mazón durante la dana”, en referencia al gesto previo de Feijóo al remitir en Nochebuena los mensajes recibidos de Mazón el día del temporal, una práctica que para Ibáñez implicaría falta de transparencia.

La jueza de Catarroja que instruye la causa permitió a Feijóo prestar declaración de forma telemática, y también le abrió la opción de aportar, de modo voluntario, la conversación completa que mantuvo con Mazón, de acuerdo con lo que publicó el mencionado medio. A raíz de estos acontecimientos, Ibáñez exigió la comparecencia inmediata de Feijóo ante la comisión de investigación de la dana en el Congreso, solicitud que elevó al día siguiente de que el político popular enviara al juzgado los mensajes correspondientes a las comunicaciones emitidas por Mazón durante la noche de la emergencia.

Tal como informó el propio Feijóo citado por el medio, este lunes declaró haber cumplido la petición judicial al remitir a la instructora los mensajes de WhatsApp que le fueron requeridos. Asimismo, aseguró que se encuentra dispuesto a enviar los textos que él mismo dirigió a Mazón si la magistrada así lo solicitara, insistiendo, según reportó el medio, en que la conversación mantenida con Mazón el 29 de octubre no ha sido eliminada.

En relación con el proceso de investigación, el foco de la controversia recae en la gestión de la comunicación durante las horas clave del temporal, un aspecto central para el avance de la instrucción. Las conversaciones de WhatsApp entre ambos líderes han adquirido el carácter de prueba esencial para reconstruir la cronología de decisiones y actuaciones asumidas mientras acontecía la catástrofe, según detalló la fuente. Al respecto, Ibáñez puntualizó que desde Compromís seguirán atentos a los pasos de Feijóo, sosteniendo que “sus mentiras tienen las patas cortas, y su liderazgo también”, según citó la fuente.

La presión ejercida para obtener la versión completa de las conversaciones se produce en un contexto de alta sensibilidad política y jurídica, ya que el número de víctimas de la dana incrementó el interés público sobre las acciones emprendidas por los responsables durante el desastre. El medio relató que la iniciativa de Compromís busca esclarecer la posible existencia de irregularidades ya que, días atrás, Feijóo remitió solo los mensajes recibidos, y la totalidad de lo intercambiado se considera clave para la investigación.

Estos intercambios formales y digitales serán examinados en detalle por la magistrada, quien deberá determinar si su contenido aporta elementos relevantes para esclarecer si existieron fallos, omisiones o retrasos en la actuación administrativa frente a la emergencia. La causa judicial sobre la dana continúa abierta, y la entrega completa o parcial de los mensajes solicitados podría influir en el desarrollo de la instrucción, según resaltó la fuente informativa.

