La reunión de PSOE y Sumar no cierra la crisis: Los de Díaz critican que no hay avances y solo ofrecen "buenas palabras"

La reunión entre PSOE y los partidos de Sumar no ha servido para cerrar la crisis en la coalición y se mantienen las tensiones, al reprochar el socio minoritario que no se ha producido ningún avance con los socialistas más allá de las "buenas palabras".

Así lo ha trasladado en un comunicado conjunto Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comunes tras este encuentro, celebrado en el Congreso este viernes y que ha durado una hora y media.

Por parte del ala socialista han acudido su secretaria de Organización, Rebeca Torró, y su adjunto en este departamento, Borja Cabezón, mientras que en el otro sector de la coalición han participado la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, la responsable de Organización de IU, Eva García Sempere, el dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, y la secretaria de Organización de los Comunes, Lidia Muóz.

Las formaciones coaligadas en Sumar han reprochado que la actitud "inmovilista" del PSOE solo favorece el "desánimo progresista", "refuerza la antipolítica" y "alimenta a PP y Vox". "Más allá de la cordialidad y las buenas palabras, la reunión mantenida hoy no ha supuesto ningún avance significativo", han aseverado.

Asimismo, se han comprometido a tomar las medidas que sean necesarias para garantizar que el proyecto de gobierno se cumpla, aunque consideran que "la persistencia en este bloqueo a la legislatura pondría en riesgo el acuerdo de investidura, algo que no debería permitirse teniendo tantos retos por delante".

VISIÓN CONTRAPUESTA DEL PSOE, QUE VALORA POSITIVAMENTE LA REUNIÓN

El PSOE, sin embargo, "valora positivamente la reunión", en la que han reiterado que ambas formaciones tienen más cosas en común que discrepancias y les han conminado a seguir gobernando.

"Tenemos que seguir mejorando la vida de la gente y, en ese camino común, el diálogo es y será la mejor herramienta para avanzar en acuerdos que beneficien a la mayoría social de este país", trasladó la 'número tres' del partido según indica el PSOE en un comunicado.

Además la parte socialista ha explicado detalladamente las medidas adoptadas contra los casos de corrupción y acoso que llevaron a Sumar a solicitar esta reunión.

"La postura del PSOE ante cualquier indicio de corrupción es clara y firme: Tolerancia cero. Actuamos siempre con contundencia e inmediatez ante cualquier conducta que vaya en contra de los valores y principios que representan estas siglas. Lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo", añadió Torró.

