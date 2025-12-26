Temas del día de EFE Economía del viernes, 26 de diciembre de 2025

SISTEMA PENSIONES

Madrid - El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica la nómina de las pensiones de diciembre, dato que servirá para conocer el gasto total en pensiones contributivas a lo largo de 2025 y que estará en torno a los 200.000 millones de euros, un nuevo récord.

BANCA MOROSIDAD

Madrid - El Banco de España publica los datos de morosidad de las entidades financieras -banca y financieras de consumo- en octubre, después de que septiembre cerrara en el 2,87 %, la tasa más baja en 17 años, gracias a que el crédito creció y los impagados se redujeron.

ESPECIAL 2025 OPA

Madrid - El intento del BBVA de hacerse con el control del Banco Sabadell para crear un grupo más grande y diversificado ha sido uno de los principales acontecimientos económicos del año en España, pese a que finalmente la opa fracasara debido al rechazo de los accionistas de la entidad catalana.

WALL STREET COYUNTURA

Nueva York - La bolsa de Wall Street termina una semana más corta de lo habitual, por los festivos navideños, que ha estado marcada por los primeros datos de PIB publicados tras el cierre de la Administración Federal de EE.UU. y por la subida de los valores tecnológicos.

RUSIA ECONOMÍA (Análisis)

Moscú - Rusia, con una economía cada vez más desgastada, volverá a recurrir este 2026 a una subida de impuestos para financiar la guerra en Ucrania, mientras se deteriora su industria y su mercado interno, dominados cada vez más por China.

JAPÓN PRESUPUESTO

Tokio - El Gobierno japonés aprobó este viernes el borrador del presupuesto inicial para 2026, que incluye un gasto récord de 122,3 billones de yenes (unos 660.000 millones de euros) para financiar partidas sin precedentes en defensa y gasto social.

(Texto enviado a las 3:58 horas)

Agenda informativa

09:00h.- Madrid.- SISTEMA PENSIONES.- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica la nómina de las pensiones relativa a este mes. (Texto)

10:00h.- Madrid.- BANCA MOROSIDAD.- El Banco de España publica los datos de morosidad de las entidades de crédito correspondientes a octubre.

Delegaciones nacionales:

10:00h.- Vitoria.- ECONOMÍA TURISMO.- El Instituto Vasco de Estadística (Eustat) da a conocer cuánto dinero se gastó en turismo en Euskadi en 2024, una cifra que en 2023 ascendió a 6.139 millones de euros. (Texto)

Delegaciones internacionales:

00:30h.- Tokio.- JAPÓN DESEMPLEO.- Japón publica sus datos de empleo para el mes de noviembre, en un contexto de rigidez del mercado laboral que representa una traba para el crecimiento de la cuarta economía mundial.

Londres.- R.UNIDO AVIÓNICA.- Una nueva tecnología de aviónica desarrollada en Escocia permitirá a Europa diseñar cohetes reutilizables de forma más rápida y económica, al incorporarse al motor ARCOS, uno de los primeros aerospike listos para vuelo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana que arrancó en verde gracias a los valores tecnológicos y que ha estado marcada por las festividades de Navidad.

EFECOM

mam/vnz

