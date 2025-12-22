Espana agencias

Feijóo y 'barones' del PP advierten del "trasvase" de voto del PSOE a Vox

El avance de la formación de Abascal en Extremadura ha generado preocupación en dirigentes populares, quienes señalan que el desplazamiento de apoyos perjudica directamente a los socialistas y advierten de la necesidad de replantear estrategias en el panorama nacional

Guardar

Las declaraciones de líderes del Partido Popular sobre el crecimiento de Vox en Extremadura se han intensificado tras los comicios autonómicos, con una insistencia particular en que la formación liderada por Santiago Abascal habría captado apoyo principalmente entre votantes previamente afines al Partido Socialista. Según consignó el medio Europa Press, dirigentes populares han advertido que esta trasferencia de votos lleva a una reconsideración de las estrategias nacionales, tanto dentro del PP como en el espectro político que representa el PSOE.

De acuerdo con Europa Press, el incremento de representación de Vox sorprendió en las recientes elecciones autonómicas en Extremadura, donde la formación pasó de cinco a once escaños en la Asamblea regional. El líder de Vox, Santiago Abascal, declaró públicamente que exigirá respeto para su electorado y señaló que dichos votantes "no serán invisibilizados ni traicionados", sin descartar la posibilidad de reclamar la inclusión de su partido en el gobierno regional. Europa Press también reprodujo las palabras de Abascal durante la noche electoral, cuando subrayó que Vox revisará su papel en la conformación del ejecutivo extremeño.

Desde la dirección nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo admitió la mejora de Vox en la región, pero destacó que el Partido Popular también registró avances en términos electorales. Según reportó Europa Press, Feijóo sostuvo que la progresión de Vox no está ocurriendo "a costa" del PP y reclamó al Partido Socialista y a su líder, Pedro Sánchez, hacerse cargo del "fracaso de su relato". Feijóo argumentó que la narrativa socialista, centrada en advertir sobre el auge de Vox para contener a los populares, habría resultado en el fortalecimiento simultáneo de ambas fuerzas opositoras. De forma irónica, exclamó ante la Junta Directiva Nacional: "¡Gran exitazo socialista!".

Según el medio, Feijóo acusó tanto a Vox como al PSOE de mantener un "objetivo compartido" de frenar al PP, y apeló directamente a los dirigentes de Vox para que actúen con "responsabilidad y proporcionalidad", subrayando que el Partido Popular no debería ser su adversario en la confrontación política. Tras una reunión interna, fuentes populares citadas por Europa Press apuntaron que la estrategia atribuida al PSOE y a Sánchez, de buscar que Vox aumentara su peso a costa del PP, habría resultado en una erosión del propio partido socialista. Estas fuentes recalcaron que el trasvase de votos crucial se produjo desde el PSOE hacia Vox, y no al revés.

En ambientes privados, otros presidentes autonómicos del PP manifestaron posturas similares, resaltando el éxito de María Guardiola en un tradicional bastión socialista como Extremadura. Uno de estos dirigentes, de acuerdo con Europa Press, definió la situación como un "trasvase" patente de votos socialistas hacia Vox. Otro dirigente resumió los resultados indicando que, en toda Europa, los partidos de derecha han perdido apoyos, mientras que el PP obtuvo avances notables en Extremadura. Uno de los presidentes regionales precisó que la suma de votos entre PP y Vox ronda el 60% del total emitido, y defendió que los votantes de centroderecha no responden a etiquetas extremistas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, expresó su preocupación ante la tendencia al alza de Vox. Moreno, quien prevé elecciones en dicha comunidad para junio de 2026, expresó confianza en obtener una mayoría amplia y anticipó nuevas derrotas para el PSOE si persisten las tendencias actuales. Detalló a Europa Press que el crecimiento de Vox se vería estimulado mientras Pedro Sánchez continúe como presidente del Gobierno, al considerar que la formación fue alimentada durante años por la narrativa socialista y solo empezaría a perder fuerza al entrar en gobiernos y afrontar desgaste político. Moreno remarcó que el Partido Socialista debería analizar críticamente su situación, puesto que Vox ya no solo capta apoyos de los populares, sino que ahora recluta entre los socialistas.

Jorge Azcón, presidente de Aragón, se refirió al peso de Vox en el escenario político, admitiendo que, si bien la formación crece, "todavía es minoritaria". Según publicó Europa Press, Azcón señaló que la formación de Abascal puede decidir entre bloquear o facilitar los cambios propuestos por el PP en Extremadura, Aragón y, eventualmente, a nivel nacional. Azcón subrayó la imposibilidad de pactar con el PSOE, al que calificó como el "partido sanchista", y pronosticó que esa formación enfrentará una posible refundación si no revierte la pérdida de apoyos: "O el PSOE se refunda o el PSOE desaparece", expresó ante la Junta Directiva del PP. Azcón además compartió que buscará replicar en Aragón la campaña realizada por Guardiola en Extremadura, articulando su discurso en respuestas a demandas de los aragoneses y anunciando el inicio de su campaña interna desde la próxima Navidad.

En la sede nacional del PP, María Guardiola tomó la palabra para recalcar que el PP extremeño obtuvo más respaldo que la suma de PSOE y Vox, según fuentes citadas por Europa Press. Guardiola expresó su agradecimiento al partido y reiteró la necesidad de responsabilidad institucional, apuntando que Extremadura necesita estabilidad y un ejecutivo sólido. Europa Press reportó que la llegada de Guardiola a Génova fue recibida con aplausos del liderazgo popular, antes de reafirmar ante los medios que el PP regional consiguió una "victoria rotunda". La candidata remarcó que pedirá a las formaciones políticas una interpretación responsable de los resultados de los comicios.

Europa Press recogió testimonios según los cuales los dirigentes populares consideran que el crecimiento de Vox representa un desafío que obliga a los partidos tradicionales a revisar sus estrategias de captación de voto, especialmente en regiones de histórica inercia socialista como Extremadura.

Temas Relacionados

PPEleccionesVoxPSOEAlberto Núñez FeijóoPedro SánchezMaría GuardiolaJuanma MorenoExtremaduraAragónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

AJFV reprocha a Justicia su "triunfalismo" sobre los tribunales de instancia y su "ninguneo" a los operadores jurídicos

La portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria denuncia que el Ministerio sigue adelante con la última fase de tribunales sin valorar peticiones de recursos y sin un diagnóstico real sobre la falta de jueces y magistrados

AJFV reprocha a Justicia su

Ferraz designará una gestora en el PSOE extremeño tras la renuncia de Gallardo por un resultado "desastroso"

La dirección del partido en Extremadura quedará en manos de una comisión provisional tras la salida de Miguel Ángel Gallardo, quien anunció su dimisión después de obtener el peor desempeño histórico y perder una decena de escaños respecto a los anteriores comicios

Ferraz designará una gestora en

Elma Saiz, nueva portavoz del Gobierno: "Son tiempos difíciles y no podemos vivir de espaldas a ellos"

En su primera intervención como responsable de comunicación del Ejecutivo, la ministra asegura que asumirá la obligación de rendir cuentas a la sociedad, priorizando la transparencia y la importancia de conectar con las inquietudes ciudadanas según sus propias palabras

Elma Saiz, nueva portavoz del

PSOE nombra gestora para Extremadura presidida por el delegado del Gobierno y exalcalde de Don Benito José Luis Quintana

PSOE nombra gestora para Extremadura

Condenan a 21 años de prisión a un hombre golpear y agredir sexualmente en varias ocasiones a su pareja en Pontevedra

La Audiencia Provincial impuso una severa pena tras acreditarse hechos muy graves durante un año de convivencia, considerando clave el testimonio de la mujer y el respaldo de testigos, aunque el fallo todavía admite recurso ante el Tribunal Superior de Galicia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un policía consigue que la

Un policía consigue que la Justicia reconozca su baja por ansiedad y depresión como accidente laboral: sitúa el origen de su enfermedad en el conflicto en el trabajo

Un accidente sin testigos, una moto sin seguro y seis años de litigio: la Justicia obliga a la aseguradora y al conductor implicado a pagar más de 97.000 euros

Feijóo entrega a la jueza de Catarroja todos los mensajes que intercambió con Mazón el día de la DANA: “Un puto desastre va a ser esto presi”

El Gobierno elimina la obligación de que los desempleados presenten la declaración de la renta

Pedro Sánchez deja a un lado la confrontación política en su felicitación navideña mientras que Feijóo desliza que “los malos siempre acaban perdiendo”

ECONOMÍA

La batalla judicial entre Italia

La batalla judicial entre Italia y Ryanair costará a la aerolínea 225 millones de euros: qué pasa con las agencias de viajes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

El Gobierno extiende los descuentos energéticos para hogares vulnerables hasta diciembre de 2026

El Gobierno amplia hasta 2026 la prórroga a las empresas con pérdidas provocadas por la pandemia: deberán sanear sus cuentas “en un tiempo prudencial”

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio