Tribunal de Malasia juzga a exmandatario Najib Razak en caso clave por el desfalco de 1MBD

Bangkok, 26 dic (EFECOM).- Un tribunal de justicia de Malasia tiene previsto anunciar este viernes su decisión sobre un largo proceso abierto contra el ex primer ministro Najib Razak considerado clave por el masivo desfalco del fondo soberano 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Najib, de 72 años y en prisión desde 2022 por otro caso de corrupción vinculado a la misma trama, se enfrenta a cuatro cargos de abuso de poder y 21 de lavado de dinero, que lo podría condenar a largas penas de prisión.

El magistrado Collin Lawrence, del Tribunal Superior de Kuala Lumpur, será el encargado de anunciar la sentencia de este largo proceso, que ha durado unos seis años, considerado el caso principal en la trama de 1MDB y que involucra unos 2.280 millones de ringgit (casi 565 millones de dólares).

Najib, quien gobernó Malasia entre 2009 y 2018, mantiene su inocencia y asegura que los fondos hallados en sus cuentas proceden de donaciones de un príncipe saudí.

Por su parte, la Fiscalía mantiene que el exdirigente conocía todos los movimientos y jugó un rol esencial en el desfalco.

Según las investigaciones, Najib y sus asociados desviaron a sus cuentas privadas 4.500 millones de dólares procedentes del brazo inversor del Estado malasio.

El político se apropió supuestamente de unos 2.600 millones de ringgit del 1MDB, que creó en 2009 para atraer en principio inversión extranjera, según denunciaron en un trabajo conjunto el portal Sarawak Report y el diario The Wall Street Journal.

En 2022, el Tribunal Federal de Malasia, la máxima instancia judicial en el país asiático, ratificó la condena contra Najib a 12 años de prisión por siete delitos de corrupción relacionados con la trama del fondo 1MDB.

Ya en prisión, el ex primer ministro recibió en 2024 un indulto parcial, que le rebajó la pena a 6 años de prisión, por parte de un comité presidido por el monarca malasio.

Najib además ha pedido cumplir el resto de su pena bajo un régimen de prisión domiciliaria, algo que le ha sido denegado en varias ocasiones, la última el pasado lunes.

Además de Malasia, otros países, entre ellos Estados Unidos, Suiza y Singapur, investigan la malversación del fondo, que salpicó a estrellas como Leonardo DiCaprio y Miranda Kerr, quienes en principio recibieron regalos con dinero obtenido del 1MDB. EFECOM

