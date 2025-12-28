Maíllo prevé para enero el inicio de "una nueva propuesta de frente amplio de izquierda que supere experiencias" pasadas

La perspectiva de incorporar a un mayor número de organizaciones políticas en una nueva plataforma unitaria constituye uno de los principales desafíos que marcarán el arranque de enero, de acuerdo con las previsiones de Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida. Maíllo subraya que el proceso pretende renovar el contrato social con el electorado y fortalecer la alternativa a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), según informó Europa Press.

En una entrevista concedida al medio mencionado, Maíllo anticipó que la iniciativa tomará la forma de un “frente amplio” fundamentado en el espacio político que actualmente sostiene parte del ejecutivo de coalición entre el PSOE y Sumar. El dirigente de Izquierda Unida explicó que la propuesta busca actualizar la fórmula de confluencia entre formaciones de izquierda, situándola en una realidad superadora de experiencias previas, al margen de la denominación que finalmente adopte o de sus liderazgos individuales.

Europa Press detalló que la plataforma de nueva configuración estaría diseñada para que todos los actores implicados encuentren un espacio en el que se sientan cómodos, contribuyendo así a la clarificación de una izquierda alternativa, y propiciando un avance colectivo hacia un proyecto político conjunto. Maíllo señaló que “es fundamental llevar a cabo ese proceso para ofrecer una oferta electoral potente con voluntad de mantener un gobierno de defensa de las clases populares”.

Según el dirigente de Izquierda Unida, el impulso de este frente amplio debe ir acompañado de acuerdos políticos concretos en el Consejo de Ministros, de tal modo que las acciones del Gobierno alimenten y fortalezcan el nuevo proyecto político a presentar en el próximo ciclo electoral. Maíllo considera que la experiencia de gobierno resulta un pilar crucial para el desarrollo de la confianza ciudadana hacia esta posible opción electoral.

Consultado sobre el eventual papel de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Maíllo evitó especular sobre su futuro dentro de la propuesta. Recordó que Díaz encabezó la candidatura de Sumar en las elecciones generales más recientes, aunque indicó que el nuevo frente no depende ni de la marca ni de liderazgos específicos por el momento. “Eso lo tendrá que decir la propia Yolanda Díaz”, puntualizó el líder de IU en declaraciones recogidas por Europa Press.

Maíllo manifestó asimismo que Izquierda Unida ha defendido la aplicación de un método de primarias cuando no exista consenso respecto a los candidatos, sosteniendo la necesidad de procesos participativos y de movilización popular para elegir a los referentes de la plataforma. Desde su perspectiva, “es necesario un proceso de reactivación y movilización de la gente que nos está esperando, que justifique que en el siguiente ciclo tenemos que ir unidas, y que tenga una calendarización en la elaboración de propuestas de país y en las referencias que encabecen ese proyecto”.

En cuanto al funcionamiento interno de la coalición por venir, Maíllo abogó porque cada organización o referente político ocupe el lugar que la voluntad colectiva de las partes determine, sin que nadie deba imponerse sobre el resto. Según destacó, la construcción de la nueva plataforma deberá ser el resultado de la convicción popular y el acuerdo entre los actores implicados, principio que, en su opinión, resulta esencial para dotar de legitimidad al proceso y consolidar una opción que aspire a consolidar un ejecutivo comprometido con los intereses populares en España.

Europa Press señaló que la propuesta plantea, además, actuar como revulsivo para una izquierda que, a juicio de Maíllo, atraviesa una etapa de indefinición y demanda una actualización tanto de sus objetivos como de sus mecanismos de cooperación. El dirigente remarcó la importancia de dialogar y sumar el máximo número posible de actores, lo que permitirá a su juicio una opción electoral de mayor alcance y capacidad de influencia en la agenda política nacional en los sucesivos comicios.

El proceso está previsto para comenzar en enero, cuando se pondrían en marcha los trabajos de definición del modelo de confluencia, las bases programáticas y el calendario de hitos internos orientados a reactivar el espacio de la izquierda en España, conforme al planteamiento explicado por Maíllo a Europa Press. El líder de IU insistió en que la clave del éxito dependerá, no solo de los acuerdos entre organizaciones, sino también del respaldo que logre la iniciativa en los sectores sociales movilizados y su capacidad para ofrecer respuestas a los retos que enfrenta la ciudadanía.