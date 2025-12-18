Espana agencias

El petróleo de Texas sube un 0,38 %, hasta 56,15 dólares el barril

Nueva York, 18 dic (EFECOM).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) aumentó este jueves un 0,38 %, hasta 56,15 dólares el barril, ante la posibilidad de nuevas sanciones de EEUU a Rusia y el bloqueo a petroleros venezolanos.

Los contratos de futuros del WTI, de referencia en Estados Unidos, para entrega en enero ganaron 0,21 dólares respecto a la jornada anterior.

Los operadores asimilan la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de bloquear a los petroleros sancionados que transportan crudo venezolano.

Aunque el mandatario no precisó cómo se aplicará la medida, esta reavivado el temor entre los inversores por sus posibles efectos en el suministro.

Por otro lado, los analistas estudian la posibilidad de que EE.UU aplique nuevas sanciones contra Rusia.

Según Dennis Kissler, vicepresidente sénior de operaciones de la firma BOK Financial, si Rusia y Ucrania no alcanzan un acuerdo de paz, "los ataques contra Rusia podrían intensificarse rápidamente", lo que limitaría la oferta.

Esto, sumado al bloqueo de petróleo venezolano, posiblemente hará subir los precios del crudo, indica Kissler. EFECOM

