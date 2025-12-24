Espana agencias

El TSJM ratifica una condena de siete años de prisión por abusos sexuales a una empleada

Guardar

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado una condena a siete años de prisión impuesta a un empresario por abusar sexualmente de una trabajadora que se encontraba en una situación económica especialmente vulnerable.

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, la Sala rechaza el recurso presentado por el condenado y ratifica la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, al considerar acreditado que el acusado se aprovechó de su posición de superioridad laboral y de la precariedad económica de la víctima para cometer los hechos.

Según los hechos probados, el acusado, en su condición de jefe, realizó tocamientos de carácter sexual no consentidos sobre la trabajadora en el lugar de trabajo.

La mujer, que atravesaba una situación personal y económica complicada, se vio condicionada por el temor a perder su empleo, circunstancia que el condenado utilizó para imponer su conducta y anular la capacidad de reacción de la víctima, sin que existiera consentimiento válido alguno por su parte.

En la sentencia, los magistrados destacan que la relación de dependencia existente entre el jefe y la trabajadora fue determinante para anular la libertad de la víctima, rechazando los argumentos de la defensa que cuestionaban la credibilidad de su testimonio.

El TSJM subraya que la declaración de la mujer fue coherente, persistente y corroborada por otros indicios, lo que permite enervar la presunción de inocencia.

Asimismo, la Sala considera correcta la calificación jurídica de los hechos como delito de abuso sexual, así como la pena de prisión a siete años de cárcel y las medidas accesorias impuestas, entre ellas la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima y la correspondiente responsabilidad civil.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cataluña pide que la Fiscalía investigue a Uber por presuntamente emplear a falsos autónomos

Autoridades catalanas solicitan a los fiscales examinar presuntas irregularidades en la contratación de repartidores por parte de una conocida plataforma digital, mientras el Ministerio de Trabajo valora posibles medidas legales para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral

Cataluña pide que la Fiscalía

Sánchez elige a Elma Saiz nueva Portavoz, la ministra de los "22 millones de ocupados" y pasado en Navarra

Considerada una figura cercana al socialismo navarro y con trayectoria en políticas sociales, la nueva vocera del Gobierno asume tras gestionar la reforma migratoria y batir el máximo histórico de cotizantes, entre elogios de Pedro Sánchez

Sánchez elige a Elma Saiz

Rufián carga contra Sánchez por "ignorar" la derrota en Extremadura: "No ha anunciado a Gallardo de portavoz de milagro"

El portavoz de ERC criticó la falta de autocrítica y la ausencia de explicaciones tras el retroceso del PSOE en Extremadura, señalando que Pedro Sánchez evitó reconocer los resultados y optó por anuncios de cambios en el Ejecutivo

Rufián carga contra Sánchez por

Tres años y nueve meses de cárcel por transportar en una embarcación casi 1.200 kilos de cannabis

Tres años y nueve meses

El PSOE felicita a Elma Saiz y a Milagros Tolón por sus nuevos cargos en el Gobierno

Pedro Sánchez anunció cambios en su equipo tras la salida de Pilar Alegría, destacando la experiencia previa de Elma Saiz y Milagros Tolón, quienes asumen posiciones estratégicas en el Ejecutivo con el respaldo del partido y del presidente

El PSOE felicita a Elma
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia de Albacete modifica

La justicia de Albacete modifica el reparto de una herencia al no probarse la entrega de bienes en vida que mencionaba el testamento

Pedro Sánchez felicita la Navidad a las tropas españolas desplegadas en el exterior: “Habéis dado un ejemplo de abnegación y de eficacia en situaciones complicadas”

La Audiencia Provincial de Madrid desestima la petición de nacionalidad de un venezolano al no demostrar vínculo sefardí por falta de pruebas

Albiol, ya en el foco de la Fiscalía por incumplir las condiciones para el desalojo del B9 de Badalona, afronta ahora una denuncia penal por delitos de odio

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad española por origen sefardí a una colombiana que estudió Arquitectura en Barcelona en los años 90

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Esto es lo que dice la ley de arrendamientos urbanos: el propietario tendrá que indemnizar al inquilino si se termina el contrato por la venta de la vivienda

Dinamarca se convierte en el primer país en eliminar el envío de cartas físicas en la empresa pública de correos

Este es el precio de la gasolina este 24 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España este 24 de diciembre

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio