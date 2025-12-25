Maíllo prioriza su rol de candidato y pide "responsabilidad y generosidad" para acordar las listas de Por Andalucía

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, se propone encontrarse con colectivos sociales, sindicatos y asociaciones en todo el territorio andaluz entre los meses de enero y marzo. Esta labor, según informó Europa Press, busca definir propuestas y analizar demandas concretas con el objetivo de construir un programa electoral desde la base social de Andalucía, fortaleciendo la alternativa política de Por Andalucía de cara a las elecciones autonómicas previstas para junio del próximo año. Maíllo ha decidido volcarse en el contacto directo con la ciudadanía y dejará en manos de otros la labor de confeccionar las listas de candidatos, aunque hizo un llamado a la “responsabilidad y generosidad” para evitar tensiones internas en este proceso, considerando que la situación de la región exige consensos amplios y un enfoque colaborativo.

De acuerdo con Europa Press, Maíllo enfatizó el peso estratégico de la “movilización” entre votantes de izquierda, considerándola determinante para un posible cambio de gobierno autonómico y el inicio de una etapa que redefine el modelo de servicios públicos y el enfoque social en la comunidad. La coalición Por Andalucía, según el dirigente, está decidida a sumar apoyos y trabajar para disputar el ejecutivo regional actualmente gestionado por el Partido Popular, liderado por Juanma Moreno. Maíllo argumentó que Andalucía enfrenta problemáticas profundas, desde la defensa de la sanidad pública hasta los retos del mundo rural, la agricultura y la transparencia institucional, y remarcó que la coalición aspira no solo a gobernar, sino también a ofrecer soluciones tangibles a estos desafíos.

Como cabeza de cartel de Por Andalucía, Maíllo planteó que desde enero a marzo recorrerá diversas provincias y zonas para tener contacto con ciudadanos y agentes sociales, tarea que irá de la mano con la formulación del programa electoral. Europa Press detalló que su objetivo radica en propiciar una gran movilización, lo que, a juicio de Maíllo, resulta indispensable para construir una alternativa viable y disputar el control del ejecutivo al Partido Popular andaluz. Maíllo criticó el balance del actual gobierno, señalando falta de solución a los problemas estructurales de Andalucía, y sostuvo que la región necesita nuevas políticas e instituciones a la altura de los retos contemporáneos.

El proceso interno de elaboración de listas de la coalición Por Andalucía se desarrollará, según Maíllo, en paralelo a estas actividades y sin su implicación directa. Señaló que el actual contexto político “demanda mucha responsabilidad, discreción y generosidad” entre las partes que conforman la coalición. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, Maíllo subrayó que su candidatura a la Presidencia de la Junta parte de la convicción de que hace falta cohesión y altura de miras dentro de la izquierda andaluza, así como la aceptación de las diversas aspiraciones legítimas que puedan existir entre los aspirantes a integrar las listas parlamentarias.

El líder de IU instó a que la confección de candidaturas se realice de manera profundamente democrática y basada en el consenso. Europa Press consignó que defendió un proceso caracterizado por la discreción, el acuerdo y la orientación a un mensaje común: el compromiso con la sociedad andaluza y el deseo de servir a la ciudadanía. Maíllo transmitió esta visión a las organizaciones que forman Por Andalucía, insistiendo en la necesidad de que el grupo parlamentario resultante sea capaz de afrontar tanto la labor de gobierno como la función de oposición, dependiendo del resultado electoral, y que cuente con las personas idóneas para el momento político.

Respecto a la elección de estos futuros representantes, Maíllo manifestó, según reportó Europa Press, su expectativa de que el nuevo grupo parlamentario responda a las demandas de la población andaluza. Sobre el papel de otros dirigentes de IU, confirmó su intención de encabezar la candidatura en Sevilla, su circunscripción, y expresó su deseo de integrar a figuras como Inma Nieto, quien lideró Por Andalucía en los comicios anteriores y es actualmente portavoz parlamentaria del grupo. Maíllo declaró que Nieto continuará vinculada al proyecto y participará activamente en la campaña y en la elaboración del programa electoral.

También expresó su intención de contar con Toni Valero, responsable de IU en Andalucía y actual diputado en el Congreso, a quien reconoce trabajo en defensa del sector agrícola andaluz. Ernesto Alba, secretario general del Partido Comunista de Andalucía y vencedor en unas primarias de IU para la Presidencia de la Junta, también figura entre los nombres que Maíllo prevé que tendrán un papel relevante en el proceso.

Sobre la acogida de su candidatura, Maíllo trasladó la valoración positiva recibida, señalando que ha generado esperanza y reactivación en el electorado de la izquierda, según le indicó a Europa Press. Relató que esta respuesta ha alimentado el propósito de impulsar un cambio de ánimo entre los votantes progresistas, con el objetivo de consolidar una movilización efectiva de cara a los comicios. Afirmó que su satisfacción personal proviene de sentirse útil en este proceso de reconstrucción que considera clave para el futuro político de la comunidad andaluza.

La agenda política de Maíllo y su equipo incluirá encuentros con múltiples actores de la sociedad civil, recogida de propuestas y elaboración de estrategias programáticas. Según subrayó Europa Press, el trabajo se enfocará en articular respuestas ante los problemas regionales, con especial atención a la cohesión interna de la coalición y el diseño programático colaborativo. La coalición Por Andalucía procurará de este modo constituirse como un proyecto que responda a las exigencias y expectativas de la población andaluza, buscando convertirse en una alternativa gubernamental que supere las carencias detectadas en la administración actual.