Costa y Von der Leyen reciben a agricultores en medio de protestas por recortes y Mercosur

(Actualiza con información sobre una nueva reunión entre comisarios europeos y el sector agrícola)

Bruselas, 18 dic (EFECOM).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibieron este jueves en el Consejo a representantes del sector agrícola, en medio de las protestas que bloquearon Bruselas en contra de los recortes de la PAC en el futuro presupuesto plurianual y el impacto de acuerdos como el de Mercosur.

Según fuentes europeas, la atmósfera de la reunión que los líderes comunitarios mantuvieron con COPA-COGECA -dos organizaciones que representan a asociaciones de agricultores y cooperativas a nivel europeo- fue positiva y productiva.

En un mensaje publicado en sus respectivos perfiles de una red social, Costa y Von der Leyen dijeron que la UE brindará su "confianza y apoyo" al sector de la agricultura, especialmente en estos "tiempos de incertidumbre".

"Con un apoyo firme y sostenido en el presupuesto de la UE, ayuda específica para pequeñas explotaciones agrícolas, explotaciones familiares y jóvenes agricultores, y simplificación para facilitar la vida diaria de los agricultores", aseguraron los representantes europeos.

Los agricultores denunciaron hoy en la capital belga por un lado que la propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034 disminuirá las ayudas específicas al sector agrícola.

Además, alertaron de los riesgos del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

Por la tarde, mantuvieron una reunión con los representantes de los agricultores los comisarios europeos de Agricultura, Christophe Hansen; Comercio, Maros Sefcovic; Presupuesto, Piotr Serafin, y Medio Ambiente, Jessika Roswall.

Fuentes comunitarias indicaron que esos cuatro políticos "continuaron su implicación con una delegación de agricultores y representantes del sector agroalimentario de todas partes de la Unión Europea, escuchando atentamente a las preocupaciones de las partes interesadas sobre comercio, las propuestas para el próximo marco financiero plurianual y la Política Agrícola Común, y las políticas medioambientales".

"Los comisarios reafirmaron su compromiso de mantener un diálogo abierto y constructivo para garantizar que las políticas permanecen asentadas en las realidades que afronta la comunidad agrícola y agroalimentaria", explicaron.

Sefcovic, en sus redes sociales, escribió que en la reunión "reafirmó que los acuerdos comerciales de la UE ponen el sector agroalimentario en su núcleo, protegiendo su liderazgo global".

"En 2024, 235.000 millones de euros en exportaciones, con un superávit de 64.000 millones de euros. Escuchamos. Actuamos", expuso. EFECOM