La Bolsa de Shanghái gana un 0,1 % y la de Shenzhen, un 0,54 %

Pekín, 26 dic (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó hoy 4,06 puntos (+0,1 %) hasta finalizar en los 3.963,68 enteros.

Por su parte, el parqué de Shenzhen subió 72,48 puntos (+0,54 %) y finalizó con 13.603,89.EFECOM

Temas del día de EFE Economía del viernes, 26 de diciembre de 2025

Elma Saiz cree que los mensajes con Mazón acreditan que Feijóo faltó a la verdad: "Quería hacer daño al Gobierno"

La opa fallida del BBVA sobre el Sabadell, protagonista de la actualidad económica del año

El Gobierno califica como "absolutamente inhumano" el desalojo del B9 en Badalona y apela al "moderado" Feijóo

La presidenta de Casa 47: harán falta 5 años para ver un impacto importante en los precios

NACIONAL

Mapa de la DGT, en directo| La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La Justicia permite a una madre tramitar la nacionalidad española de su hija nacida en Valencia pese a que el padre quería que mantuviese solo la italiana

ECONOMÍA

El gasto en pensiones cierra el año con un nuevo máximo histórico y se prepara para otro aumento: así quedan las prestaciones en 2026

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 26 de diciembre

Estas son las obras de mejora que puedes realizar en tu vivienda en 2026 para aplicar deducciones de hasta el 60% en el IRPF

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

La Justicia ratifica el despido de un cartero tras 17 años de servicio por negarse a una prueba de alcoholemia

DEPORTES

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”