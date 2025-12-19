Maíllo (IU) confía en que la reunión entre PSOE y Sumar sirva de base para una cumbre de la coalición con ministros

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha confiado en que el encuentro que este viernes entre representantes del PSOE y de los partidos de Sumar presentes en el Ejecutivo sirva de "base" para convocar la comisión de seguimiento de la coalición, con presencia de ministros de ambos socios y rematar así los acuerdos que puedan perfilarse en la cita de este viernes.

Así lo ha indicado el también candidato de la coalición Por Andalucía en las próximas elecciones autonómicas en declaraciones a los medios en la sede de IU Andalucía en alusión a esta reunión, solicitada por el socio minoritario del Gobierno para abordar la crisis interna suscitada por los presuntos casos de corrupción y abusos sexuales que salpican al entorno del PSOE.

Maíllo ha subrayado que él ha defendido la necesidad, a su juicio, de "abordar desde el diálogo, la discreción y con mucha lealtad cómo salir de este momento y, sobre todo, cómo relanzar el Gobierno", y ha agregado que tiene "una mirada constructiva" respecto a las salidas que se aborden durante este encuentro.

En todo caso, ha advertido de que "de aquí se sale con medidas claras", y en concreto ha citado dos, como son la extensión de la prohibición de desahucios para familias vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año y afectan a 1,6 millones de personas.

"Creo que sobre esas medidas se puede demostrar que este Gobierno sigue siendo merecedor de la confianza de la gente, o lo que queremos que sea, que la mayoría de la sociedad española sienta que merece la pena apoyar a este Gobierno", ha comentado Maíllo para opinar que "en esa reconexión es donde está la máxima responsabilidad en estos momentos".

"CERO FRIVOLIDADES" ANTE LA "GRAVEDAD DEL MOMENTO"

El dirigente de IU ha incidido en que "no tiene por qué haber acuerdo en todo" con el PSOE pero sí poner sobre la mesa la "gravedad" del ommento. Por ello, ha exigido al ala socialista "cero frivolidades" y, "sobre todo", trasladar "un mensaje de que vale la pena seguir con el Gobierno" con medidas contundentes.

Finalmente, Maíllo ha concluido que "esas medidas tienen mucho que ver con políticas de vivienda, y con la mejora y ensanchamiento de derechos sociales, que tiene que ser la hoja de ruta de este Gobierno" de coalición del PSOE y Sumar.