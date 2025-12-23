El Gobierno afea al PP que recurra a "excusas de mal pagador" para no pronunciarse sobre la subida de las pensiones

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Elma Saiz enfatizó el efecto que las objeciones del Partido Popular pueden tener sobre las personas que dependen del sistema público, recordando que el año pasado más de 9 millones de personas vivieron días de incertidumbre por la negativa de esa formación a apoyar la revalorización de las pensiones. De acuerdo con el medio, las declaraciones de Saiz se produjeron tras la aprobación en el Consejo de Ministros de un real decreto ley descrito por el Gobierno como un “escudo social”, que además de la subida de las pensiones incluye medidas relacionadas con la vivienda, energía y beneficios fiscales ante emergencias recientes.

La ministra portavoz criticó la postura del Partido Popular al señalar que el grupo recurre a “excusas de mal pagador” para evitar pronunciarse sobre la subida de las pensiones, según consignó el medio. Estas declaraciones constituyeron su primera intervención ante los medios en calidad de portavoz tras el Consejo de Ministros. Saiz planteó que el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, condiciona su apoyo a la revalorización de las pensiones a que se haga mediante un decreto independiente, y no compartido con otras acciones incluidas en el paquete. En palabras de la ministra, esta posición representa una repetición de la oposición sistemática que, según ella, ha mostrado esa formación en todas las votaciones relacionadas con el incremento de las pensiones.

El Ejecutivo agrupó en el decreto varias medidas, entre ellas la suspensión de desalojos, una ampliación de los descuentos asociados al bono social energético, así como incentivos y rebajas fiscales para personas damnificadas por la DANA y los incendios forestales que se registraron durante el verano. Según informó el medio, la portavoz señaló que estas iniciativas buscan proteger a los sectores más vulnerables y mitigar el impacto de situaciones extraordinarias.

Entre los puntos referidos en la comparecencia, Elma Saiz hizo referencia al historial del Partido Popular en relación con la revalorización de las pensiones. Recordó que en el pasado, el PP “cada vez que ha tenido la oportunidad se ha manifestado en contra, de todas las maneras que lo podían hacer”, según recogió el medio. La ministra detalló que, en ocasiones, se trató de enmiendas a la totalidad, y en otros casos de declaraciones públicas que, a su juicio, incrementaron la confusión entre la ciudadanía.

A propósito de las consecuencias directas de las votaciones, Saiz subrayó el episodio del año anterior, cuando la decisión del PP de votar en contra provocó inquietud entre un amplio sector de la sociedad. “Quiero recordar que el año pasado le quitaron el sueño a más de 9 millones de personas durante días votando en contra de esa revalorización de las pensiones”, citó el medio en palabras de la portavoz.

El decreto aprobado, definido por el Gobierno como un “escudo social”, integra tanto la revalorización de prestaciones como otras acciones dirigidas a paliar situaciones de vulnerabilidad, según subrayó la portavoz. Además, Saiz cuestionó públicamente los motivos que lleva al Partido Popular a rechazar estas medidas, resaltando que poner condiciones para aprobar el paquete social implica, en la práctica, un rechazo a los diferentes apartados recogidos en el decreto ley.

Tal como publicó el medio, el texto legislativo incluye la suspensión temporal de desalojos para inquilinos en situación de vulnerabilidad, ampliaciones en los descuentos del bono social energético y nuevas deducciones fiscales para afectados por catástrofes naturales y autónomos. Estas medidas, defendidas por el Ejecutivo, buscan dar respuesta a dificultades concretas presentes en distintas regiones y sectores de la población española.

En la misma intervención, la ministra insistió en que la actitud del Partido Popular respecto al paquete social agrega incertidumbre entre los potenciales beneficiarios de las ayudas contempladas. De acuerdo con el medio, Saiz recalcó que el Gobierno considera que la posición del PP perjudica de forma directa a millones de personas que dependen del sistema público de pensiones y de los programas de protección recogidos en el decreto.

El debate político sobre el alcance de las medidas y el procedimiento parlamentario para su aprobación marcó la comparecencia de Saiz ante los medios, subrayando la división sobre la forma en que deben tramitarse las políticas sociales, según resumió el medio. El posicionamiento del Ejecutivo, de agrupar todas las medidas en un único decreto, contrasta con la preferencia del PP por separarlas en textos distintos, lo que ha convertido la cuestión en un nuevo foco de enfrentamiento parlamentario.

Desde el Gobierno, la ministra insistió en responsabilizar al Partido Popular de condicionar la tranquilidad de millones de pensionistas. Según las declaraciones recogidas por el medio, la portavoz vinculó históricamente la actitud negativa del PP con periodos en los que la aprobación de la revalorización de las pensiones estuvo en riesgo o fue objeto de incertidumbre.

Elma Saiz reiteró también la apuesta del Ejecutivo por mantener una política social que incluya no únicamente la subida de las pensiones, sino también acciones para paliar los efectos de crisis económicas, emergencias naturales y situaciones temporales de riesgo social. Según reflejó el medio, el Gobierno sostiene que las medidas adoptadas y recogidas en el real decreto ley buscan blindar de forma global la protección de los colectivos más vulnerables.

Las reacciones políticas generadas en torno al decreto evidencian la trascendencia que tanto el Gobierno como la oposición otorgan a las políticas sociales, en particular el papel central del sistema público de pensiones y la respuesta del Estado ante situaciones de emergencia, según reiteró el medio en su cobertura.