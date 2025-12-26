Espana agencias

La Bolsa de Hong Kong no opera por festivo del viernes

Pekín, 26 dic (EFECOM).- La Bolsa de Hong Kong no opera este viernes por las festividades navideñas.

El parqué volverá a su actividad el próximo lunes. EFECOM

