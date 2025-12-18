Espana agencias

El petróleo Brent sube un 0,25 % hasta los 59,82 dólares el barril

Guardar

Londres, 18 dic (EFECOM).- El barril de petróleo Brent para entrega en febrero subió este jueves 0,23 %, hasta situarse en los 59,82 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,14 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior en el Intercontinental Exchange (ICE), cuando terminó en 59,68 dólares.

El Brent reaccionó al alza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un "bloqueo completo" de los petroleros que entren y salgan de Venezuela, si bien no detalló cuántos serían afectados.

La publicación estadounidense Axios estima que unos 18 petroleros bajo sanciones de Washington, completamente cargados de petróleo, se encuentran en aguas venezolanas y están siendo monitoreados por EE.UU.

El abogado internacionalista Mariano de Alba indicó este jueves a EFE en Caracas que, a su parecer, Trump está detrás de los recursos naturales de Venezuela y, más allá del petróleo, también tiene interés en sus tierras raras.

Al mismo tiempo, Washington está avanzando hacia sanciones más duras contra el sector energético ruso en un intento de fomentar las conversaciones de paz sobre Ucrania, lo que alimenta los temores de posibles interrupciones en el suministro mundial. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Arranca un tercer tipo de cambio oficial en Cuba para atajar las distorsiones económicas

Infobae

La UE no firmará el fin de semana el acuerdo con Mercosur por bloqueo de Francia e Italia

Infobae

Miles de trabajadores protestan en Buenos Aires contra la reforma laboral de Milei

Infobae

El petróleo de Texas sube un 0,38 %, hasta 56,15 dólares el barril

Infobae

Costa y Von der Leyen reciben a agricultores en medio de protestas por recortes y Mercosur

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ‘Juan Sebastián Elcano’ vuelve

El ‘Juan Sebastián Elcano’ vuelve al mar tras sus obras en el astillero de Navantia: un barco que se ha convertido en un símbolo nacional

Luz verde a los Presupuestos 2026 en Madrid: nuevo récord de gasto con foco en sanidad, educación y vivienda

Un buque auxiliar de bateas se hunde en pleno puerto de Moaña (Galicia) y obliga a desplegar barreras anticontaminación

El PP recula en su ataque por los votos robados en Extremadura: defiende que hay que denunciarlo pero dice que no se puede hablar de “pucherazo”

Los socios de Gobierno expresan su frustración con el PSOE por la falta de respuestas ante los escándalos

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 20 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Choque europeo por Mercosur: Francia e Italia protegen su agricultura mientras España aboga por impulsar el comercio y la influencia en América Latina

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 20 diciembre

Astilleros Balenciaga se acerca a asegurar su continuidad en Zumaia a cambio de una reducción salarial del 5% para los trabajadores

DEPORTES

Esteve Galvañ, el primer español

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”