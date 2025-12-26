Sumar reclama también la dimisión de Feijóo y le acusa de mentir ante los mensajes con Mazón el día de la dana

La ministra de Ciencia y máxima responsable del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, planteó que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, debería apartarse de su función si no dispone de la conversación completa con Carlos Mazón para entregarla a la jueza responsable del caso sobre la gestión de la dana. Esta exigencia se inscribe en el marco de una creciente presión política, donde diferentes formaciones y representantes oficiales han pedido el cese de Feijóo tras la acusación de ocultar información relevante sobre las comunicaciones mantenidas durante el temporal que costó la vida a 230 personas en la provincia de Valencia. Según informó Europa Press, la controversia se intensificó tras las explicaciones públicas del dirigente del PP en entrevistas recientes.

Según publicó Europa Press, Sumar se añadió este viernes a la lista de partidos que solicitaron la dimisión de Feijóo. La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, expresó abiertamente en redes sociales la acusación de mentir ante la justicia respecto de los mensajes con Mazón durante la jornada de la dana, el 29 de octubre de 2024. Hernández cuestionó la versión del presidente del PP, quien remitió a la magistrada instructora los mensajes que recibió ese día, asegurando en una entrevista con ‘El Debate’ que no borró comunicaciones relevantes y que envió exactamente los contenidos requeridos por la autoridad judicial tras una notificación formal el 22 de diciembre.

De acuerdo con la publicación de Europa Press, Hernández afirmó que los hechos desmantelan las versiones ofrecidas por Mazón y Feijóo, señalando que el intercambio de mensajes ocurrió de forma discreta y en un momento tan relevante como la Nochebuena. La dirigente de Sumar planteó la pregunta sobre si Feijóo presentará su renuncia, indicando que “debería por respeto a las víctimas y a sus familiares”.

La presión institucional se reflejó también en la postura del Ejecutivo. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, expresó que Feijóo “debería dimitir” ante las dificultades para entregar la totalidad de los mensajes con Mazón y tras sostener, según sus palabras citadas por Europa Press, un relato falso durante el último año sobre las comunicaciones en las horas iniciales de la tragedia. De acuerdo con la información del medio, Saiz aseguró que la gestión y transparencia en torno a estas conversaciones representa un principio básico y el líder del PP no habría satisfecho este requerimiento hasta la fecha.

Al reclamo de las fuerzas mencionadas se sumó Compromís, que ya había hecho una petición pública de dimisión. Además de la portavoz gubernamental y de Hernández por parte de Sumar, la ministra Diana Morant subrayó la importancia de la total colaboración con la justicia en un hecho que impactó directamente en la región valenciana y que permanece bajo investigación. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la exigencia de Morant se enfoca en que, si no existe la entrega íntegra de la conversación con Mazón, Feijóo “debería dejar el cargo”.

El núcleo de la controversia se vincula a la gestión de la información oficial durante el temporal conocido como dana. La magistrada instructora requirió la entrega de los mensajes intercambiados el día del desastre, mientras que Feijóo afirmó, tanto ante el medio ‘El Debate’ como en los documentos remitidos, que ha cumplido con el requerimiento judicial y no ha eliminado mensajes relacionados. A pesar de ello, los partidos de la oposición y representantes gubernamentales insisten en que existen contradicciones notorias y que la opacidad en torno a estas comunicaciones justifica una exigencia de asunción de responsabilidades políticas.

La demanda de explicaciones sobre la actuación durante la tragedia de la dana se mantiene en el centro de la agenda política y mediática, con la investigación judicial en curso que examina el papel de autoridades y altos cargos en la gestión de la emergencia. Las 230 víctimas mortales registradas en la provincia de Valencia durante el temporal han generado diversas reacciones y reclamos de justicia, mientras varios sectores sostienen que la transparencia absoluta es un requisito indispensable ante una tragedia de tal envergadura, según detalló Europa Press.