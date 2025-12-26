La Bolsa de Shanghái gana un 0,1 % y la de Shenzhen, un 0,54 %

Pekín, 26 dic (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó hoy 4,06 puntos (+0,1 %) hasta finalizar en los 3.963,68 enteros.
Por su parte, el parqué de Shenzhen subió 72,48 puntos (+0,54 %) y finalizó con 13.603,89.EFECOM
