Bernabé critica a Feijóo por "14 meses de mentiras" sobre la dana: "Si le queda un mínimo de dignidad, debe dimitir"

El 29 de octubre de 2024 fue recordado por Pilar Bernabé como la jornada más trágica en la Comunitat Valenciana, ya que en medio de la catástrofe climática conocida como dana, la gestión gubernamental quedó bajo la lupa pública y judicial. Según publicó Europa Press, la delegada del Gobierno destacó la repercusión que esta fecha tuvo no solo por los daños materiales y personales, sino por el impacto prolongado que generó una serie de acusaciones y controversias acerca de la actuación de las autoridades y el papel jugado por el Partido Popular y su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. En el marco de la investigación judicial sobre la gestión de aquel episodio, Bernabé ha denunciado lo que define como una manipulación interesada del relato y la información relacionada con la crisis.

De acuerdo con Europa Press, Pilar Bernabé lanzó duras críticas contra Feijóo por lo que describió como “14 meses de mentiras” vinculadas a la gestión de la dana. En declaraciones formuladas durante un encuentro con la prensa, Bernabé exigió la dimisión del líder del Partido Popular, arguyendo que después de una serie de conductas y omisiones, “si le queda un mínimo de dignidad, debe dimitir”. Estas expresiones tuvieron lugar en el contexto de un interrogatorio de los medios acerca de los mensajes de Whatsapp remitidos recientemente por Feijóo al Juzgado de Instrucción de Catarroja, en respuesta al requerimiento de la magistrada encargada de esclarecer las circunstancias y el manejo institucional de la situación, así como en relación a los intercambios que mantuvo con el entonces president valenciano Carlos Mazón.

Tal como detalló Europa Press, Bernabé centró su análisis en la información contenida en estos mensajes, remarcando que la documentación sobre los Whatsapps estuvo disponible y certificada desde el 22 de diciembre. La funcionaria cuestionó el motivo por el cual el equipo de Feijóo aguardó hasta la tarde del 24 de diciembre para presentar la información ante el juzgado, insinuando la existencia de una estrategia deliberada orientada a manipular la percepción pública y a distorsionar los hechos reales, en lo que consideró un método habitual del Partido Popular en sus comunicaciones.

Bernabé vinculó la demora en la entrega de documentación y las acciones del Partido Popular con un trato injusto hacia los allegados de las víctimas de la dana, enfatizando que el 24 de diciembre, numerosas familias enfrentaron nuevamente la ausencia de sus seres queridos. Según su valoración, Feijóo “no ha demostrado estar a la altura de la dignidad que requiere un responsable político” y optó por un proceder que caracterizó como nocturno y calculado, al presentar mensajes “cortados” y que “no muestran la realidad”. La representante socialista reclamó mayor transparencia y exigió explicaciones públicas sobre los contenidos originales de las conversaciones, sosteniendo que la ciudadanía valenciana “merece una respuesta y la verdad” tras lo que denominó “14 meses de sostener una mentira”.

Durante su intervención, según consignó Europa Press, Bernabé mencionó episodios previos en los que Feijóo habría declarado estar informado “en tiempo real” desde el día 28 de octubre, algo que desmintió y atribuyó a un intento consciente de falsear la información a través de diversos medios. La funcionaria resaltó que los mensajes de Mazón recogidos en el expediente judicial muestran que hubo “colaboración permanente del Gobierno de España” y una movilización temprana de recursos como la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La delegada del Gobierno puso énfasis en la afirmación de Mazón sobre el despliegue inmediato de la UME, argumentando que a las primeras horas del 30 de octubre, “había 1.200 efectivos de la UME trabajando en el territorio”. Bernabé resaltó el esfuerzo de estos efectivos y la dificultad de responder eficientemente ante una catástrofe de tal magnitud. Sostuvo que el Gobierno de España asumió la responsabilidad y comunicó con claridad a los familiares de las víctimas los hechos y las limitaciones operativas, en contraposición con la postura que, a su juicio, adoptó el Partido Popular.

Europa Press indicó que, para Bernabé, la gestión política del Partido Popular durante los meses posteriores al desastre se caracterizó por la sistematicidad de los engaños y la manipulación de la información, como reflejarían los mensajes intercambiados entre Mazón y Feijóo. Por estas razones, exhortó al presidente del PP a ofrecer disculpas públicas “a todos y cada uno de los familiares de las víctimas, a todos los valencianos y a todos los ejércitos de este país que estuvieron movilizados”.

La presión política sobre Feijóo se intensificó a las puertas de su esperada comparecencia judicial. Pilar Bernabé insistió ante los medios en que el líder popular acuda de forma presencial el 9 de enero al Juzgado de Catarroja para declarar como testigo directo en la causa judicial abierta. Señaló que otras personas colaboraron activamente con la justicia y consideró imprescindible que Feijóo actúe de la misma manera, interpretando una eventual ausencia como una muestra de “desapego y menosprecio al pueblo valenciano por parte de todo el Partido Popular”, según sus palabras recogidas por Europa Press.

Durante sus declaraciones, la representante socialista planteó sus dudas sobre el motivo por el que Mazón modificó su actitud hacia el despliegue y la labor del Gobierno, preguntándose “¿Qué le dijo el señor Feijóo que no quiere contar para que a los pocos días cambiara de estrategia el señor Mazón?” y “¿Qué le ha dicho en esos Whatsapps?”. Sugirió que detrás de la gestión del intercambio de mensajes entre ambos dirigentes se podría encontrar una estrategia política que debería ser divulgada públicamente, especialmente a los familiares de las víctimas y a la sociedad valenciana en general.

Finalmente, Pilar Bernabé vinculó las acciones del Partido Popular a un aumento del dolor y la confusión social, acusando explícitamente a Feijóo de haber utilizado el 24 de diciembre para intentar salvaguardarse, así como preservar una versión de la realidad que, según sus declaraciones a Europa Press, estaría diseñada para evitar asumir responsabilidades ante las víctimas, la opinión pública y las instituciones judiciales.