La Bolsa de Hong Kong no opera por festivo del viernes

Pekín, 26 dic (EFECOM).- La Bolsa de Hong Kong no opera este viernes por las festividades navideñas.
El parqué volverá a su actividad el próximo lunes. EFECOM
