Defensa pide a Feijóo y Mazón que se disculpen por no decir la verdad sobre el despliegue de la UME en la dana

El Ministerio de Defensa sostiene que las conversaciones difundidas entre el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, evidencian que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se mantuvo en alerta y disponible desde el inicio de la emergencia climática que impactó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024. Según informó el medio, la cartera dirigida por Margarita Robles reclama que ambos dirigentes políticos, Feijóo y Mazón, emitan disculpas públicas por lo que califica como una falta a la verdad sobre el despliegue de la UME durante la gestión de la DANA del 29 de octubre.

El comunicado oficial emitido por Defensa sostiene que los mensajes intercambiados vía WhatsApp entre Feijóo y Mazón, y presentados como prueba ante el Juzgado de Instrucción de Catarroja que lleva el caso, prueban que la UME estuvo a disposición del entonces presidente valenciano desde el primer momento. De acuerdo con el Ministerio, el propio Mazón reconoce en estos mensajes haber mantenido comunicación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, para asegurar que los recursos de emergencia estuvieran preparados para una posible intervención: “había hablado con Pedro Sánchez y los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska ‘para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana’ y que disponía ‘de lo que necesitaban’, que en ese momento era ‘la UME’”, señala el contenido divulgado y citado por Defensa.

No obstante, el medio detalló que, posteriormente, Mazón criticó tanto al Ejecutivo central como al Ministerio de Defensa por supuestamente retrasar el despliegue de la UME, alegando que esta demora respondió a consideraciones políticas. Estas declaraciones surgieron después de difundidos los mensajes, lo que motivó la reacción del gobierno central. El Ministerio de Defensa considera que los hechos y el propio testimonio documental justifican la petición de rectificación pública por parte de los responsables políticos implicados.

Asimismo, el Gobierno solicitó la dimisión de Feijóo tras la publicación de los mensajes con Mazón, añadiendo tensión al ambiente político. Los movimientos del líder de la oposición adquirieron un nuevo cariz cuando, según publicó el medio, Feijóo remitió el 24 de noviembre al Juzgado de Instrucción de Catarroja los mensajes intercambiados con Mazón que forman parte de la investigación sobre la gestión de la emergencia.

El proceso judicial sobre la gestión de ayuda durante la catástrofe ocasionada por la DANA, que azotó a diversas localidades valencianas, avanza en su instrucción. Las diligencias prevén que Núñez Feijóo preste declaración en el marco de esta causa, la cual atenderá el 9 de enero mediante videoconferencia, informó el medio. Esta toma de declaración se enmarca en la búsqueda de esclarecer la actuación política e institucional frente a la emergencia climática sufrida el 29 de octubre de 2024.

De acuerdo con la información recogida, el relato oficial aportado por el Ministerio de Defensa considera que la documentación de los mensajes desmiente la narrativa sostenida por los dirigentes valencianos en cuanto a la supuesta tardanza o ausencia de disposición de la UME. El departamento que lidera Margarita Robles insiste en que hubo coordinación desde los primeros momentos de la crisis y que la unidad militar permaneció en todo momento preparada para desplegarse donde hiciera falta, a disposición de las autoridades autonómicas.

El enfrentamiento político derivado de la gestión de la DANA y la actuación de la UME ha alimentado el debate público y ha propiciado la exigencia de responsabilidades por parte del Gobierno central. Según consignó el medio, la petición pública de disculpas se basa en la convicción del ministerio de que existen pruebas fehacientes, aportadas tanto por los propios protagonistas como por los documentos registrados en el procedimiento judicial, que refutan las críticas transmitidas por Feijóo y Mazón tras la emergencia.

De este modo, la crisis en torno a la coordinación de los efectivos de emergencia durante el desastre climático se ha trasladado del ámbito institucional al judicial y político, con la participación de altos cargos y la atención mediática concentrada en el esclarecimiento de los hechos y la rendición de cuentas por la gestión realizada en aquellos días de octubre.