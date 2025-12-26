Espana agencias

La presidenta de Casa 47: harán falta 5 años para ver un impacto importante en los precios

Guardar

Madrid, 26 dic (EFECOM).- La presidenta de la nueva empresa pública de vivienda Casa 47, Leire Iglesias, cree que harán falta al menos cinco años para que se note un impacto mayoritario e importante en los precios de la vivienda, y ha afirmado que ya se han movilizado 100.000 unidades de las 183.000 anunciadas por el Gobierno.

En una entrevista en la Cadena Ser, ha asegurado que, si hubiera una solución mágica, cualquiera hubiera solucionado el problema de la vivienda.

"No quiero hacer promesas porque estemos en fiestas y en Navidades, con deseos a los Reyes Magos, porque esto no va de ilusión y deseos mágicos, esto va de realidades y la realidad es que vamos a tratar de aprovechar todo el parque construido y acelerar la provisión de vivienda lo más posible", ha explicado Iglesias.

Con esta nueva empresa, ha agregado, se estará cambiando una tendencia, creando un servicio público y tratando de evitar los problemas de la vivienda en el futuro, ya que cada 10 años España vive una crisis de vivienda por distintos factores, o por sobreprecio o por falta de oferta o por problemas de acceso.

En este sentido, ha considerado que muchas viviendas asequibles impactarán en el precio y que el modelo de vivienda asequible es viable económicamente, aunque no para especular, y rentable socialmente.

Respecto a Casa 47, ha reconocido que, aunque las próximas 13.000 viviendas de Sareb que se van a incorporar no constituyen una cifra elevada, se han lanzado ofertas de compra para incrementar este parque estatal de vivienda asequible e invertir en la construcción en aquellas zonas más tensionadas.

Ha apuntado que donde más oferta hay es donde más afectó la burbuja inmobiliaria y que el problema de la vivienda se tiene que atajar no solo desde la oferta, sino también con la regulación y las ayudas, evitando al mismo tiempo su uso especulativo y otras opciones de mercado.

Además, ha asegurado que se han movilizado más de 100.000 viviendas asequibles (en construcción o ya entregadas) de las 183.000 que anunció el Ejecutivo. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE Economía del viernes, 26 de diciembre de 2025

Infobae

Elma Saiz cree que los mensajes con Mazón acreditan que Feijóo faltó a la verdad: "Quería hacer daño al Gobierno"

Elma Saiz cree que los

La opa fallida del BBVA sobre el Sabadell, protagonista de la actualidad económica del año

Infobae

El Gobierno califica como "absolutamente inhumano" el desalojo del B9 en Badalona y apela al "moderado" Feijóo

El Gobierno califica como "absolutamente

El gasto en pensiones marca un nuevo récord en 2025 al alcanzar los 189.598 millones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mapa de la DGT, en

Mapa de la DGT, en directo| La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La Justicia permite a una madre tramitar la nacionalidad española de su hija nacida en Valencia pese a que el padre quería que mantuviese solo la italiana

ECONOMÍA

El gasto en pensiones cierra

El gasto en pensiones cierra el año con un nuevo máximo histórico y se prepara para otro aumento: así quedan las prestaciones en 2026

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 26 de diciembre

Estas son las obras de mejora que puedes realizar en tu vivienda en 2026 para aplicar deducciones de hasta el 60% en el IRPF

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

La Justicia ratifica el despido de un cartero tras 17 años de servicio por negarse a una prueba de alcoholemia

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”