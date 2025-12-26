Espana agencias

El presidente de la metalúrgica Nornickel pide bajar los tipos de interés en Rusia al 6 %

Moscú, 26 dic (EFECOM).- El presidente del gigante metalúrgico ruso Nornickel, Vladímir Potanin, ha pedido este viernes al Banco Central de Rusia (BCR) que reduzca a la más de la mitad, en el entorno del 6 %, los tipos de interés para promover la actividad empresarial en el país.

"Naturalmente la tasa de interés debe continuar reduciéndose", ha afirmado en una entrevista a la televisión pública rusa.

Para el empresario el tipo de interés ideal para el desarrollo de los negocios en forma de créditos asequibles se debe establecer en base a una diferencia razonable entre la inflación y los tipos.

"Ahora esta diferencia (spread) es muy alta, alrededor del 10 %, y debe ser reducido. Esto da al regulador determinada reserva para continuar bajando los tipos", ha argumentado.

Según ha considerado, mientras mayor es el nivel de la inflación, menor debe ser la diferencia entre este indicador y los tipos de interés.

Así, ha estimado que, si el objetivo de inflación del BCR es del 4 %, la diferencia debería oscilar entre 2 y 3 % y, por tanto, los tipos deberían estar entre el 6 y 7 %.

El Banco Central de Rusia redujo al 16 % (medio punto menos respecto al nivel anterior) los tipos de interés el pasado 19 de diciembre alegando altas expectativas inflacionarias, entre críticas de los empresarios rusos que temen una ralentización excesiva de la economía nacional.

Sobre el valor actual del rublo, Potanin ha dicho que "su fortalecimiento excesivo obstaculiza la sustitución de importaciones y el acceso a nuevos mercados".

En la actualidad, la tasa de cambio de la divisa rusa respecto al dólar es inferior a los 79 rublos por dólar, y, según el empresario ruso, debería estar al nivel de los 90 rublos por dólar, una tasa "más adecuada para el desarrollo económico del país".

Potanin, de 64 años, es uno de los pocos oligarcas que hicieron su fortuna tras la caída de la Unión Soviética y que aún sigue al frente de una corporación rusa.EFECOM

