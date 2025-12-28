Nadal (PP) defiende una auditoría que destape las "irregularidades" con Sánchez: "Cada día despertamos con un registro"

Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, expresó su inquietud por las acciones recientes dentro de la Administración General del Estado, afirmando que resulta inusual presenciar reiteradas intervenciones de la Guardia Civil y la Policía en ministerios. Señaló en una entrevista publicada por Europa Press que, en su experiencia como funcionario, nunca antes había observado una situación similar y sostuvo que cada día surgen nuevas investigaciones relacionadas con el Gobierno de Pedro Sánchez. En este contexto, Nadal defendió la necesidad de una auditoría amplia sobre la gestión del actual Ejecutivo si el PP accede al Palacio de la Moncloa, argumentando que persiste una proliferación de registros e investigaciones judiciales en diversos ámbitos de la administración pública.

De acuerdo con Europa Press, Nadal justificó la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de impulsar una auditoría para esclarecer la magnitud y el alcance de las presuntas irregularidades asociadas a la actuación del gobierno socialista. Según Nadal, no se trata únicamente de una percepción dentro del Partido Popular, sino de hechos que los tribunales avalan mediante diversas pesquisas abiertas en distintas áreas estatales. Subrayó que tales irregularidades aparecen vinculadas a situaciones excepcionales vividas en España, en particular durante la pandemia, etapa en la que se detectaron controversias acerca de contratos de mascarillas, ayudas a empresas e infraestructuras adjudicadas.

Tal como indicó Nadal a Europa Press, lo que califica de casos de presunta corrupción tuvo origen en momentos de dificultad extraordinaria para el país. Explicó que, mientras se afrontaba la pandemia, surgieron conflictos en torno a la adquisición de materiales sanitarios y a la asignación de recursos empresariales, exponiendo que las desgracias nacionales se habrían convertido en beneficios indebidos. Consideró relevante que la auditoría planteada por Feijóo ayude a delimitar hasta dónde llegan estos comportamientos, resaltando que “hay que colaborar al máximo con la Justicia para llegar hasta el final”.

Europa Press también abordó la investigación judicial que involucra al exministro Cristóbal Montoro, sobre la que Nadal manifestó su falta de implicación directa, ya que desempeñaba entonces el cargo de secretario de Estado de Energía. Sostuvo que no tuvo conocimiento de las actuaciones por las cuales se investiga a Montoro respecto a posibles favores fiscales otorgados a empresas gasísticas desde Hacienda. Nadal apoyó que la Justicia aborde estos asuntos con agilidad y transparencia y recalcó el respaldo del PP a la rápida resolución de estos procesos judiciales.

Ante la consulta sobre la iniciativa de Jordi Sevilla, exministro socialista y funcionario de carrera que anunció la intención de presentar un manifiesto en enero para impulsar una alternativa socialdemócrata al rumbo actual del PSOE, Nadal evitó pronunciarse sobre ese movimiento. Reconoció a Sevilla como figura relevante y servidor público comprometido con el bienestar de España, reiterando su aprecio personal y profesional, pero sin entrar a valorar la propuesta política.

Durante el diálogo con Europa Press, Nadal opinó acerca de lo que, en su juicio, representa una deriva ideológica en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Expresó su percepción de que el Gobierno ha adoptado posturas alejadas del centro político tradicional y depende de fuerzas políticas con agendas particulares, alejadas del interés general. Mencionó que, bajo Sánchez, el PSOE ha cambiado su perfil ideológico, alejándose de la socialdemocracia clásica y alineándose con posiciones más extremas.

En cuanto al futuro de la legislatura y las posibilidades de estabilidad gubernamental, Nadal destacó en declaraciones recogidas por Europa Press que el Ejecutivo no dispone de una mayoría clara en el Congreso y que tampoco ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Opinó que Sánchez evita el debate parlamentario y ejerce un control sobre los tiempos legislativos, ralentizando el avance de leyes propuestas por otros grupos que sí podrían lograr respaldo mayoritario en el Pleno.

Nadal señaló tres factores principales que, desde su perspectiva, mantienen en pie al actual Gobierno: el control de la Mesa del Congreso, que permite condicionar la agenda legislativa; la necesidad de una mayoría absoluta para forzar una moción de censura, circunstancia difícil para la oposición; y la flexibilidad presupuestaria vigente gracias a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 y al acceso a fondos europeos. Explicó que esta combinación permite al Ejecutivo sostenerse a pesar de la ausencia de apoyos parlamentarios consistentes.

Según reportó Europa Press, Nadal respaldó la estrategia de Feijóo de ofrecer una moción de censura técnica, orientada a disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, como salida a la situación de bloqueo legislativo. Argumentó que el país se encuentra paralizado ante los cambios económicos, tecnológicos y geopolíticos globales, y que el estancamiento actual implica una pérdida de oportunidades para España. Hizo un llamado a los socios del PSOE para reflexionar acerca de su papel y advirtió sobre el riesgo de mantener un Gobierno sostenido en acuerdos frágiles y minoritarios.

El vicesecretario del PP calificó de anómala la realidad parlamentaria, en la que no existen presupuestos y las leyes respaldadas por mayorías se ven postergadas o, en su caso, no se ejecutan. Según su análisis, esto constituye una alteración profunda en el funcionamiento de la institución parlamentaria en España, lo que acentúa la urgencia de medidas alternativas y una mayor transparencia en la gestión pública, como la auditoría propuesta por Feijóo y defendida de manera reiterada por Nadal en el diálogo con Europa Press.