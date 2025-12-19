Espana agencias

Tellado sostiene que "el cerco se estrecha" sobre Zapatero, "el referente de cabecera de Pedro Sánchez"

La dirección popular cuestiona las actuaciones vinculadas al expresidente y advierte sobre presuntos vínculos con casos de corrupción, mientras subraya la necesidad de cambios profundos y exige responsabilidades frente al deterioro institucional que denuncian

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha cuestionado el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en presuntas tramas de corrupción. Según publicó Europa Press, Tellado se refirió a Zapatero como “la reina madre de la corrupción” y lo señaló como el “referente de cabecera de Pedro Sánchez”, mientras advirtió que “el cerco se estrecha cada vez más” sobre el exjefe del Ejecutivo. Estas declaraciones se produjeron en el marco de la junta directiva del PPdeG en Santiago, donde el dirigente popular reiteró que la situación de la corrupción vinculada al actual Gobierno alcanza niveles críticos y exige responsabilidades claras.

Durante su intervención, consigna Europa Press, Miguel Tellado puso en duda el encuentro de Zapatero “en un monte sin cobertura con un empresario que tres días después era detenido por el escándalo de Plus Ultra”. Además, preguntó públicamente “qué papel juega” el expresidente en “el presunto blanqueo de capitales vinculado con el chavismo” y planteó la duda sobre “cuánto dinero ha pagado el empresario detenido a las empresas de sus hijas”. Para Tellado, estos hechos generan sospechas más allá de lo puntual, consolidando una imagen de deterioro institucional a la que atribuyó responsabilidad directa al entorno de Pedro Sánchez por los nombramientos en cargos clave.

El secretario general del PP sostuvo que la “corrupción del sanchismo ya tiene el agua al cuello”, insistiendo en que todas estas actuaciones afectan directamente al Gobierno y a la confianza pública en sus instituciones. “No es de extrañar que un tipo tan siniestro sea el referente de cabecera de Pedro Sánchez. Así está acabando el inquilino de la Moncloa”, afirmó Tellado en comentarios recogidos por Europa Press. El dirigente popular criticó lo que describió como la actitud evasiva de los socialistas, asegurando que “han decidido meterse en una cueva, cerrar los ojos y taparse los oídos para no ver y escuchar lo que está presenciando toda España”.

En el desarrollo de su comparecencia, Tellado remarcó que los casos bajo investigación involucran principalmente a personas de la “máxima confianza” del presidente del Gobierno y enfatizó que, según él, ninguno de ellos habría cometido delitos si no hubiera sido nombrado para esos cargos por Pedro Sánchez. El medio Europa Press reprodujo sus palabras: “Ninguno de ellos podría haber delinquido si no hubiese sido nombrado por el presidente del Gobierno para el cargo que ocupaban y desde el que delinquían”.

Miguel Tellado también arremetió contra el balance de gestión presentado recientemente por Pedro Sánchez, al calificarlo de “marciano” y denunciar la aparente desconexión del presidente con los problemas del país. Tellado señaló que Sánchez no “puede pisar la calle y no sabe lo que ocurre en su país” y criticó lo que consideró un “insulto a la inteligencia” de los ciudadanos cuando el presidente asegura que “todo va genial y que a los españoles les renta tener un Gobierno podrido”.

El líder popular enumeró diferentes casos que, a su juicio, ilustran la gravedad de la situación, según lo publicado por Europa Press. Incluyó referencias a “subidas desbocadas del precio de la vivienda”, malabares de las familias para llegar a fin de mes y contratos presuntamente amañados tanto durante la pandemia como en la obra pública, así como rescates “turbios” de empresas como Plus Ultra o Air Europa. Tellado afirmó: “A España no le renta un Gobierno que roba a manos llenas… no le renta que amañara los contratos de obra pública como hicieron todos los compañeros de partido del PSOE”; en este sentido, argumentó que España “solo se beneficiaría mandando a la papelera de la historia de nuestro país al Gobierno más corrupto, al Gobierno más incompetente y a un Gobierno que se ha convertido en una amenaza para la democracia de nuestro país”.

Los cuestionamientos del secretario general del PP también se dirigieron a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Según Europa Press, Tellado ironizó sobre las recientes declaraciones de Díaz, quien habría sugerido la posibilidad de abandonar el Ejecutivo si no se acometían transformaciones profundas. El dirigente popular calificó como un “papelón” que, después de realizar esa petición, la vicepresidenta se haya “conformado” con una reunión con Pedro Sánchez y remarcó: “Vaya papelón y qué poca dignidad”.

En este contexto de crisis institucional, Miguel Tellado subrayó que el objetivo de los populares para 2026 es “consolidar la alternativa de Gobierno” frente al “desgobierno de Pedro Sánchez”, conforme describió Europa Press. El secretario general adelantó que la estrategia de su partido persigue “restaurar todo lo destrozado por el sanchismo”, prometiendo la que denominó una “limpieza absoluta de las instituciones” para devolverlas al servicio del país.

Finalmente, Tellado detalló algunas de las iniciativas que el Partido Popular defendería en caso de ganar las próximas elecciones. Según manifestó y según recoge Europa Press, estas medidas incluyen “devolver el dinero a los españoles con una rebaja fiscal”, “derribar el muro de Sánchez”, “recuperar la convivencia”, avanzar en una fiscalidad que no tenga carácter confiscatorio, garantizar la independencia de las instituciones y erradicar la corrupción. Afirmó que estas acciones se situarían como “el manual básico de cualquier demócrata”. Además, expresó el deseo de que, tras ocho años de gobiernos de Sánchez, un futuro Ejecutivo encabezado por el PP suponga “una auténtica revolución cívica para restaurar los pilares de la democracia”.

