Mañueco, convencido de que los extremeños volverán a apostar por el proyecto "ilusionante y de futuro" de Guardiola

El presidente del PP y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado convencido de que los extremeños volverán a apostar este domingo, 21 de diciembre, por el proyecto "ilusionante, de modernización y futuro" que ofrece la 'popular' María Guardiola.
"¡A por una gran victoria!", ha expresado el líder autonómico en un mensaje en 'X', del que se hace eco Europa Press, con motivo de la jornada de elecciones autonómicas que los extremeños afrontan este domingo.
Últimas Noticias
El teniente coronel Balas (UCO) defiende trabajar con "serenidad y silencio": "No eludiremos nuestro deber"
En una intervención ante sus subordinados, Antonio Balas instó a mantener rigor y discreción frente a investigaciones mediáticas, subrayando la importancia de la cohesión interna, la ética profesional y la defensa de la integridad institucional ante cualquier presión externa
PSOE y Sumar abordan este viernes la crisis de gobierno en una reunión marcada por el sigilo
Las recientes tensiones entre los socios del Ejecutivo aumentan la presión sobre Pedro Sánchez, quien enfrenta reclamos de cambios estructurales tras investigaciones, detenciones y acusaciones de irregularidades, mientras se intenta evitar una fractura política en plena crisis institucional
La Junta Electoral de Aragón obliga a retirar una publicación de la Delegación del Gobierno tras una denuncia del PP
PSOE acusa a Feijóo de agitar "el bulo del pucherazo" en Extremadura para tapar la subida de Vox y acoso en el PP
El PSOE intensifica la presión sobre el PP en Extremadura, exige explicaciones por casos internos y acusa a Núñez Feijóo de crear cortinas de humo para desviar la atención del auge de Vox y las denuncias de acoso
El PP pide a la JEC un protocolo de custodia del voto por correo tras el robo en oficinas de Extremadura
Tras los recientes robos en varias localidades de Badajoz, fuentes del principal partido de la oposición solicitan al máximo órgano electoral español reforzar la trazabilidad, vigilancia y publicación de incidencias para fortalecer la confianza en los procedimientos postales electorales
MÁS NOTICIAS