Feijóo y 'barones' del PP advierten del "trasvase" de voto del PSOE a Vox

Las declaraciones de líderes del Partido Popular sobre el crecimiento de Vox en Extremadura se han intensificado tras los comicios autonómicos, con una insistencia particular en que la formación liderada por Santiago Abascal habría captado apoyo principalmente entre votantes previamente afines al Partido Socialista. Según consignó el medio Europa Press, dirigentes populares han advertido que esta trasferencia de votos lleva a una reconsideración de las estrategias nacionales, tanto dentro del PP como en el espectro político que representa el PSOE.

De acuerdo con Europa Press, el incremento de representación de Vox sorprendió en las recientes elecciones autonómicas en Extremadura, donde la formación pasó de cinco a once escaños en la Asamblea regional. El líder de Vox, Santiago Abascal, declaró públicamente que exigirá respeto para su electorado y señaló que dichos votantes "no serán invisibilizados ni traicionados", sin descartar la posibilidad de reclamar la inclusión de su partido en el gobierno regional. Europa Press también reprodujo las palabras de Abascal durante la noche electoral, cuando subrayó que Vox revisará su papel en la conformación del ejecutivo extremeño.

Desde la dirección nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo admitió la mejora de Vox en la región, pero destacó que el Partido Popular también registró avances en términos electorales. Según reportó Europa Press, Feijóo sostuvo que la progresión de Vox no está ocurriendo "a costa" del PP y reclamó al Partido Socialista y a su líder, Pedro Sánchez, hacerse cargo del "fracaso de su relato". Feijóo argumentó que la narrativa socialista, centrada en advertir sobre el auge de Vox para contener a los populares, habría resultado en el fortalecimiento simultáneo de ambas fuerzas opositoras. De forma irónica, exclamó ante la Junta Directiva Nacional: "¡Gran exitazo socialista!".

Según el medio, Feijóo acusó tanto a Vox como al PSOE de mantener un "objetivo compartido" de frenar al PP, y apeló directamente a los dirigentes de Vox para que actúen con "responsabilidad y proporcionalidad", subrayando que el Partido Popular no debería ser su adversario en la confrontación política. Tras una reunión interna, fuentes populares citadas por Europa Press apuntaron que la estrategia atribuida al PSOE y a Sánchez, de buscar que Vox aumentara su peso a costa del PP, habría resultado en una erosión del propio partido socialista. Estas fuentes recalcaron que el trasvase de votos crucial se produjo desde el PSOE hacia Vox, y no al revés.

En ambientes privados, otros presidentes autonómicos del PP manifestaron posturas similares, resaltando el éxito de María Guardiola en un tradicional bastión socialista como Extremadura. Uno de estos dirigentes, de acuerdo con Europa Press, definió la situación como un "trasvase" patente de votos socialistas hacia Vox. Otro dirigente resumió los resultados indicando que, en toda Europa, los partidos de derecha han perdido apoyos, mientras que el PP obtuvo avances notables en Extremadura. Uno de los presidentes regionales precisó que la suma de votos entre PP y Vox ronda el 60% del total emitido, y defendió que los votantes de centroderecha no responden a etiquetas extremistas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, expresó su preocupación ante la tendencia al alza de Vox. Moreno, quien prevé elecciones en dicha comunidad para junio de 2026, expresó confianza en obtener una mayoría amplia y anticipó nuevas derrotas para el PSOE si persisten las tendencias actuales. Detalló a Europa Press que el crecimiento de Vox se vería estimulado mientras Pedro Sánchez continúe como presidente del Gobierno, al considerar que la formación fue alimentada durante años por la narrativa socialista y solo empezaría a perder fuerza al entrar en gobiernos y afrontar desgaste político. Moreno remarcó que el Partido Socialista debería analizar críticamente su situación, puesto que Vox ya no solo capta apoyos de los populares, sino que ahora recluta entre los socialistas.

Jorge Azcón, presidente de Aragón, se refirió al peso de Vox en el escenario político, admitiendo que, si bien la formación crece, "todavía es minoritaria". Según publicó Europa Press, Azcón señaló que la formación de Abascal puede decidir entre bloquear o facilitar los cambios propuestos por el PP en Extremadura, Aragón y, eventualmente, a nivel nacional. Azcón subrayó la imposibilidad de pactar con el PSOE, al que calificó como el "partido sanchista", y pronosticó que esa formación enfrentará una posible refundación si no revierte la pérdida de apoyos: "O el PSOE se refunda o el PSOE desaparece", expresó ante la Junta Directiva del PP. Azcón además compartió que buscará replicar en Aragón la campaña realizada por Guardiola en Extremadura, articulando su discurso en respuestas a demandas de los aragoneses y anunciando el inicio de su campaña interna desde la próxima Navidad.

En la sede nacional del PP, María Guardiola tomó la palabra para recalcar que el PP extremeño obtuvo más respaldo que la suma de PSOE y Vox, según fuentes citadas por Europa Press. Guardiola expresó su agradecimiento al partido y reiteró la necesidad de responsabilidad institucional, apuntando que Extremadura necesita estabilidad y un ejecutivo sólido. Europa Press reportó que la llegada de Guardiola a Génova fue recibida con aplausos del liderazgo popular, antes de reafirmar ante los medios que el PP regional consiguió una "victoria rotunda". La candidata remarcó que pedirá a las formaciones políticas una interpretación responsable de los resultados de los comicios.

Europa Press recogió testimonios según los cuales los dirigentes populares consideran que el crecimiento de Vox representa un desafío que obliga a los partidos tradicionales a revisar sus estrategias de captación de voto, especialmente en regiones de histórica inercia socialista como Extremadura.