Espana agencias

Juzgado de Sevilla cita como investigado al perito del móvil de Miguel Carcaño para aclarar su titulación

Guardar

El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha citado como investigado al perito del móvil de Carcaño, Manuel Huerta, el próximo día 27 de enero, a las 10,20 horas, después de que la Audiencia Provincial revocara el archivo acordado por este juzgado en la causa abierta contra el responsable de Lazarus Technology, a raíz del informe pericial del teléfono de Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de cárcel por el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo.

En una diligencia de ordenación emitida desde ese Juzgado número de Instrución, con fecha 17 de diciembre, consultada por Europa Press, consta la citación de dicho responsable de la empresa tecnológica, en calidad de investigado, mediante videoconferencia, "debiendo aportar el título académico oficial habilitante para el ejercicio de la pericia informática y poder firmar peritaciones como perito informático, ya sea de parte o a instancias de juzgado".

Además, se solicita "copia autenticada e íntegra" del acta de aceptación del cargo y "juramento o promesa" del perito designado por la parte de 18 de junio de 2021, suscrito por Manuel Huerta de la Morena, "y copia íntegra del dictamen pericial informático entregado por este, objeto central del presente litigio".

La Audiencia Provincial ordenó practicar nuevas diligencias para determinar si el informe fue encargado judicialmente y si entre los autores figura algún titulado en Ingeniería Informática, antes de decidir si procedía mantener el sobreseimiento o continuar la investigación.

De este modo, el tribunal aceptaba el recurso de apelación presentado por el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre, que esgrimía que Manuel Huerta actuó como perito informático sin contar con la titulación oficial requerida y difundió material sensible del caso en medios de comunicación.

En su argumentación, el tribunal enmarcaba que el conocido caso de Marta del Castillo ha sido objeto de un amplio tratamiento mediático desde 2009, por lo que resulta difícil hablar de revelación de secretos al tratarse de información ya difundida públicamente.

Lazarus Technology ha defendido desde el primer momento la "acreditada experiencia" de su responsable ante la querella del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía contra Manuel Huerta por posibles delitos de intrusismo profesional con publicidad, revelación de secretos, estafa procesal y falso testimonio, en el informe pericial informático de los datos crudos del teléfono móvil de Carcaño.

LA CUESTIÓN DE LA TITULACIÓN

El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía señaló que tras la intervención de Manuel Huerta como perito informático en esta prueba pericial con la emisión del informe solicitado, había constatado "que el querellado no posee titulación oficial habilitante para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en informática, ni pertenencia a colegio profesional alguno".

El órgano colegial expuso en su día que Manuel Huerta "difundió en televisión las pruebas intervenidas del teléfono móvil examinado, con afectación a la intimidad de su dueño y de terceras personas de las que se difundieron mensajes y diversas fotografías", entre otros aspectos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Abascal reprocha que el PP hable de "limpieza electoral" cuando Tellado "animaba a robar votos de Vox en buzones"

Abascal reprocha que el PP

El PSOE respalda a la mujer que denunció a Adolfo Suárez por agresión sexual y cree que se puede actuar contra cómplices

El PSOE respalda a la

La reunión de PSOE y Sumar no cierra la crisis: Los de Díaz critican que no hay avances y solo ofrecen "buenas palabras"

La reunión de PSOE y

La ejecutiva del PSdeG se reunirá el lunes para convocar un Comité Nacional tras los casos de acoso

En medio de una crisis interna por denuncias recientes, el líder socialista José Ramón Gómez Besteiro informará sobre las acciones adoptadas y la convocatoria del máximo órgano de decisión, mientras aumentan las críticas y peticiones de transparencia dentro del partido

La ejecutiva del PSdeG se

La juez pone en libertad a los cuatro encarcelados por la agresión sexual en una carpa universitaria en Pamplona

La juez pone en libertad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La denuncia de una mujer

La denuncia de una mujer por supuestos abusos sexuales de Adolfo Suárez ya está en manos de la Justicia: esto es todo lo que se sabe

Termina sin avances la reunión entre el PSOE y Sumar para afrontar la crisis del Gobierno y rebajar tensiones

Sebastián Ramírez, abogado, explica cuánto recaudará Hacienda con la baliza V16: una cantidad millonaria “sin mover un dedo”

Solo faltan 12 votos: 112 de los 124 electores cuyos sufragios fueron robados en Extremadura ya han votado de nuevo

Último día de la campaña extremeña: Guardiola se alegra “de no haber estado” en el debate electoral y Gallardo considera que “se ha escondido”

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este 20 de diciembre

Mercadona amplía en siete días las vacaciones y aprueba una paga extra para sus empleados en España y Portugal

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Posiblemente estás trabajando gratis y no te estás dando cuenta”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Qué es el reintegro de la Lotería de Navidad y a qué números les toca

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”