La UE no firmará el fin de semana el acuerdo con Mercosur por bloqueo de Francia e Italia

Bruselas, 18 dic (EFECOM).- Los países de la Unión Europea (UE) han descartado votar este viernes el acuerdo comercial con el Mercosur por el bloqueo de Francia e Italia y planean dejarlo para enero para que Roma estudie mejor su contenido, por lo que el pacto no se firmará en Brasil este fin de semana con su contraparte latinoamericana como estaba previsto, dijeron fuentes diplomáticas.

El hecho de posponer la firma sería aceptable para los países del Mercosur, indicaron este jueves las fuentes, pese a que Brasil, que ostenta la presidencia rotativa del bloque latinoamericano, había advertido de que "no habrá más acuerdo" si no se firmaba este fin de semana.

Una fuente europea dijo que los países del Mercosur habían sido "informados" de la decisión de no celebrar el voto mañana, como inicialmente estaba previsto. El voto en el seno del Consejo de la Unión Europea y la posterior firma tendrían lugar a "principios de enero".

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le había dicho este jueves al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que está "dispuesta" a firmar el acuerdo "tan pronto como se den las respuestas necesarias a los agricultores" y pidió al mandatario brasileño "unos días" para resolver si apoyará el pacto ante "problemas políticos con los agricultores" de su país.

La precondición para el viaje de los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea a Brasil para la firma este sábado era que los Gobiernos dieran su visto bueno por mayoría cualificada (un 55 % de países que representen a un 65 % de la población europea), casi imposible dado el rechazo frontal de Francia y las dudas de última hora de Italia.

El Mercosur es un bloque económico formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en proceso de adhesión. EFECOM

