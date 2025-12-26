El Kospi surcoreano sube un 0,51 % espoleado por los valores tecnológicos

Seúl, 26 dic (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó un 0,51 % este viernes, espoleado por los avances del miércoles en Wall Street y las compras de valores tecnológicos.

El indicador sumó 21,08 puntos, hasta los 4.129,7 enteros, en una jornada en la que se negociaron 16 billones de wones (unos 9.400 millones de euros).

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subió un 0,5 %, o 4,56 puntos, hasta ubicarse en 919,76 unidades.

En el sector de los chips, Samsung Electronics, valor de referencia local, se disparó un 5,31 % tras conocerse que la firma ha desarrollado su propio procesador gráfico para móviles inteligentes. Su rival SK Hynix creció un 1,87 %.

La firma de inversión en IA SK Square subió además un 4,21 %, en medio del optimismo por la tecnología y a pesar de los temores a una burbuja en el sector.

Sin embargo, las empresas navieras y de telecomunicaciones perdieron terreno.

La constructora naval Hanwha Ocean cayó un 2,1 %, mientras HD Hyundai Heavy se dejó un 1,35 %.

La tecnológica Naver bajó además un 2,11 %, y Kakao, el operador del principal servicio de mensajería en línea del país, cayó un 2,84 %.

El won se apreció fuertemente frente al dólar tras las caídas de la sesión previa, y se cambiaba al cierre a 1.440,3 unidades, 9,5 wones menos. EFECOM