Espana agencias

El desempleo en Japón se mantuvo en el 2,6 % en noviembre de 2025

Guardar

Tokio, 26 dic (EFECOM).- El índice de desempleo en Japón se mantuvo en el 2,6 % en noviembre por cuarto mes consecutivo, informó este viernes el Ejecutivo nipón.

El número de desempleados en Japón en el undécimo mes del año fue de 1,71 millones, lo que supone un aumento de 70.000 personas en comparación con el mismo mes del año pasado, según los datos publicados por el Ministerio del Interior y Comunicaciones, que señaló que se trata del cuarto mes de aumento de la cifra.

El número de personas con trabajo en el país asiático en octubre fue de 68,62 millones, un incremento interanual de 480.000 individuos, lo que marca el cuadragésimo mes de aumento de la cifra, destacó el ministerio.

El número de puestos de trabajo disponibles por cada 100 personas en busca de empleo en Japón fue de 118, sin cambios respecto al mes anterior, detalló en un informe aparte el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar.

Las nuevas ofertas de trabajo se redujeron en todos los sectores, pero principalmente en el del entretenimiento (un 19,9 % menos que en el mismo mes del año anterior), en ventas (17,2 % menos) y en el sector de la restauración (14,1 % menos), según Sanidad.

Los datos ponen de manifiesto la persistente rigidez del mercado laboral japonés y representan una traba para el crecimiento de la cuarta economía mundial, sumida en un acelerado proceso de envejecimiento demográfico y donde un número creciente de compañías lidian con una escasez de mano de obra.EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Central Obrera mantiene protestas contra retiro de subvención a combustibles en Bolivia

Infobae

La Bolsa de Hong Kong no opera por festivo del viernes

Infobae

China logra acelerar con éxito un vehículo de pruebas de 0 a 700 km/h en 2 segundos

Infobae

El Gobierno japonés propone un presupuesto récord para 2026 de 660.000 millones de euros

Infobae

La producción industrial de Japón cayó un 2,6 % en noviembre de 2025

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mapa de la DGT, en

Mapa de la DGT, en directo| La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

La Justicia permite a una madre tramitar la nacionalidad española de su hija nacida en Valencia pese a que el padre quería que mantuviese solo la italiana

ECONOMÍA

Precio del oro en España:

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 26 de diciembre

Estas son las obras de mejora que puedes realizar en tu vivienda en 2026 para aplicar deducciones de hasta el 60% en el IRPF

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

La Justicia ratifica el despido de un cartero tras 17 años de servicio por negarse a una prueba de alcoholemia

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”