Podemos se abre a una lista de unidad en Aragón y refrenda la opinión de su líder extremeña que tildó a Díaz de "fraude"

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, se ha mostrado abierto a explorar una candidatura conjunta en Aragón con los partidos de izquierda arraigados en el territorio, lo que implícitamente incluye a la Chunta como opción para alianzas.

Sin embargo, ha vuelto a descartar confluencias con formaciones que "están subordinadas" al PSOE o con políticas "tibias", en clara alusión a Sumar y ha refrendado "todas" las declaraciones de la candidatura de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, relativas a ese espacio, incluida la entrevista en la que calificaba a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como "un poco fraude" para la izquierda.

En rueda de prensa este lunes para valorar los comicios extremeños del 21D, Fernández ha expresado que espera que la candidatura de unidad que se dio en esta comunidad sea el "principio" del "fortalecimiento de esa izquierda transformadora fuerte", con ideas "claras y arraigada" en el territorio.

De todas formas, ha alertado que el resultado en Extremadura es preocupante ante el avance de Vox y la mayoría holgada que conforma en esta comunidad con el PP.

