El PP dice que Sánchez sigue en un "búnker" y en su "realidad paralela" y no es consciente del "tsunami" que le viene

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado este martes que la reacción del presidente Pedro Sánchez ante la debacle del PSOE en Extremadura demuestra que el líder socialista sigue en un "búnker" y en su "realidad paralela" y que "no es consciente de del 'tsunami' que le viene encima" en el próximo ciclo electoral.

En rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha explicado que en Extremadura se ha evidenciado que el miedo a la ultraderecha "ya no cuela" y que si en esa comunidad, históricamente socialista, el 60% del voto ha ido a la derecha de Pedro Sánchez, "cómo será el voto antisanchez en otros sitios".

A su juicio, la corrupción ha hecho mella en el PSOE y el discurso del miedo y la polarización "que alimenta Pedro Sánchez" no ha hecho bajar al PP, sino al PSOE: "Que se lo haga mirar", ha aconsejado la diputada 'popular'.

"En el búnker de Moncloa no son conscientes de que el tsunami se les viene --ha añadido Muñoz--. Viven en una realidad paralela. Sólo hay que ver sus ruedas de prensa y sus decisiones tras las elecciones".

La dirigente del PP sostiene que "el sanchismo es incapaz de ver la gravedad de la situación" y que el presidente no ha querido aprovechar la remodelación del Gobierno para traer "aire fresco", sino que ha dado la Portavocía al PSOE de Navarra y a una persona (Elma Saiz) que está en los contratos que investiga la Justicia, y ha incorporado al Gobierno a "una sanchista" como Milagros Tolón. "Sánchez está dispuesto a tirar por la borda a su partido y a su país", es su conclusión.