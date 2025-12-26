Espana agencias

El sector ganadero chino reclama medidas de protección contra la ternera importada

Pekín, 26 dic (EFECOM).- Asociaciones sectoriales, empresas y ganaderos chinos han intensificado sus llamamientos para que las autoridades adopten medidas de protección contra las importaciones de carne de ternera, en un contexto de presión sobre la rentabilidad de la industria local, a punto de que se cumpla un año de la apertura de una investigación oficial.

El diario oficialista Global Times cita este viernes a productores y representantes del sector que atribuyen el deterioro del mercado doméstico al crecimiento de la cuota de la carne importada, lo que habría provocado caídas de precios en el ganado, pérdidas en explotaciones dedicadas a la cría de vacas reproductoras y un aumento del sacrificio de hembras "para aliviar tensiones financieras".

Entre las voces recogidas figura la del vicesecretario general de la Asociación China de Ganadería, Liu Qiangde, quien recuerda que el sector afronta desde 2024 un periodo prolongado de "grandes pérdidas" y pide que se adopten, "antes de fin de año", medidas para estabilizar las expectativas del mercado y proteger la base productiva.

También se citan análisis del investigador Zhu Zengyong, quien advirtió de que una reducción de la capacidad reproductiva podría traducirse en una contracción de la oferta doméstica durante varios años, dado el "largo ciclo productivo" del vacuno en comparación con el pollo o el cerdo.

Las declaraciones se producen a punto de que se cumpla un año del comienzo de una investigación, a petición de asociaciones ganaderas nacionales, sobre las importaciones de carne de ternera iniciada el 27 de diciembre de 2024 por el Ministerio de Comercio de China.

El proceso examina el crecimiento de las compras exteriores entre 2019 y 2024 y su impacto en el mercado interno, con el objetivo de determinar si procede la adopción de aranceles o medidas de protección temporales para estabilizar el sector.

Según los datos oficiales difundidos al abrir la investigación, las importaciones crecieron un 64,93 % entre 2019 y 2023 y más de un 100 % en la primera mitad de 2024 en comparación con 2019, elevando la cuota de mercado de la carne importada por encima del 30 %.

El debate sobre la carne de ternera se enmarca en un contexto más amplio de tensiones comerciales entre China y actores como la Unión Europea, después de que Pekín haya impuesto gravámenes al cerdo europeo y a determinados productos lácteos de la UE, en aparente represalia a los aranceles europeos a los vehículos eléctricos chinos.

Sin embargo, unos eventuales aranceles provisionales sobre las importaciones de ternera tendrían alcance general y, a priori, no estarían dirigidos de forma específica contra la Unión Europea, afectando también a grandes exportadores como Brasil, Argentina o Australia. EFECOM

