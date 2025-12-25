Espana agencias

Montero ve "empacho" con la mayoría absoluta de Moreno, al que acusa de querer "coquetear con el copago" en la sanidad

La líder socialista pide aclaraciones a la Junta tras acusar al presidente andaluz de favorecer políticas que, según ella, perjudican el acceso universal a servicios públicos y abren la puerta a la privatización, especialmente en materia sanitaria

Durante una reciente entrevista, María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A, destacó como cuestión central la necesidad de que, antes de la próxima cita electoral en Andalucía, la ciudadanía conozca con claridad cuáles son las intenciones del Partido Popular sobre el futuro del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según consignó Europa Press, Montero afirmó que “sería bueno que respondiera”, refiriéndose al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y preguntándose si las propuestas del Partido Popular pretenden asemejarse a modelos europeos en los que existe privatización de servicios universales. La dirigente socialista puso énfasis en la importancia de esta transparencia a la hora de que la población andaluza acuda a las urnas.

De acuerdo con Europa Press, Montero sostiene que durante los últimos siete años de gestión del Partido Popular andaluz no ha surgido ningún proyecto relevante para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía o impulsar la identidad regional, y criticó especialmente la gestión de la sanidad. Según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, el ejecutivo encabezado por Moreno ha insistido en que “la sanidad no tiene un problema de recursos, que es un problema de gestión, que es un problema de orientación política y que es un problema de modelo”. Ante estas declaraciones, Montero advirtió sobre las intenciones de la Junta y remarcó que la sola idea de “refundar el modelo” de sanidad le resulta preocupante.

Europa Press detalló que Montero responsabiliza al Gobierno andaluz actual de haber deteriorado el sistema sanitario, tanto por sus acciones como por sus omisiones, y calificó la actitud de la Junta de “coquetear con el copago” como un peligro para el acceso universal a la sanidad. Además, denunció que el modelo implementado por el Ejecutivo regional estaría dando pasos hacia la privatización de servicios públicos, casi sin que la ciudadanía lo advierta.

Abordando la gestión de incidentes recientes en el ámbito sanitario, Montero citó el caso del fallo en el cribado de cáncer de mama, donde, según publicó Europa Press, criticó que la mayoría absoluta del Partido Popular sirve como escudo para evitar ofrecer explicaciones. Señaló que este suceso podría acarrear consecuencias judiciales y patrimoniales para la Junta, resaltando la gravedad de la falta de respuesta institucional ante errores significativos en políticas públicas fundamentales.

En el plano político, Montero apuntó que para el PSOE andaluz el objetivo electoral principal en 2026 es ganar las elecciones y formar gobierno, superando el mero deseo de que el actual presidente pierda la mayoría absoluta. Declaró que Andalucía necesita recuperar el protagonismo de los servicios públicos, como parte de una identidad propia que, a su juicio, ha sido desplazada en los últimos años. En esa línea, argumentó que los grandes avances y proyectos en la región se han logrado gracias al Gobierno de España y no por iniciativa del actual Gobierno andaluz.

Según la información proporcionada por Europa Press, Montero también se refirió a los acuerdos entre el Partido Popular y Vox en instituciones como el Ayuntamiento de Sevilla, considerando que estas alianzas contribuyen a normalizar la presencia de la ultraderecha en espacios de poder. Mencionó expresamente el pacto presupuestario alcanzado para 2026 como un ejemplo de lo que describió como "blanqueamiento" político de Vox y advirtió que la política del Partido Popular se equipara cada vez más con la de la formación de ultraderecha.

Frente a la pregunta sobre en qué momento tiene previsto abandonar sus cargos en el Ejecutivo nacional para centrarse en la candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Montero afirmó—según reportó Europa Press—que actualmente está dedicada “al cien por cien” a los asuntos andaluces desde el Gobierno de España. Explicó que esa implicación se refleja, por ejemplo, en la elaboración del nuevo modelo de financiación autonómica, al que considera fundamental para el futuro financiero regional. Sostuvo que no es tan relevante su ubicación institucional como el trabajo que realiza en beneficio de la comunidad y puntualizó que será el presidente Pedro Sánchez quien decida el momento oportuno de realizar cambios en el Gobierno central.

Europa Press señaló que Montero tiene previsto presentar próximamente tanto ese nuevo modelo de financiación autonómica como los Presupuestos Generales del Estado para 2026, que, según especificó, están en fase de elaboración y tramitación con los distintos grupos parlamentarios, con el objetivo de dar un impulso adicional a Andalucía y responder a las necesidades de la región en el corto y medio plazo.

Consultada sobre la interlocución con Junts para el apoyo a futuras cuentas públicas y reformas, Montero prefirió que sea esa formación la que se pronuncie, aunque reiteró que el Gobierno de Pedro Sánchez ha buscado cumplir los compromisos adquiridos. Manifestó su deseo de que, en el momento de la votación, Junts respalde tanto las cuentas como el modelo de financiación autonómica y de esta forma se propicie un avance en materia de autogobierno autonómico.

En el contexto local, la secretaria general del PSOE-A se refirió al caso del Ayuntamiento de Algeciras, donde el alcalde José Ignacio Landaluce ha sido denunciado por presuntos casos de acoso sexual, según información de Europa Press. Montero señaló que Juanma Moreno exige explicaciones en todos los temas pero, en este caso, sostiene que no puede intervenir para relevar al regidor. Planteó al presidente de la Junta que podría contar con los votos de los concejales socialistas para nombrar un nuevo alcalde y apartar a Landaluce, sugiriendo que la falta de acción se debe a prioridades internas en el PP, por encima de la “integridad y dignidad de las mujeres”.

En materia económica y de empleo, Montero expresó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que Andalucía ha avanzado poco en materia de industria y empleo juvenil, retos que considera centrales en su propuesta política. Explicó que aspira a gobernar para garantizar la solidez de las políticas públicas y promover una mayor industrialización, especialmente para combatir el paro juvenil en la región. Además, defendió que la recuperación de la inversión pública resulta indispensable para preservar las “señas de identidad” de Andalucía y avanzar hacia mayores garantías de igualdad en el acceso a los servicios esenciales.

Montero concluyó su intervención, según documentó Europa Press, subrayando la necesidad de un cambio de rumbo y reclamando una explicación clara del actual Gobierno andaluz sobre sus planes para el sistema sanitario y los servicios públicos en general. De este modo, insistió en que los ciudadanos deben conocer antes de votar qué modelo de comunidad defienden las distintas formaciones políticas.

