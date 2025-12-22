Espana agencias

Podemos considera "vergonzoso y devastador" que el PSOE y Sánchez obvien su "batacazo" en Extremadura: "Están muertos"

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha tachado de "vergonzoso, lamentable y devastador" que el presidente Pedro Sánchez y el PSOE hayan obviado el "batacazo" electoral que han sufrido en Extremadura. "Están muertos", ha llegado a decir.

Durante su comparecencia desde la sede de Podemos, Fernández ha señalado que los resultados que arrojaron este domingo las urnas en Extremadura son "extraordinariamente preocupantes" porque el PP y Vox no paran de crecer en esa comunidad ante un PSOE "impotente e incapaz" de frenar a la derecha, lo que, a su juicio, constata que el Gobierno de España está echando al país "en brazos" de los de Alberto Núñez Feijóo y de Santiago Abascal.

INACCIÓN SOCIAL

El dirigente de la formación morada sostiene que el machismo que se vive en las filas del PSOE, los casos de corrupción que le acechan, su "inacción" social y su "incapacidad" para dar respuestas a los problemas de la gente, entre los que ha destacado la vivienda, están convirtiendo al Ejecutivo de coalición "en una fábrica para la derecha y la ultraderecha".

"Creo que Pedro Sánchez y el PSOE no están entendiendo absolutamente nada", ha denunciado Fernández, como lo demuestra, ha dicho, el hecho de que, en su comparecencia desde Moncloa, el presidente del Gobierno no haya hecho "ni un mínimo análisis" no haya mencionado "ni una sola palabra" acerca del "batacazo" electoral de los socialistas y de la "tremenda" abstención registrada en Extremadura. "Es infame, vergonzoso, lamentable y devastador", ha apostillado.

Y dado que, según ha insistido, Sánchez "no va a hacer nada" para paralizar el creciente apoyo a la derecha y la ultraderecha, Fernández ha llamado a seguir el camino marcado por Unidas en Extremadura y a "fortalecer" a la izquierda "transformadora" para defender los derechos de la ciudadanía.

NO SE PUEDE ESPERAR YA NADA DEL GOBIERNO

"No se puede esperar absolutamente nada del PSOE y de este Gobierno, por eso sólo podremos salir del crecimiento exponencial de la derecha y la ultraderecha si la izquierda se pone en pie, está fuerte y vuelve a ser el motor de las transformaciones sociales", ha enfatizado el secretario de Organización de Podemos, destacando los hitos que logró su partido en la pasada legislatura dentro del Gobierno.

"O hay una izquierda fuerte, o vamos a ser arrasados por la ultraderecha", ha advertido Fernández, para concluir garantizando que Podemos estará poniendo a la izquierda en pie y defendiendo en las instituciones y en la calle los derechos de las clases trabajadores y de los colectivos más vulnerables.

