Ábalos cobró casi 25.000 euros en dietas en sus cinco viajes a Málaga como ministro desde 2018 a 2021

El PSOE solicitó información sobre los desembolsos realizados por José Luis Ábalos y su equipo durante sus visitas institucionales a Andalucía, obteniendo del Ejecutivo los importes exactos asignados a manutención, alojamiento, desplazamientos y protocolos oficiales en cada ocasión

Entre los datos revelados por el Ejecutivo, figura que José Luis Ábalos y quienes integraron su equipo ministerial no presentaron costes asociados a viajes privados durante sus desplazamientos a Málaga entre 2018 y 2021, pues en estos casos el Ministerio de Transportes solo cubre los gastos relacionados con el personal de seguridad. Partiendo de esta información, el Gobierno confirmó que el exministro de Transportes y Movilidad Sostenible percibió un total de 23.973,52 euros en dietas correspondientes a cinco viajes oficiales a la provincia de Málaga durante su gestión, según detalló Europa Press.

El monto se conoció tras una serie de preguntas formuladas por el Partido Popular, interesadas en conocer los desembolsos realizados tanto por Ábalos como por otros altos cargos y directivos que lo acompañaron en cada visita institucional a Málaga. De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, el Gobierno aclaró que los gastos de representación, contemplados bajo la partida presupuestaria “Atenciones protocolarias y representativas de los presupuestos de gastos de los Departamentos Ministeriales”, solo se abonan cuando la agenda oficial exige la realización de actos de protocolo y representación. En este caso, aclararon que no hubo gastos de representación cargados a la Caja Pagadora Central del Ministerio de Transportes durante las visitas mencionadas. Por tanto, los únicos pagos notificados corresponden a dietas habituales de manutención, alojamiento, desplazamientos y otros gastos ligados a la actividad oficial de Ábalos y su comitiva.

El Ejecutivo detalló que, de modo específico, en el viaje realizado del 3 al 5 de julio de 2018, cuya ruta incluyó Tarifa y Valencia pasando por Málaga, se destinaron 7.568,40 euros en dietas para el entonces titular del Ministerio y su equipo. La agenda de ese desplazamiento incluyó paradas en La Línea y visitas a instalaciones de salvamento marítimo en Tarifa y Algeciras, así como una reunión con el presidente de la Generalitat Valenciana.

Durante 2019, Ábalos protagonizó tres desplazamientos oficiales a la provincia andaluza. Estos viajes supusieron un gasto total de 9.258,77 euros en dietas para el ministro y los funcionarios que lo acompañaron, según consignó Europa Press. En febrero de ese año, la agenda incluyó Córdoba y Málaga con motivo de encuentros con la alcaldesa de Córdoba y familiares de víctimas de accidentes ferroviarios. Más adelante, el 10 de septiembre, encabezó la delegación ministerial en la celebración del centenario del aeropuerto de Málaga, ocasión para la cual se registraron 1.495,42 euros en gastos: 8,50 euros en manutención y 1.486,92 euros correspondientes a traslados. Posteriormente, los días 20 y 21 de octubre, Ábalos estuvo en Málaga y Torremolinos, participando en una conferencia sobre seguridad de buques pesqueros y lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentaria, lo que generó un gasto de 5.326,60 euros. De ese monto, 108,5 euros se asignaron a manutención, 1.006,60 euros a alojamiento, 120 euros a locomoción -como taxis-, 3.801,10 euros a traslados y 290,40 euros por uso de salas de autoridades del aeropuerto.

En el año 2020, otro viaje a Málaga y Granada por parte de Ábalos y su equipo tuvo un coste conjunto de 7.146,35 euros. Según detalló Europa Press, la visita celebrada los días 15 y 16 de diciembre sirvió para inaugurar la variante exterior de Granada y suscribir un protocolo de actuación entre el Ministerio de Transportes y la Diputación.

Ya en 2021, el Ejecutivo precisó que no constan gastos asociados durante las estancias de Ábalos en territorio malagueño. Europa Press recogió que, de acuerdo con la respuesta oficial, los desplazamientos personales no acarrean cargos para el Ministerio, salvo lo relativo a los desplazamientos de seguridad del propio exministro.

Estos datos se hicieron públicos en el contexto de la situación legal de José Luis Ábalos, quien se encuentra en prisión preventiva vinculado a una presunta trama de corrupción relacionada con la adquisición de mascarillas durante la emergencia sanitaria por la pandemia, según Europa Press. Las aclaraciones del Gobierno aclaran el alcance y la naturaleza de los fondos destinados a los viajes oficiales del exministro y su comitiva, distinguiéndolos de los gastos de representación, que no se aplicaron en este contexto según lo reflejado por el Ejecutivo y reportado por Europa Press.

José Luis Ábalos

