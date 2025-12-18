Espana agencias

Costa y Von der Leyen reciben a agricultores en medio de protestas por recortes y Mercosur

Guardar

(Actualiza con información sobre una nueva reunión entre comisarios europeos y el sector agrícola)

Bruselas, 18 dic (EFECOM).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibieron este jueves en el Consejo a representantes del sector agrícola, en medio de las protestas que bloquearon Bruselas en contra de los recortes de la PAC en el futuro presupuesto plurianual y el impacto de acuerdos como el de Mercosur.

Según fuentes europeas, la atmósfera de la reunión que los líderes comunitarios mantuvieron con COPA-COGECA -dos organizaciones que representan a asociaciones de agricultores y cooperativas a nivel europeo- fue positiva y productiva.

En un mensaje publicado en sus respectivos perfiles de una red social, Costa y Von der Leyen dijeron que la UE brindará su "confianza y apoyo" al sector de la agricultura, especialmente en estos "tiempos de incertidumbre".

"Con un apoyo firme y sostenido en el presupuesto de la UE, ayuda específica para pequeñas explotaciones agrícolas, explotaciones familiares y jóvenes agricultores, y simplificación para facilitar la vida diaria de los agricultores", aseguraron los representantes europeos.

Los agricultores denunciaron hoy en la capital belga por un lado que la propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034 disminuirá las ayudas específicas al sector agrícola.

Además, alertaron de los riesgos del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

Por la tarde, mantuvieron una reunión con los representantes de los agricultores los comisarios europeos de Agricultura, Christophe Hansen; Comercio, Maros Sefcovic; Presupuesto, Piotr Serafin, y Medio Ambiente, Jessika Roswall.

Fuentes comunitarias indicaron que esos cuatro políticos "continuaron su implicación con una delegación de agricultores y representantes del sector agroalimentario de todas partes de la Unión Europea, escuchando atentamente a las preocupaciones de las partes interesadas sobre comercio, las propuestas para el próximo marco financiero plurianual y la Política Agrícola Común, y las políticas medioambientales".

"Los comisarios reafirmaron su compromiso de mantener un diálogo abierto y constructivo para garantizar que las políticas permanecen asentadas en las realidades que afronta la comunidad agrícola y agroalimentaria", explicaron.

Sefcovic, en sus redes sociales, escribió que en la reunión "reafirmó que los acuerdos comerciales de la UE ponen el sector agroalimentario en su núcleo, protegiendo su liderazgo global".

"En 2024, 235.000 millones de euros en exportaciones, con un superávit de 64.000 millones de euros. Escuchamos. Actuamos", expuso. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Arranca un tercer tipo de cambio oficial en Cuba para atajar las distorsiones económicas

Infobae

El petróleo Brent sube un 0,25 % hasta los 59,82 dólares el barril

Infobae

La UE no firmará el fin de semana el acuerdo con Mercosur por bloqueo de Francia e Italia

Infobae

Miles de trabajadores protestan en Buenos Aires contra la reforma laboral de Milei

Infobae

El petróleo de Texas sube un 0,38 %, hasta 56,15 dólares el barril

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ‘Juan Sebastián Elcano’ vuelve

El ‘Juan Sebastián Elcano’ vuelve al mar tras sus obras en el astillero de Navantia: un barco que se ha convertido en un símbolo nacional

Luz verde a los Presupuestos 2026 en Madrid: nuevo récord de gasto con foco en sanidad, educación y vivienda

Un buque auxiliar de bateas se hunde en pleno puerto de Moaña (Galicia) y obliga a desplegar barreras anticontaminación

El PP recula en su ataque por los votos robados en Extremadura: defiende que hay que denunciarlo pero dice que no se puede hablar de “pucherazo”

Los socios de Gobierno expresan su frustración con el PSOE por la falta de respuestas ante los escándalos

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 20 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Choque europeo por Mercosur: Francia e Italia protegen su agricultura mientras España aboga por impulsar el comercio y la influencia en América Latina

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 20 diciembre

Astilleros Balenciaga se acerca a asegurar su continuidad en Zumaia a cambio de una reducción salarial del 5% para los trabajadores

DEPORTES

Esteve Galvañ, el primer español

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”