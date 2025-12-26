El oro alcanza los 4.529 dólares y la plata los 75 dólares, nuevos máximos históricos

Madrid, 26 dic (EFECOM).- El oro ha logrado superar los 4.529 dólares y la plata los 75 dólares esta madrugada, lo que supone nuevos máximos históricos tras los logrados el pasado miércoles, en una sesión en la que los mercados europeos permanecen cerrados por la festividad de San Esteban.

A las 02:10 horas, el precio de la onza de oro se ha situado en 4.529,78 dólares, alcanzado un nuevo máximo histórico tras el logrado hace 48 horas, el pasado miércoles, cuando también de madrugada se situó en 4.524 dólares, una cota que no logró mantener durante dicha sesión.

Este viernes, tras alcanzar casi los 4.530 dólares, a las 08:30 horas, con una revalorización del 0,72 %, el precio del oro reduce su subida hasta los 4.511,11 dólares.

Minutos después de que el oro alcanzara un nuevo máximo histórico, lo hacía la plata al superar los 75 dólares (75,10) pasadas las 02:30 horas y después del máximo alcanzado el miércoles, en 72,70 dólares, cota que tampoco logró sostener durante dicha sesión.

En las primeras horas de este viernes, el precio de la plata ha aminorado sus ganancias al 3,75 % y cotiza por debajo de dichos 75 dólares, en 74,64.

A falta de cinco días para que termine 2025, el oro registra una revalorización del 71,81 %, mientras que la de la plata se aproxima al 160 %.

De este modo, el oro y la plata prolongan su racha alcista impulsados por la apuesta de los mercados por que la Reserva Federal de EE. UU., tras tres recortes consecutivos en los tipos de interés, los vuelva a reducir el próximo año, lo que sería un factor favorable para los metales preciosos, según los analistas.

El atractivo del oro como activo refugio también se ha visto beneficiado en la última semana por las crecientes tensiones geopolíticas, particularmente en Venezuela, donde Estados Unidos ha bloqueado petroleros mientras aumenta la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Asimismo, el oro se está beneficiando por el flujo hacia fondos cotizados que replican el oro físico y que se traduce en compras de metal físico por parte de los ETF, lo que ha acelerado el rali del metal dorado. EFECOM