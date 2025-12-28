Alberto Nadal (PP) acusa a Vox de plantear "cosas irrealizables" porque sabe que "ni va a gobernar ni quiere hacerlo"

Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular (PP), puso el foco en la situación política de Extremadura al analizar el respaldo obtenido por el PP en las elecciones autonómicas y exigir a Vox que muestre si realmente está dispuesto a facilitar la gobernabilidad en esta comunidad. De acuerdo con el reporte de Europa Press, Nadal planteó que tras la clara victoria del PP extremeño, el partido liderado por Santiago Abascal debe probar si busca promover estabilidad institucional o no.

Según detalló Europa Press, el PP encabezado por María Guardiola recibió el apoyo de un 43% del electorado en Extremadura, lo que representó un incremento de 4,4 puntos respecto a las anteriores elecciones. Ante este escenario, Nadal enfatizó que la formación popular suma más diputados que el conjunto de fuerzas de izquierda, y calificó como “duro” el castigo electoral que experimentó el PSOE en estos comicios, quedando a más de 17 puntos de distancia.

En este contexto, el dirigente popular consideró que Vox debe demostrar si desea contribuir a la gobernabilidad regional, en un momento en que Nadal calificó como “casi una obligación” el que el resto de partidos en Extremadura colabore en facilitar la formación de un ejecutivo estable con el liderazgo de Guardiola. Nadal recordó, según consignó Europa Press, que Vox formó parte de varios gobiernos autonómicos junto al PP, aunque finalmente abandonó estas coaliciones a raíz del desacuerdo por el reparto de menores migrantes en julio de 2024, lo que, a su juicio, plasmó una ausencia de voluntad para asumir responsabilidades de gobierno.

El vicesecretario del PP subrayó que existe poca disposición de Vox para gobernar, con el argumento de que el partido de Abascal plantea propuestas irrealizables precisamente porque “sabe que no va a gobernar ni quiere hacerlo”. Según precisó Europa Press, Nadal insistió en que los ciudadanos deben ser conscientes de que “no todos los partidos desean asumir la responsabilidad de gobernar”, y recalcó que la coyuntura actual representa una oportunidad para que Vox defina si desea actuar como fuerza de apoyo y sustento institucional.

Al analizar los antecedentes recientes, Nadal rememoró que Vox bloqueó la aprobación de los presupuestos regionales en Extremadura, lo que condujo al PP a convocar elecciones anticipadas. El dirigente afirmó, según recogió Europa Press, que situaciones análogas se presentaron en Aragón, donde Jorge Azcón también decidió llamar a las urnas el 8 de febrero, tras situaciones de bloqueo en la gestión presupuestaria. Nadal matizó que el PP no se aferra indefinidamente al poder en ausencia de apoyos mayoritarios para aprobar las cuentas públicas, marcando distancias con las prácticas que atribuyó al gobierno de Pedro Sánchez.

Durante la entrevista difundida por Europa Press, Nadal insistió en que la victoria del PP en Extremadura obliga a todas las formaciones políticas a “reflexionar” sobre el mensaje trasmitido por el electorado extremeño mediante el voto emitido. Además, manifestó confianza en que tanto María Guardiola como el Partido Popular regional alcanzarán acuerdos considerados sensatos, destinados a implementar el programa refrendado por la mayoría, con margen para los matices que cada interlocutor quiera plantear.

Al abordar el panorama político nacional, Nadal proyectó que la tendencia a la baja del PSOE podría reproducirse en otras comunidades, mencionando especialmente a Aragón. Según su valoración, hechos recientes en Extremadura constituyen una “primera prueba” y expresó su expectativa de que en próximos procesos electorales se observe un fenómeno semejante de trasvase en el electorado.

Europa Press recogió también declaraciones de Nadal sobre el discurso de Vox en temas económicos. El vicesecretario acusó a Vox de replicar ideas y enfoques del PP sobre el empobrecimiento de sectores medios bajo la gestión de Sánchez y criticó a la formación de Abascal por su escasez de propuestas catalogadas como originales. Dirigiéndose al segmento de votantes de clase obrera y ante la posibilidad de que Vox logre captar parte de este electorado, Nadal rehusó profundizar sobre los métodos de otros partidos y recalcó que el PP estructura sus mensajes y propuestas para responder a las necesidades de “todos los españoles”.

En el desarrollo de políticas públicas, Nadal defendió que el PP actúa como partido de gobierno, con programas dirigidos a la consecución de mayorías que permitan implementar medidas centradas en la vivienda, el poder adquisitivo y la gestión migratoria, temáticas que posicionó como prioritarias para la sociedad española. Argumentó, según reportó Europa Press, que las propuestas populares son “sensatas” y “pragmáticas”, y aseguró que ofrecen respuestas factibles y ejecutables en la práctica.

El responsable económico del PP insistió en que la estrategia política del partido se orienta a incrementar su peso electoral proceso tras proceso, acercándose progresivamente al objetivo de que Alberto Núñez Feijóo alcance la presidencia del Gobierno central. Nadal subrayó la voluntad de dotar a España de un programa gubernamental “realista” que, a su entender, contribuiría a modernizar y sostener el crecimiento del país.

En cuanto a Vox, Nadal sostuvo, según Europa Press, que las propuestas de la formación de Abascal resultan inconsistentes porque sus responsables, sabiendo que no van a acceder al gobierno o que rechazan asumirlo, formulan demandas imposibles de ejecutar. Esta crítica se enmarca tanto en el contexto regional, relacionado con el ciclo electoral en Extremadura y Aragón, como en el plano nacional.

Finalmente, Nadal destacó el compromiso histórico del PP de “tender la mano” a otras fuerzas políticas dispuestas a negociar y consensuar medidas eficaces para la gobernabilidad. Expresó su convencimiento de que María Guardiola liderará la búsqueda de apoyos necesarios para desarrollar las líneas de acción aprobadas mayoritariamente en las urnas, y planteó que el contexto actual representa un escenario propicio para verificar la disposición real de los diferentes partidos frente a la responsabilidad de apoyar o impedir la formación de gobiernos estables.