La Bolsa española no abre sus puertas este viernes en consonancia con el resto de Europa

Madrid, 26 dic (EFECOM).- Las cuatro bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) permanecerán cerradas este viernes 26 de diciembre, al igual que ayer día de Navidad, al considerarse inhábil por la celebración en gran parte de Europa del día de San Esteban.

Tras cerrar la Bolsa española el pasado miércoles en una sesión más corta de lo habitual con una caída del 0,06 %, en 17.172,9 puntos, no volverá a operar hasta el próximo lunes 29 de diciembre.

Hasta esta fecha, el mercado español ha permanecido cerrado el 1 de enero, Año Nuevo; el 18 de abril, Viernes Santo; el 21 de abril, Lunes de Pascua, el pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador; ayer día de Navidad; y este viernes.

El próximo 31 de diciembre, al igual que el pasado día de Nochebuena, el mercado español sólo operará media sesión, hasta las 14.00 horas.

El próximo año, la Bolsa española permanecerá cerrada en cinco festivos, uno menos que en 2025, al caer el 26 de diciembre en sábado.

El resto será como este año y así el mercado no abrirá el de 1 de enero, Año Nuevo; el 3 de abril, Viernes Santo; el lunes 6 de abril, Lunes de Pascua; el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador; y el 25 de diciembre.

Desde 1998, las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia mantienen un calendario de sesiones unificado con Europa para que no se produzcan distorsiones en los precios de los valores y se evite en lo posible arbitrajes entre las diferentes plazas bursátiles.

En 2005, la Bolsa española abordó una progresiva reducción de sus días festivos para coincidir con los principales parqués europeos, que cerraban menos días que en España. EFECOM

