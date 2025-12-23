Espana agencias

Vox desvela que Guardiola aún no les ha llamado e insiste en su "disposición" para alcanzar un pacto en Extremadura

Guardar

Vox aún no ha recibido ninguna llamada de la presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola, tras las elecciones de este domingo, pero ha reiterado su "disposición" para alcanzar un pacto de gobierno con la 'popular', sin descartar formar parte de ese ejecutivo autonómico.

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha desvelado que Óscar Fernández, el candidato de su partido en los comicios, en los que Vox salió reforzado con seis asientos más en la Asamblea de Extremadura, "está esperando la llamada" del PP, al que ha instado a "decidir" si prefiere un acuerdo "para un cambio total y absoluto" en Extremadura o se inclina por conseguir una abstención del PSOE.

Guardiola trasladó que iniciaría el lunes la ronda de contactos para formar gobierno y pidió a Vox que no bloqueara. Por parte de Vox, "están dispuestos", ha recalcado Garriga en una entrevista concedida a Telecinco, recogida por Europa Press.

En caso de que el PP quiera pactar con los de Santiago Abascal, el dirigente de Vox ha insistido en que no descartan ningún escenario, incluido entrar en ese eventual gobierno, pero ha subrayado que están centrados en revertir las políticas ecológicas, las que, a su juicio, promueven la inmigración masiva, bajar los impuestos y garantizar un futuro a los jóvenes extremeños y no en "buscar sillones".

"No nos estamos poniendo límites en la negociación, más allá de hacer valer los votos de los extremeños y reflejar el resultado electoral, que es que el gran ganador fue Vox", ha explicado Garriga. "A partir de ahí, si Guardiola lo decide, abriremos todas las oportunidades que se pongan sobre la mesa", ha agregado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Constituidas con normalidad las 1.400 mesas electorales en Extremadura a las 10 horas

El proceso electoral en la región transcurre según lo previsto tras resolver un incidente puntual en Fregenal de la Sierra, la Junta subraya que la ciudadanía ejerce su derecho al voto sin contratiempos y la jornada continúa conforme a lo establecido

Constituidas con normalidad las 1.400

Ferraz deja en manos del PSOE extremeño investir a Guardiola aunque recuerda que el PP no votó a Vara en 2023

Ferraz deja en manos del

Puente descarta rescatar los peajes de la AP-9 y la AP-66 por su alto coste y recuerda que aún no son ilegales

El Gobierno condiciona cualquier cambio en los contratos de las autopistas AP-9 y AP-66 a un fallo judicial europeo, mientras descarta actuar antes por el elevado coste y la falta de margen legal y presupuestario, según fuentes oficiales

Puente descarta rescatar los peajes

Un total de 890.985 personas están llamadas a votar este domingo en las elecciones autonómicas en Extremadura

El despliegue de plataformas tecnológicas permitió consultar el avance del escrutinio en tiempo real desde cualquier lugar, con votos desde el extranjero y una mayor diversidad de opciones políticas que marcaron un precedente en transparencia y representatividad

Un total de 890.985 personas

Jordi Sevilla anuncia un manifiesto en enero para preparar una alternativa socialdemócrata a la 'podemización'de Sánchez

Jordi Sevilla anuncia un manifiesto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Barcelona avala

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de un ocupante precario porque una mujer demostró que era propietaria de la mitad de la vivienda

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano que fundamentó su origen sefardí en ser descendiente de una mujer judía 23 generaciones atrás

Abascal promete que no regalará el Gobierno de Extremadura al PP y exigirá más que en Valencia: “La pelota está en el tejado de Guardiola”

La Audiencia Nacional se olvida de poner 23 páginas en la sentencia que condenó a varios expresidentes de fútbol y empresarios por defraudar 154 millones en IVA

Juan Antonio Delgado, de guardia civil a candidato de Podemos en Andalucía: “Un general no pagaba casa, les importaba un bledo que los de abajo viviésemos mal”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Xavi Abat, abogado: “Un abogado puede representarse a sí mismo en un juicio”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este martes 23 de diciembre

DEPORTES

“Es muy raro hacer un

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores