Ucrania usa hasta ocho tipos de drones contra Rusia surgidos en los últimos tres años, en el marco de la guerra

El informe del Instituto de la Escuela Económica de Kiev, citado por Europa Press, indica que la producción anual de drones en Ucrania llegó a los 10 millones de unidades en 2025, lo que ha fortalecido considerablemente la capacidad de autoabastecimiento militar y ha abierto la posibilidad de exportación, mientras el conflicto con Rusia sigue evolucionando. En este contexto, Ucrania ha diversificado el desarrollo y la utilización de vehículos no tripulados en varios frentes aéreos, terrestres y marítimos, con el objetivo de adaptar sus respuestas a las exigencias operativas del campo de batalla frente al avance ruso.

Según publicó Europa Press, la rápida innovación de la industria bélica ucraniana se refleja en la creación de ocho modelos distintos de vehículos autónomos, todos surgidos en el marco de la invasión de Rusia en los últimos tres años. Este proceso de adaptación ha consistido en diseñar prototipos, probarlos directamente en enfrentamientos activos, evaluarlos tras su despliegue y realizar modificaciones inmediatas para regresar con mejoras al frente. Esta dinámica ha permitido incorporar avances tecnológicos de manera constante y adaptar los sistemas a un entorno cambiante.

Las Fuerzas Armadas ucranianas reportaron que solo en el verano de 2025 se logró impactar al menos 215.000 objetivos con el uso de drones, abarcando desde ataques directos hasta actividades de inteligencia. De acuerdo con el informe recogido por Europa Press, estos vehículos no tripulados ucranianos se dividen en ocho categorías principales, cada una desarrollada para funciones específicas, con innovaciones técnicas aplicadas tanto al diseño como a la funcionalidad.

La categoría de drones de largo alcance empezó a utilizarse en 2022, inicialmente para transportar municiones de forma básica, sin componentes avanzados. Sin embargo, la tecnología se perfeccionó rápidamente, permitiendo que en 2024 se alcanzaran 3.776 objetivos de alto valor estratégico. Actualmente, Ucrania produce más de 33.000 de estos drones al año, cada uno con un coste superior a 1 millón de dólares. Sus capacidades permiten operar a distancias que van de 300 a 2.000 kilómetros, usando ojivas con pesos entre ocho y 250 kilogramos. Según el informe del Instituto de la Escuela Económica de Kiev recogido por Europa Press, estos sistemas han permitido a las fuerzas ucranianas proyectar ataques sobre más del 25% del territorio controlado por las fuerzas rusas, focalizando objetivos como depósitos militares, puestos de mando, instalaciones industriales de defensa, aeródromos, centros logísticos y la infraestructura petrolera utilizada para abastecer y financiar al Ejército ruso.

En el ámbito marítimo, los drones desarrollados por Ucrania están equipados con cámaras, sistemas de control remoto, navegación satelital y una ojiva que puede alcanzar una tonelada. Existen variantes que incluyen cámaras en posición trasera, radares y sensores acústicos, pudiendo portar explosivos o misiles de corto alcance en función de la misión. Estos vehículos no tripulados tienen capacidad para actuar no solo contra objetivos navales, sino también terrestres y aéreos y pueden operar hasta los 1.600 kilómetros de distancia. El costo estimado de cada uno ronda los 300.000 dólares. De acuerdo con los datos citados por Europa Press, con esta tecnología Ucrania ha logrado dañar o destruir al menos 21 navíos rusos desde el inicio de la actual etapa del conflicto.

Respecto a los drones de alcance medio, Ucrania ha puesto en funcionamiento más de una decena de modelos, cuyo rango operativo oscila entre los 20 y 200 kilómetros. Están equipados para portar diversos tipos de carga explosiva y son utilizados contra vehículos, sistemas antiaéreos y radares enemigos. El costo de estos dispositivos se sitúa entre los 1.200 y los 50.000 dólares, según los registros recogidos en el informe del Instituto de la Escuela Económica de Kiev.

En el área de reconocimiento, los drones aéreos que sirven para vigilancia cumplen una función vital en la recolección y transmisión de información sobre posiciones y movimientos enemigos. Estos aparatos permiten, además, el guiado de ataques de precisión. Las cifras detalladas por Europa Press indican que del 80 al 90% de los blancos en zonas de combate son identificados por estos sistemas. Desde 2022, se han desarrollado más de 35 modelos, con precios que van desde 1.500 hasta 400.000 dólares por unidad.

Los drones multirrotor han aportado una solución frente a la escasez de artillería en el frente ucraniano. Su capacidad de carga alcanza los 15 kilogramos y, debido a su tamaño y vulnerabilidad, suelen utilizarse preferentemente en operaciones nocturnas para incrementar su supervivencia. Estos drones pueden operar hasta 60 kilómetros, dependiendo de su sistema de comunicación y el peso del cargamento, y se destinan fundamentalmente a alcanzar refugios y edificaciones estratégicas. La industria nacional fabricó aproximadamente 30.000 de estos equipos en 2024, con precios que fluctúan entre 5.000 y 25.000 dólares por unidad, según la información recopilada en el informe citado.

En lo que se refiere a los drones FPV (First Person View), la industria ucraniana tiene capacidad para fabricar entre ocho y diez millones anualmente, con un costo entre 700 y 2.000 dólares por unidad. Estos aparatos cumplen tareas multipropósito: además de atacar refugios y vehículos (ya sean armados o no), se usan para transportar suministros y como plataformas de comunicación, retransmitiendo señales para otros sistemas no tripulados en operaciones coordinadas.

El informe también aborda el desarrollo de drones interceptores, diseñados para neutralizar otros drones en vuelo, principalmente los de reconocimiento o aquellos cargados con explosivos. Su alcance es de aproximadamente 30 kilómetros y su precio oscila entre 800 y 7.000 dólares. El valor de estos interceptores radica en la capacidad de abatir dispositivos enemigos que transportan equipamiento costoso como sistemas de navegación o de artillería. El Instituto de la Escuela Económica de Kiev señala que en octubre de 2024 se realizaban varias centenas de interceptaciones al mes y que, durante el verano de 2025, esa cifra creció hasta el millar mensual.

En el enfoque terrestre, la producción de vehículos no tripulados experimentó un fuerte crecimiento: de 2.000 unidades fabricadas en 2024 a 15.000 en 2025. El precio de estos equipos varía desde 1.000 hasta 60.000 dólares, dependiendo de la sofisticación y la función asignada al modelo, según detalla el informe recogido por Europa Press. El parque ucraniano cuenta con más de 280 tipos diferentes de vehículos autónomos terrestres, que apoyan en tareas logísticas como el transporte de municiones, víveres y la implantación de minas, lo que reduce considerablemente la exposición de personal humano al peligro. Además, estos sistemas han sido empleados en la evacuación de heridos desde las zonas de combate, contribuyendo a disminuir el riesgo para los soldados.

El ciclo de desarrollo y perfeccionamiento de drones en Ucrania ha respondido a la urgencia impuesta por el conflicto, lo que llevó a la integración ágil de innovaciones tecnológicas en un proceso que incluye diseño, prueba en combate, evaluación y producción en serie en pocos meses. Este esquema ha permitido a Ucrania mantener una postura activa y flexible, utilizando una amplia variedad de sistemas autónomos que complementan y, en algunos casos, reemplazan a los vehículos y trabajadores humanos en entornos de alto riesgo. Según el análisis publicado por Europa Press, el avance constante de este sector representa no solo un cambio en la fisonomía del conflicto, sino también la consolidación de una nueva etapa en la industria de defensa global.