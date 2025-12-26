IU presenta iniciativa en el Congreso para garantizar contenidos de memoria democrática en la enseñanza

La ausencia de contenidos relacionados con el papel de las mujeres durante la dictadura y la Transición, así como la represión franquista y las luchas sociales, refleja una brecha significativa entre las obligaciones legales y la realidad en las aulas. De acuerdo con la información publicada por Izquierda Unida (IU), existen estudios académicos que muestran cómo temas fundamentales para la comprensión de la historia democrática de España siguen sin estar presentes en los currículos escolares, pese a la normativa existente. Esta situación motivó al coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar, Toni Valero, a registrar en el Congreso una Proposición no de Ley (PNL) con el objetivo de asegurar la aplicación efectiva de la Ley de Memoria Democrática en el sistema educativo.

El medio IU detalló que Valero, en su papel de portavoz de Sumar en la Comisión de Educación del Congreso, advirtió sobre el avance de discursos revisionistas y negacionistas, así como de los retrocesos promovidos por gobiernos autonómicos del Partido Popular. Según consignó la organización, el diputado denunció que “la memoria democrática no es una opción, es un derecho de las nuevas generaciones y una obligación de los poderes públicos”, enfatizando que la formación en valores democráticos no puede impartirse desde el silencio o la negación de hechos recientes. La nota difundida por IU recoge que esta propuesta será debatida en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados.

La Ley 20/2022 de Memoria Democrática establece el mandato de incluir en los currículos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional contenidos que aborden la historia democrática de España. IU informó que, pese a esta exigencia legal, la distancia entre la ley y su cumplimiento real es considerable, ya que persiste la ausencia de contenidos esenciales en los programas escolares. A juicio de Valero, según lo consignado por el medio, esta carencia responde tanto a omisiones en la elaboración de los temarios como a decisiones políticas de autonomías gobernadas por el Partido Popular.

IU reportó que el dirigente alertó, entre otros puntos, sobre la gestión de gobiernos autonómicos en Andalucía y Aragón, quienes han impulsado leyes denominadas “de la concordia”. Según recordó IU, dichas iniciativas han sido cuestionadas por Naciones Unidas al considerar que vulneran derechos fundamentales como el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del franquismo. En palabras de Valero, recogidas por IU, “estas políticas no buscan concordia, buscan amnesia”.

La proposición registrada solicita la adopción de acciones concretas desde el Ejecutivo para garantizar la Memoria Democrática en los centros educativos de todo el país. Entre las medidas propuestas, IU remarcó la necesidad de un plan estatal orientado a la formación continua del profesorado en estas materias. Además, incluye la creación de materiales didácticos oficiales sobre episodios históricos como la Guerra Civil española, la dictadura franquista, el periodo de la Transición democrática o el proceso de colonización de África y América. Según detalló IU, la iniciativa aboga también por incluir contenidos mínimos de Memoria Democrática en la EBAU, la prueba de acceso a la universidad.

El pasado colonial de España en África y América es otro de los aspectos señalados en la propuesta. IU refrendó que la PNL pone el acento en la necesidad de que los currículos escolares traten con rigor los procesos de colonización y sus consecuencias, elementos habitualmente ausentes de los programas académicos y que influyen en las realidades políticas, sociales y culturales actuales. Valero subrayó que “no podemos explicar la historia contemporánea de España sin analizar críticamente la colonización y sus consecuencias, ni entender el presente sin ese ejercicio de memoria”, frase citada textualmente por la organización.

IU difundió que Valero advirtió sobre la vulnerabilidad de la escuela ante quienes promueven negacionismo y discursos de odio, al tiempo que remarcó que la integración de estos contenidos representa una garantía de ciudadanía crítica, libre y comprometida con los derechos humanos y la no repetición de hechos traumáticos. El diputado recalcó, de acuerdo con IU, que el cumplimiento de la Memoria Democrática no debe quedar a merced de decisiones políticas de cada gobierno autonómico, sino que obedece a compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

La propuesta de IU refleja una respuesta a las tendencias revisionistas observadas en algunos territorios, donde se han promovido iniciativas para modificar o derogar leyes que protegen la memoria de las víctimas del franquismo. Así, la discusión sobre la Memoria Democrática no solo abarca el contenido curricular, sino el marco político e institucional que determina su aplicación y repercute en la formación de las nuevas generaciones dentro del sistema educativo español.