El PSOE remodela el área de Organización tras la debacle en Extremadura y nombra nueva adjunta a Elisa Garrido

La Comisión Ejecutiva del PSOE reunida este lunes y presidida por el secretario general Pedro Sánchez ha aprobado varios cambios en su organigrama para reforzar el área de Organización que suma una nueva adjunta, la hasta ahora secretaria de Medio Rural, Elisa Garrido.

A partir de ahora, Garrido será secretaria adjunta a Organización y Coordinación Territorial, mano derecha de la 'número tres' del partido Rebeca Torró. Se suma a un equipo en el que ya estaban Borja Cabezón y Anabel Mateos.

Garrido también es diputada por La Rioja en el Congreso de los Diputados, donde ejerce como vocal de la Diputación Permanente, adscrita de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible y portavoz de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Fue alcaldesa de Calahorra entre 2019 y 2023.

Ambos continúan como adjuntos a Organización, pero Cabezón se encargará a partir de ahora del área de Acción Electoral y cede Transparencia y Acción Democrática a Mateos.

Además, Enma López estará al frente de la Secretaría de Estudios y Programas y continúa siendo portavoz adjunta. Su hueco en el área de Política Económica y Transformación Digital y Emprendimiento lo ocupará Carmen González, que hasta ahora era vocal de la Ejecutiva.

La Ejecutiva ha aprobado estos cambios, a iniciativa de Torró, según informan desde Ferraz. Una remodelación que se lleva a cabo al día siguiente de las elecciones autonómicas en Extremadura, donde el PSOE obtuvo el peor resultado de su historia al caer 10 escaños y quedarse en 18 frente a los 29 del PP de María Guardiola.

Fuentes socialistas admitieron que vistos los resultados tendrían que acometer algunos cambios para tratar de llegar mejor a su electorado y achacaron la derrota a que no supieron movilizar a su electorado.

