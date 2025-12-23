Espana agencias

Compromís exige más cambios en el Gobierno, comisión de investigación sobre PSOE y financiación autonómica en marzo

Guardar

El diputado de Compromís adscrito al grupo plurinacional de Sumar, Alberto Ibáñez, ha exigido este martes una comisión de investigación sobre los casos de corrupción en el PSOE donde desfilen todos sus secretarios de Organización y ha emplazado a Pedro Sánchez a introducir más cambios en el Gobierno, apuntando a la titular de Vivienda, y a promover un nuevo modelo de financiación autonómica antes de marzo.

En rueda de prensa en el Congreso, Ibáñez ha defendido que el asunto clave para el Gobierno en este 2026 debe ser "vivienda, vivienda y vivienda" y, para ello, "la ministra que compite para llevarse más carbón que el niño malo de la clase", en alusión a Isabel Rodríguez, debería comenzar el nuevo curso, entre otras cuestiones, financiando la compra masiva de vivienda para ampliar el parque público de viviendas.

En este punto, y sobre la remodelación que ha traído consigo la salida de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, el diputado de Compromís ha reconocido que le hubiera gustado que relevasen a más ministras --en referencia velada a Rodríguez-- pero ha apuntado que no tira la toalla y que quizá los Reyes le traigan una "sorpresa".

En todo caso, ha recalcado que con el tema del Gabinete de Ministros y Ministras el problema no es el quién sino el qué. "El problema no es el perfil de los ministros y ministras, sino su falta de ilusión a la hora de impulsar políticas valientes", ha manifestado, incidiendo en que el PSOE tiene que iniciar el próximo año "con ganas y con propuestas" para cumplir con el acuerdo de investidura y para frenar el ascenso que está experimentando Vox en las urnas.

"HAY QUE DIRIMIR EL GOLFERÍO"

Otro de los temas fundamentales para Compromís es la lucha contra la corrupción y, en este sentido, ha pedido a los socialistas que "sean inteligentes" y comiencen el año reactivando la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' que registraron tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán y que aún no han pedido llevar a debate del Pleno del Congreso.

"Hay que dirimir qué es golferío, qué es guerra sucia contra el Gobierno y qué es corrupción sistémica", ha resumido Ibáñez, quien exige de entrada la comparecencia de los secretarios de Organización del PSOE, incluyendo José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

A su juicio, a esta cuestión ya se "llega tarde". De hecho, el Congreso creó una comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' que se cerró sin conclusiones y sin llegar a citar ni al exministro Ábalos ni a su ex asesor.

Es más, Ibáñez ha llegado a advertir que en el caso de que el PSOE no promueva ya esa comisión de investigación, Compromís se muestra abierto a apoyar cualquiera de las posibilidades, incluso si la presenta el PP. "Esto es serio", ha avisado.

Y, en tercer lugar, Ibáñez ha reclamado al Gobierno que, antes de marzo, presente una nueva propuesta de financiación autonómica, una de las exigencias habituales de la formación valenciana para que de una vez se ponga fin a la "infrafinanciación" de su Comunidad. Ese calendario implicaría debatir esta cuestión antes incluso de las elecciones andaluzas en las que se presenta la vicepresidenta y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno asegura que los intentos de robo en dos oficinas de Correos no han afectado a los votos

El representante en Extremadura descarta consecuencias en el desarrollo de los comicios tras los hechos ocurridos durante la madrugada, destaca el despliegue de agentes de seguridad y confirma la normal constitución de las mesas en toda la región

El Gobierno asegura que los

PSPV exige a Llorca el cese de Valderrama "tras constatar que ocultó de forma intencionada información sobre la dana"

La vocera socialista acusó al responsable regional de Emergencias de impedir repetidamente el acceso a datos clave requeridos por su bancada y solicitó la intervención del máximo mandatario autonómico tras descubrirse documentación oculta sobre la gestión de la dana

PSPV exige a Llorca el

Nogueras afirma que solo Junts ha logrado "hitos" como las leyes de amnistía o multirreincidencia

La vocera de la formación independentista destacó, en entrevista, que su bancada impulsó reformas como la amnistía, la oficialidad del catalán en Europa y medidas sobre inmigración, marcando distancia con otros bloques parlamentarios y llamando a la unidad catalana

Nogueras afirma que solo Junts

El Consejo de Ministros prorroga otro año más la participación de las Fuerzas Armadas en misiones en el exterior

El Consejo de Ministros prorroga

Gallardo llama a "votar con ganas y con fuerza" en estas elecciones para "reforzar el sistema democrático"

Miguel Ángel Gallardo instó a los extremeños a acudir masivamente a las urnas, afirmando que “votar y votar mucho, es la mejor respuesta ante la convocatoria de estas elecciones” y subrayó que una alta participación reforzará la democracia en Extremadura

Gallardo llama a "votar con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia canaria ordena repetir

La Justicia canaria ordena repetir el juicio por el despido de una coordinadora de Mercadona acusada de vejar a sus trabajadores por falta de motivación

Dos hombres matan supuestamente a dos personas de una paliza en una casa en Elche (Alicante) y se atrincheran: la Guardia Civil investiga

Adif alteró puntuaciones para favorecer a una empresa del caso Koldo e ignoró una denuncia interna dos años antes del inicio de la investigación

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de un ocupante precario porque una mujer demostró que era propietaria de la mitad de la vivienda

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano que fundamentó su origen sefardí en ser descendiente de una mujer judía 23 generaciones atrás

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 23 diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Casi la mitad de los españoles no ahorra para la jubilación, pero solo un 13% confía en la suficiencia de la pensión pública

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

“Es muy raro hacer un

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores