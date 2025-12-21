Espana agencias

El Gobierno asegura que los intentos de robo en dos oficinas de Correos no han afectado a los votos

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado que las tentativas de robo reportadas esta madrugada en dos oficinas de Correos ubicadas en las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río "no han tenido impacto alguno" ni en el proceso electoral ni en los sobres por correo.

Lo ha hecho en una rueda de prensa en Badajoz en la cual ha destacado que la jornada de las elecciones autonómicas en Extremadura ha arrancado este domingo "sin incidencias relevantes" en materia de seguridad.

Cabe destacar, según ha subrayado Quintana, que aunque la Delegación del Gobierno ha colaborado "estrechamente" en la organización de la jornada, salvo las cuestiones relativas a la seguridad, el resto de "aspectos" son competencia de la Junta de Extremadura que, por primera vez, ha organizado el dispositivo electoral "por sí mismo".

"El dispositivo de seguridad está funcionando correctamente y el proceso electoral se está desarrollando hasta el momento con plenas garantías desde el punto de vista de la seguridad", ha zanjado el delegado.

En total, durante las primeras horas de la mañana han sido desplegados 1.199 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los cuales 733 pertenecen a la Guardia Civil y 466 a la Policía Nacional. Por provincias, 682 efectivos se encuentran en la de Badajoz y 517 en la de Cáceres.

"Puedo confirmar que se ha garantizado la correcta constitución de las cerca de 1.400 mesas electorales en toda la comunidad autónoma", ha señalado el delegado del Gobierno en Extremadura, tras anotar que "únicamente" se ha producido una "incidencia puntual" relacionada con una "falta inicial de papeletas" en "algún colegio".

No obstante, dicha situación, ha aclarado Quintana, "ha sido resuelta con rapidez por la autoridad electoral competente, sin tener mayor trascendencia".

