Los líderes de la UE inician sus discusiones sobre el préstamo a Ucrania con activos rusos

Bruselas, 18 dic (EFECOM).- Los líderes de la Unión Europea (UE) iniciaron este jueves sus discusiones sobre el plan para conceder un préstamo a Ucrania financiado con activos rusos inmovilizados, el punto central de la cumbre que celebran en Bruselas, y para lo cual se trabaja a contrarreloj en tratar de convencer a Bélgica de que levante su veto.

Los jefes de Estado y de Gobierno comenzaron la sesión de trabajo dedicada a la financiación a Ucrania pasadas las 21.00 hora local (20.00 GMT), y tras haber dedicado más de diez horas previas de discusiones al resto de la agenda de la cumbre, que incluía el próximo marco financiero plurianual o el comercio y la economía globales.

Los mandatarios destacaron a su llegada a la cumbre la importancia de esta cita y la urgencia de tomar una decisión para poder garantizar que Ucrania puede seguir financiándose a partir del próximo años, ante la continuidad de la guerra iniciada por Rusia.

En concreto, la UE trata de sacar adelante un plan para utilizar el efectivo que generan los activos del Banco Central Ruso inmovilizados cuando van venciendo para otorgar a Ucrania un préstamo sin intereses de 90.000 millones de euros entre 2026 y 2027, que cubriría casi dos tercios de los 136.000 millones en ayuda militar y financiera que necesitará en ese periodo.

Pero el primer ministro belga, Bart De Wever, insistió este mismo jueves en su rechazo al plan, y apoyó en cambio la alternativa de emitir deuda a cargo del presupuesto de la Unión Europea (UE), el "plan B" de Bruselas pero que por ahora no es la opción prioritaria sobre la mesa por requerir unanimidad y no contar con los suficientes apoyos.

"Nuestra postura es conocida y no ha cambiado", dijo el primer ministro belga en un discurso ante el Parlamento nacional, antes de participar en la cumbre. De Wever teme que Rusia tome represalias económicas y judiciales en su contra en el futuro, y pide que todos los riesgos estén cubiertos y mutualizados sin limitaciones, en su totalidad y desde el primer día por el resto de Estados miembros.

En paralelo a las discusiones previas entre los líderes, la Comisión Europea, arquitecta del plan para usar los activos rusos, y distintas delegaciones nacionales mantienen contactos con los representantes belgas para discutir modificaciones adicionales al plan que puedan contentar a todas las partes, según explicaron fuentes comunitarias.

El objetivo es allanar el terreno para una sesión de trabajo que se antoja compleja y que podría alargarse hasta bien pasada la medianoche del viernes o incluso hasta la mañana de ese día.

Pese a la oposición belga, la opción de usar los activos rusos podría salir adelante con una mayoría cualificada del Consejo de la UE, pero diversas fuentes diplomáticas consideran que es un decisión que "no se puede tomar sin Bélgica".

No obstante, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, abrió hoy la puerta a que el préstamo de reparación salga adelante incluso sin el apoyo belga.

"No puede ser que uno o dos países bloqueen que los demás podamos cuidar de nuestros pueblos", dijo en referencia a la oposición de Bélgica y también de Hungría, cuyo rechazo al plan se interpreta más por la cercanía a Moscú del mandatario húngaro, Viktor Orbán.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien participó en la primera parte de la cumbre, urgió a la UE a sacar adelante el préstamo a Kiev, y señaló que esta medida daría más fuerza a Ucrania en las actuales negociaciones con Moscú y le permitiría seguir defendiéndose en el conflicto.

Los activos rusos inmovilizados en Bélgica en el depositario de valores Euroclear ascienden a unos 185.000 millones de euros, el 27 % del PIB del país.

Otros países como Italia, Bulgaria y Malta han pedido opciones alternativas y se habla incluso de la posibilidad de que, si no hay consenso, se ofrezca a Ucrania un mecanismo temporal para que el país pueda tener fondos en el segundo trimestre de 2026.

