Espana agencias

Nadal (PP) defiende una auditoría que destape las "irregularidades" con Sánchez: "Cada día despertamos con un registro"

Ante el posible cambio de gobierno, dirigentes populares subrayan la urgencia de investigar el funcionamiento interno del Ejecutivo socialista, enfatizando declaraciones de Nadal que alertan sobre incidentes sin precedentes y la proliferación de pesquisas judiciales en distintos ministerios

Guardar

Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, expresó su inquietud por las acciones recientes dentro de la Administración General del Estado, afirmando que resulta inusual presenciar reiteradas intervenciones de la Guardia Civil y la Policía en ministerios. Señaló en una entrevista publicada por Europa Press que, en su experiencia como funcionario, nunca antes había observado una situación similar y sostuvo que cada día surgen nuevas investigaciones relacionadas con el Gobierno de Pedro Sánchez. En este contexto, Nadal defendió la necesidad de una auditoría amplia sobre la gestión del actual Ejecutivo si el PP accede al Palacio de la Moncloa, argumentando que persiste una proliferación de registros e investigaciones judiciales en diversos ámbitos de la administración pública.

De acuerdo con Europa Press, Nadal justificó la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de impulsar una auditoría para esclarecer la magnitud y el alcance de las presuntas irregularidades asociadas a la actuación del gobierno socialista. Según Nadal, no se trata únicamente de una percepción dentro del Partido Popular, sino de hechos que los tribunales avalan mediante diversas pesquisas abiertas en distintas áreas estatales. Subrayó que tales irregularidades aparecen vinculadas a situaciones excepcionales vividas en España, en particular durante la pandemia, etapa en la que se detectaron controversias acerca de contratos de mascarillas, ayudas a empresas e infraestructuras adjudicadas.

Tal como indicó Nadal a Europa Press, lo que califica de casos de presunta corrupción tuvo origen en momentos de dificultad extraordinaria para el país. Explicó que, mientras se afrontaba la pandemia, surgieron conflictos en torno a la adquisición de materiales sanitarios y a la asignación de recursos empresariales, exponiendo que las desgracias nacionales se habrían convertido en beneficios indebidos. Consideró relevante que la auditoría planteada por Feijóo ayude a delimitar hasta dónde llegan estos comportamientos, resaltando que “hay que colaborar al máximo con la Justicia para llegar hasta el final”.

Europa Press también abordó la investigación judicial que involucra al exministro Cristóbal Montoro, sobre la que Nadal manifestó su falta de implicación directa, ya que desempeñaba entonces el cargo de secretario de Estado de Energía. Sostuvo que no tuvo conocimiento de las actuaciones por las cuales se investiga a Montoro respecto a posibles favores fiscales otorgados a empresas gasísticas desde Hacienda. Nadal apoyó que la Justicia aborde estos asuntos con agilidad y transparencia y recalcó el respaldo del PP a la rápida resolución de estos procesos judiciales.

Ante la consulta sobre la iniciativa de Jordi Sevilla, exministro socialista y funcionario de carrera que anunció la intención de presentar un manifiesto en enero para impulsar una alternativa socialdemócrata al rumbo actual del PSOE, Nadal evitó pronunciarse sobre ese movimiento. Reconoció a Sevilla como figura relevante y servidor público comprometido con el bienestar de España, reiterando su aprecio personal y profesional, pero sin entrar a valorar la propuesta política.

Durante el diálogo con Europa Press, Nadal opinó acerca de lo que, en su juicio, representa una deriva ideológica en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Expresó su percepción de que el Gobierno ha adoptado posturas alejadas del centro político tradicional y depende de fuerzas políticas con agendas particulares, alejadas del interés general. Mencionó que, bajo Sánchez, el PSOE ha cambiado su perfil ideológico, alejándose de la socialdemocracia clásica y alineándose con posiciones más extremas.

En cuanto al futuro de la legislatura y las posibilidades de estabilidad gubernamental, Nadal destacó en declaraciones recogidas por Europa Press que el Ejecutivo no dispone de una mayoría clara en el Congreso y que tampoco ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Opinó que Sánchez evita el debate parlamentario y ejerce un control sobre los tiempos legislativos, ralentizando el avance de leyes propuestas por otros grupos que sí podrían lograr respaldo mayoritario en el Pleno.

Nadal señaló tres factores principales que, desde su perspectiva, mantienen en pie al actual Gobierno: el control de la Mesa del Congreso, que permite condicionar la agenda legislativa; la necesidad de una mayoría absoluta para forzar una moción de censura, circunstancia difícil para la oposición; y la flexibilidad presupuestaria vigente gracias a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 y al acceso a fondos europeos. Explicó que esta combinación permite al Ejecutivo sostenerse a pesar de la ausencia de apoyos parlamentarios consistentes.

Según reportó Europa Press, Nadal respaldó la estrategia de Feijóo de ofrecer una moción de censura técnica, orientada a disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, como salida a la situación de bloqueo legislativo. Argumentó que el país se encuentra paralizado ante los cambios económicos, tecnológicos y geopolíticos globales, y que el estancamiento actual implica una pérdida de oportunidades para España. Hizo un llamado a los socios del PSOE para reflexionar acerca de su papel y advirtió sobre el riesgo de mantener un Gobierno sostenido en acuerdos frágiles y minoritarios.

El vicesecretario del PP calificó de anómala la realidad parlamentaria, en la que no existen presupuestos y las leyes respaldadas por mayorías se ven postergadas o, en su caso, no se ejecutan. Según su análisis, esto constituye una alteración profunda en el funcionamiento de la institución parlamentaria en España, lo que acentúa la urgencia de medidas alternativas y una mayor transparencia en la gestión pública, como la auditoría propuesta por Feijóo y defendida de manera reiterada por Nadal en el diálogo con Europa Press.

Temas Relacionados

IrregularidadesPartido PopularPedro SánchezAlberto NadalAlberto Núñez FeijóoJordi SevillaEspañaMadridAuditoríaCorrupciónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Sánchez no ha ido a ningún Pleno del Senado en 2025 y lleva sin someterse al control de la Cámara Alta más de 21 meses

Pedro Sánchez ha evitado responder personalmente a las inquietudes planteadas por la bancada opositora en el Senado durante casi dos años, pese a las insistentes demandas del Partido Popular y la reforma parlamentaria impulsada por dicho grupo

Sánchez no ha ido a

El PP reúne el martes las cuatro comisiones de investigación del Senado para citar a nuevos comparecientes en 2026

El PP reúne el martes

Alberto Nadal (PP) acusa a Vox de plantear "cosas irrealizables" porque sabe que "ni va a gobernar ni quiere hacerlo"

El dirigente popular sostiene que la formación liderada por Abascal evita asumir responsabilidades, señala que en Extremadura Vox debe demostrar si propicia estabilidad y recalca que el respaldo a Guardiola obliga a otros partidos a facilitar la gobernabilidad

Alberto Nadal (PP) acusa a

Ansola ve a Sánchez "en un callejón sin salida" pero afirma que "el PNV está obcecado en que se cumplan los acuerdos"

Ansola ve a Sánchez "en

Pilar Alegría critica la "falta de implicación y recursos" del Gobierno de Azcón con la enseñanza pública

Tras escuchar peticiones de profesores y familias en Jaca, la líder socialista aragonesa exige al Ejecutivo regional “solucionar sin demora” deficiencias estructurales en colegios y priorizar mayor financiación para garantizar derechos y calidad en la formación pública

Pilar Alegría critica la "falta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un inquilino reclama una indemnización

Un inquilino reclama una indemnización porque un árbol de la finca colindante cayó sobre su valla tras una tormenta: el juez la rechaza porque “no está a su nombre”

Una joven de 23 años permanece desaparecida en San Sebastián desde el día de Nochebuena

El temporal en Andalucía provoca 340 incidencias: desalojos, rescates y un río en niveles históricos

Puigdemont se “alegra mucho” del reconocimiento israelí de Somalilandia y celebra que abra “la puerta a otros reconocimientos internacionales”

España condena el ataque ruso contra Kiev en vísperas de la reunión Trump-Zelenski para impulsar un acuerdo de paz

ECONOMÍA

Muere el empresario y exvicepresidente

Muere el empresario y exvicepresidente del Barça, Carles Vilarrubí, a los 71 años

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El euro llegará el 1 de enero a una Bulgaria sin Gobierno y entre incertidumbre: “Todo va a ser un caos”

DEPORTES

Muere Rafa Viteri, el legendario

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”